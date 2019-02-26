Кубинцы на референдуме поддержали отказ от строительства коммунизма

За утверждение новой конституции Кубы проголосовали 73,3% жителей страны, сообщила глава Национальной избирательной комиссии Алина Бальсейро.

Новую конституцию на референдуме поддержали 6 млн 816 тыс. избирателей, против выступили 706 тыс. жителей Кубы. Явка составила 84,4%, передает ТАСС.

Жителям Кубы предлагали ответить на вопрос «Вы ратифицируете новую конституцию республики?». Для утверждения конституции требовалось большинство голосов – 50% плюс один голос.

Напомним, новая конституция частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьер-министра, пребывание на высшем государственном посту ограничивается двумя сроками по пять лет.

В действующей конституции сказано, что Компартия «направляет общие усилия» на «строительство социализма и движение к коммунистическому обществу». В новой конституции слова о коммунизме уберут.

При этом Куба не отказывается от социалистического характера государства или руководящей роли Коммунистической партии.