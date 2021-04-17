Рауль Кастро уходит по-китайски

Рауль Кастро ушел с должности главы Компартии Кубы, ранее он сложил с себя полномочия председателя совета министров и главы госсовета. Преемника объявят на следующей неделе. Скорее всего, им станет президент страны Мигель Диас-Канель. С уходом Кастро формально завершается эпоха правления революционеров. Но эксперты уверены, что команданте, как в свое время Дэн Сяопин, продолжит держать руку на пульсе.

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы 89-летний Рауль Кастро заявил о собственной отставке во время VIII съезда партии в Гаване. Мероприятие началось в пятницу и продлится на следующей неделе, когда будет назван новый лидер партии. Как сообщила официальная партийная газета Granma, генерал армии «с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации».

«Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм», – заявил Кастро в обращении к народу.

Кастро (полное имя – Рауль Модесто Кастро Рус) возглавлял компартию Кубы с апреля 2011 года. Он перенял бразды правления из рук своего старшего брата – Фиделя Кастро, который скончался в 2016 году в возрасте 90 лет. С 2008 по 2018 годы Рауль был главой государства. В 2018 году ушел с должности председателя Совета министров и главы Госсовета, а в 2019 году страну возглавил Мигель Диас-Канель, который, как ожидается, сменит Кастро на партийном посту.

Президентские выборы прошли в соответствии с положениями новой конституции, которая была принята в феврале 2019 года по итогам референдума. Она частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьер-министра. При этом Куба не отказывается от социалистического характера государства или руководящей роли компартии.

Младший брат и соратник Фиделя Кастро – Рауль – в течение 50 лет после революции 1959 года являлся военным министром Кубы и замещал Фиделя на посту главы правящей партии и государства. После революции, 60% земли было отдана крестьянам, а 40% – государству. Были национализированы банки, предприятия, нефтезаводы и сахарные фабрики. Поэтому любые экономические послабления последних лет вызывали огромный интерес со стороны наблюдателей.

В экспертной среде отмечают, что нынешняя отставка завершает эпоху революционных правителей. Первый вице-президент российского общества дружбы с Кубой Михаил Макарук убежден, что команданте Кастро уходит в отставку в связи с преклонным возрастом. В июне ему исполнится 90 лет. «Кастро, как прагматичный человек, принял такое решение с учетом реальной обстановки. За последние несколько лет

он убедился, что президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю можно передать руководство правящей партией»,

– считает Макарук.

По его словам, в России воспринимают предстоящие перемены на Кубе как «нормальную передачу власти». «Кремль продолжит свой дружественный курс по отношению к Кубе. Президент последовательно возрождает отношения, которые были ухудшены в 90-х годах после развала СССР. Москва не только расширяет сотрудничество с Гаваной, но и оказывает помощь братскому кубинскому народу. Куба была и остается стратегическим партнером России в Латинской Америке», – напомнил собеседник.

Однако со стороны США, по его мнению, возможно ужесточение экономических санкций против Кубы. Макарук ожидает от администрации Джо Байдена «усиления давления по всем направлениям». «США не хотят, чтобы дух свободолюбивой Кубы распространялся на регионы Центральной и Латинской Америки. Белый дом продолжит усиливать давление, чтобы принизить роль Кубы в международном масштабе и добиться смены власти на угодную Вашингтону. Но кубинский народ не позволит нейтрализовать завоевания Кубинской революции во главе с Фиделем Кастро», – уверен Макарук.

В свою очередь, замдиректора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников указывает, что кубинцы ждут от Байдена хотя бы частичной отмены санкций, потому что нынешний президент продолжает курс Барака Обамы, который проводил мягкую политику в отношении Острова свободы. Занимавший после пост президента США Дональд Трамп в сентябре 2019 года продлил торговые рестрикции в отношении Кубы. Кроме того, санкции были введены и против Рауля Кастро. «Сразу после прихода к власти Байден высказал намерение нормализовать отношения с Кубой, но никаких конкретных шагов пока не было предпринято. Возможно, Байден надеется дождаться от Кубы дополнительных мер по демократизации власти. Но я не думаю, что после перехода власти к более молодому политику без революционного прошлого (Диасу-Канелю 61 год) на Кубе произойдут перемены. Вряд ли действия Диаса-Канеля будут противоречить тому, что делал Рауль Кастро», – прогнозирует Калашников.

Политолог убежден, что нравственно-политический авторитет Кастро сохранится, как это было в Китае в эпоху Дэн Сяопина, который не занимал пост руководителя страны, но фактически руководил Китаем с конца 1970-х до начала 1990-х годов. «Пока Рауль находится в добром здравии и состоянии духа, он будет оказывает влияние на события в стране. Возглавив Кубу в 2008 году, Кастро взял курс на реформирование и омоложение системы управления. Он уже тогда заявил о необходимости сменяемости кадров на высших постах. Теперь президент и глава правящей партии не могут находиться на своем посту больше двух сроков. Это соответствует демократизации государственно-партийной власти, которую продвигал Рауль», – прогнозирует эксперт.

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В том, что влияние Рауля на курс Кубы сохранится после отставки, уверен профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. «Рауль Кастро так или иначе продолжит держать руку на пульсе. В ближайшей перспективе политический курс страны принципиально не изменится, но будут постепенно расширяться экономические реформы», – ожидает Хейфец.

Макарук уверен, что новая власть начнет модернизацию с учетом социально-экономической ситуации в стране. «Для этого нужны новые экономические проекты и программы. На данном этапе Кубе очень тяжело осуществить это, поэтому стоит задача просто выжить», – уверен Михаил Макарук.

Николай Калашников говорит, что с уходом Рауля Кастро в отставку в стране завершилась эпоха революционеров. Правление Мигеля Диаса-Канеля будет переходным и в будущем страна окажется в руках постсоветской политической прослойки, людей, «которые сделали карьеру после крушения Советского Союза, когда Куба строила свой социализм в одиночку», – считает эксперт.

Хейфец добавляет, что российско-кубинские отношения не изменятся, но они «прежде всего будут зависеть от того, что будет готова предложить Россия». Москва уже давно поддерживает контакты с Диасом-Канелем. А вариант, при котором на следующей неделе к власти после Кастро придет кто-то другой, маловероятен. «Было бы логично объединение в одних руках поста президента и руководителя партии, поскольку на Кубе просто нет такого количества равных по авторитету Раулю людей, которые могли бы возглавлять партию», – подытожил Хейфец.