Рауль Кастро уходит по-китайски

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

МИД: Украинскому консулу рекомендовано покинуть Россию за 72 часа

17 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 17:21  |  vz.ru
Разделы

Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
Перейти в раздел…

«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
Перейти в раздел…

Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом POOL/CNP/InStar/Cover Images/Reuters
Джо Байден выступил с новой речью об отношениях с Россией. Американский лидер назвал РФ великой державой, а русских – гордым народом, заявил о нежелании эскалации конфликта и выразил надежду на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Слащавые речи» президента США после введенных накануне санкций вызвали критику экспертов в России. Как Москве относиться к противоречивым действиям Вашингтона? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Александр Невский решал прозаические задачи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде». Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Блинкен должен уйти

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...

Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Украинскому консулу рекомендовано покинуть Россию за 72 часа
    Макрон намерен провести переговоры с Путиным Депутат Госдумы обвинил Украину в сборе секретных данных о России для США В Думе отреагировали на слова Зеленского о превращении Крыма и Донбасса в Чернобыль Сборная РФ выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии
    Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков Стали известны подробности инцидента на ядерном объекте в иранском Натанзе Защита пострадавшей в ДТП с Билом попросила ужесточить меру пресечения
    Вучич оценил эффективность полученных от России «Панцирь-С1» и Ми-35 На Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в Башкирии Мясников назвал необходимый переболевшим COVID продукт

    враждебная деятельность


    ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

    «тело захоронят»


    Столичный гид объяснила гигантские очереди в Мавзолей Ленина

    «Пока, Дубай!»


    Снимавшиеся голыми в ОАЭ модели устроили фотосъемку перед депортацией

    Видео

    провальная спецоперация


    Как кубинская армия опозорила ЦРУ

    контрсанкции Москвы


    Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

    военный потенциал


    Чего не хватает армии Украины для захвата Крыма

    Канал «Стамбул»


    Эрдоган готовит двойной удар по черноморским державам

    контрсанкции


    Глеб Простаков: Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

    кто-то должен ответить


    Дмитрий Дробницкий: Блинкен должен уйти

    снова подростки


    Игорь Мальцев: Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?

    Рауль Кастро уходит по-китайски

    Рауль Кастро уступает власть молодому поколению    17 апреля 2021, 17:00
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Рауль Кастро ушел с должности главы Компартии Кубы, ранее он сложил с себя полномочия председателя совета министров и главы госсовета. Преемника объявят на следующей неделе. Скорее всего, им станет президент страны Мигель Диас-Канель. С уходом Кастро формально завершается эпоха правления революционеров. Но эксперты уверены, что команданте, как в свое время Дэн Сяопин, продолжит держать руку на пульсе.

    Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы 89-летний Рауль Кастро заявил о собственной отставке во время VIII съезда партии в Гаване. Мероприятие началось в пятницу и продлится на следующей неделе, когда будет назван новый лидер партии. Как сообщила официальная партийная газета Granma, генерал армии «с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации».

    «Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм», – заявил Кастро в обращении к народу.

    Кастро (полное имя – Рауль Модесто Кастро Рус) возглавлял компартию Кубы с апреля 2011 года. Он перенял бразды правления из рук своего старшего брата – Фиделя Кастро, который скончался в 2016 году в возрасте 90 лет. С 2008 по 2018 годы Рауль был главой государства. В 2018 году ушел с должности председателя Совета министров и главы Госсовета, а в 2019 году страну возглавил Мигель Диас-Канель, который, как ожидается, сменит Кастро на партийном посту.

    Президентские выборы прошли в соответствии с положениями новой конституции, которая была принята в феврале 2019 года по итогам референдума. Она частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьер-министра. При этом Куба не отказывается от социалистического характера государства или руководящей роли компартии.

    Младший брат и соратник Фиделя Кастро – Рауль – в течение 50 лет после революции 1959 года являлся военным министром Кубы и замещал Фиделя на посту главы правящей партии и государства. После революции, 60% земли было отдана крестьянам, а 40% – государству. Были национализированы банки, предприятия, нефтезаводы и сахарные фабрики. Поэтому любые экономические послабления последних лет вызывали огромный интерес со стороны наблюдателей.

    В экспертной среде отмечают, что нынешняя отставка завершает эпоху революционных правителей. Первый вице-президент российского общества дружбы с Кубой Михаил Макарук убежден, что команданте Кастро уходит в отставку в связи с преклонным возрастом. В июне ему исполнится 90 лет. «Кастро, как прагматичный человек, принял такое решение с учетом реальной обстановки. За последние несколько лет

    он убедился, что президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю можно передать руководство правящей партией»,

    – считает Макарук.

    По его словам, в России воспринимают предстоящие перемены на Кубе как «нормальную передачу власти». «Кремль продолжит свой дружественный курс по отношению к Кубе. Президент последовательно возрождает отношения, которые были ухудшены в 90-х годах после развала СССР. Москва не только расширяет сотрудничество с Гаваной, но и оказывает помощь братскому кубинскому народу. Куба была и остается стратегическим партнером России в Латинской Америке», – напомнил собеседник.

    Однако со стороны США, по его мнению, возможно ужесточение экономических санкций против Кубы. Макарук ожидает от администрации Джо Байдена «усиления давления по всем направлениям». «США не хотят, чтобы дух свободолюбивой Кубы распространялся на регионы Центральной и Латинской Америки. Белый дом продолжит усиливать давление, чтобы принизить роль Кубы в международном масштабе и добиться смены власти на угодную Вашингтону. Но кубинский народ не позволит нейтрализовать завоевания Кубинской революции во главе с Фиделем Кастро», – уверен Макарук.

    В свою очередь, замдиректора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников указывает, что кубинцы ждут от Байдена хотя бы частичной отмены санкций, потому что нынешний президент продолжает курс Барака Обамы, который проводил мягкую политику в отношении Острова свободы. Занимавший после пост президента США Дональд Трамп в сентябре 2019 года продлил торговые рестрикции в отношении Кубы. Кроме того, санкции были введены и против Рауля Кастро. «Сразу после прихода к власти Байден высказал намерение нормализовать отношения с Кубой, но никаких конкретных шагов пока не было предпринято. Возможно, Байден надеется дождаться от Кубы дополнительных мер по демократизации власти. Но я не думаю, что после перехода власти к более молодому политику без революционного прошлого (Диасу-Канелю 61 год) на Кубе произойдут перемены. Вряд ли действия Диаса-Канеля будут противоречить тому, что делал Рауль Кастро», – прогнозирует Калашников.

    Политолог убежден, что нравственно-политический авторитет Кастро сохранится, как это было в Китае в эпоху Дэн Сяопина, который не занимал пост руководителя страны, но фактически руководил Китаем с конца 1970-х до начала 1990-х годов. «Пока Рауль находится в добром здравии и состоянии духа, он будет оказывает влияние на события в стране. Возглавив Кубу в 2008 году, Кастро взял курс на реформирование и омоложение системы управления. Он уже тогда заявил о необходимости сменяемости кадров на высших постах. Теперь президент и глава правящей партии не могут находиться на своем посту больше двух сроков. Это соответствует демократизации государственно-партийной власти, которую продвигал Рауль», – прогнозирует эксперт.

    В том, что влияние Рауля на курс Кубы сохранится после отставки, уверен профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. «Рауль Кастро так или иначе продолжит держать руку на пульсе. В ближайшей перспективе политический курс страны принципиально не изменится, но будут постепенно расширяться экономические реформы», – ожидает Хейфец.

    Макарук уверен, что новая власть начнет модернизацию с учетом социально-экономической ситуации в стране. «Для этого нужны новые экономические проекты и программы. На данном этапе Кубе очень тяжело осуществить это, поэтому стоит задача просто выжить», – уверен Михаил Макарук.

    Николай Калашников говорит, что с уходом Рауля Кастро в отставку в стране завершилась эпоха революционеров. Правление Мигеля Диаса-Канеля будет переходным и в будущем страна окажется в руках постсоветской политической прослойки, людей, «которые сделали карьеру после крушения Советского Союза, когда Куба строила свой социализм в одиночку», – считает эксперт.

    Хейфец добавляет, что российско-кубинские отношения не изменятся, но они «прежде всего будут зависеть от того, что будет готова предложить Россия». Москва уже давно поддерживает контакты с Диасом-Канелем. А вариант, при котором на следующей неделе к власти после Кастро придет кто-то другой, маловероятен. «Было бы логично объединение в одних руках поста президента и руководителя партии, поскольку на Кубе просто нет такого количества равных по авторитету Раулю людей, которые могли бы возглавлять партию», – подытожил Хейфец.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •