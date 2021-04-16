Кастро решил покинуть должность главы компартии Кубы

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16 апреля, пятница | Последнее обновление — 21:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кастро решил покинуть должность главы компартии Кубы
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Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро заявил о собственной отставке во время VIII съезда партии в Гаване.
«Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта ..., приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации», – цитирует официальную газету кубинской компартии Granma РИА «Новости».
Напомним, в сентябре 2019 года занимавший пост президента США Дональд Трамп продлил торговые рестрикции в отношении Кубы. Кроме того, санкции были введены и против Рауля Кастро.
Продюсер телеканала «Дождь» рассказала, как дочь Ефремова стала Сережей
Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт рассказала, что дочь Михаила Ефремова по имени Анна-Мария стала Сережей.
«Решили с продюсером Александрой Перелетовой снять интервью с дочерью Михаила Ефремова Анной-Марией. Пока искали телефон, пока дозвонились, она уже стала Сережей. Сережа попросил прислать ему вопросы и некий «юридический контракт» (видимо, это последствия травмы от сотрудничества семьи с Эльманом Пашаевым). Но согласовать интервью так и не удалось. Теперь Сережа Ефремов отказывается разговаривать пока мы не переименуем программу «Женщины сверху» в «Трансмускулинные небинарные сверху». Тяжелый день», – написала Монгайт на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в сентябре 2020 года Анна-Мария Ефремова рассказала о сложных отношениях в семье. После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова девушка заявила, что разочарована в отце, однако позже сообщила, что общается с ним.
США призвали Россию ответить на новые санкции пропорционально
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Глава администрации Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции.
«На этой неделе я говорил с президентом России Путиным о характере наших отношений, отношений между нашими странами. Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я призвал его ответить [на новые американские санкции] надлежащим образом, не переходить границы, так как мы тоже можем двигаться [дальше по пути увеличения санкционного давления]», – заявил Байден.
При этом американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон смогут, обменявшись применением ограничительных мер, оставить нынешний эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения.
«Моя надежда и ожидание заключаются в том, что мы сможем выработать modus vivendi (условия существования). Но важно, чтобы у нас были прямые переговоры и чтобы мы продолжали находиться в контакте друг с другом», – подчеркнул Байден.
«Сейчас время начать деэскалацию [российско-американских отношений]. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе», – заявил глава Белого дома.
«Суть того, о чем я говорю, в следующем: там, где для Соединенных Штатов есть интерес работать с Россией, нам следует это делать, и мы будем это делать. Если же Россия стремится навредить интересам США, мы дадим ответ, мы всегда будем стоять на защите своей страны, наших институтов, нашего народа и наших союзников», – добавил Байден.
Ранее 46-й американский президент заявил, что США якобы не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но готовы к введению новых санкций.
Накануне Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Напомним также, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
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Греф оценил последствия санкций США против госдолга России
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Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что новые американские санкции против госдолга России не приведут к серьезным негативным последствиям для страны.
«За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», – приводит слова Грефа ТАСС.
Глава Сбербанка подчеркнул, что «если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов». «Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом», – сказал он.
Глава Сбербанка отметил, что сейчас санкции введены почти по всем направлениям, а российская экономика уже научилась быстро адаптироваться к таким условиям.
Ранее в четверг Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Новые американские рестрикции запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Москва предупредила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона.
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Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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В Кремле рассказали об ответе на санкции США
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на санкции Вашингтона и высылку десяти сотрудников российской дипмиссии, заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, это в принципе является основополагающим. Но еще раз скажу вам, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия отвечать на американские санкции и когда.
Отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика введенные ограничения, он заявил, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается, регулятор и власти действуют успешно и эффективно, передает РИА «Новости».
«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно. Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим», – сказал Песков.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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В МВД поставили ультиматум странам СНГ из-за мигрантов
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Замминистра внутренних дел Александр Горовой попросил представителей стран СНГ провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися в России, в противном случае Россия будет вынуждена закрыть границы.
«Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу», – заявил Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает ТАСС.
По его словам, никакой правоприменительной практики гражданам стран СНГ, находящимся в России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.
По данным МВД, на текущий момент в России находятся незаконно свыше 120 тыс. граждан Азербайджана, свыше 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.
Ранее в МВД сообщали, что чаще всего решения о «нежелательности» нахождения в России иностранцев принимают из-за преступлений в сфере миграции, за два месяца 2021 года было принято 14 таких решений, исполнено 805 решений о депортации.
Темпы роста ВВП Китая достигли беспрецедентного уровня
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Темпы экономического роста Китая в январе – марте достигли беспрецедентной отметки в 18,3% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Согласно докладу ведомства, объем ВВП Китая за первые три месяца 2021 года достиг 24,93 трлн юаней (примерно 3,8 трлн долларов). В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив -6,8%. В связи с уверенным восстановлением Китая от негативного воздействия пандемии показатель октября – декабря оказался на уровне 6,5%, что соответствует динамике 2018 года, передает ТАСС.
Согласно опубликованному документу, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 8,1%, до 1,13 трлн юаней (около 173,56 млрд долларов), промышленность – на 24,4%, до 9,26 трлн юаней (1,41 трлн долларов), сфера услуг – на 15,6%, до 14,54 трлн юаней (2,22 трлн долларов).
Кроме того, по данным Госстата КНР, промышленное производство в Китае за три месяца 2021 года увеличилось в годовом исчислении на 24,5%, только за минувший месяц показатель вырос на 14,1%, увеличившись по сравнению с февралем на 0,6 процентного пункта.
Напомним, за январь-февраль 2021 года промпроизводство в КНР выросло на 35,1% в годовом выражении. В августе 2019 года промпроизводство Китая упало до минимума за 17 лет на фоне торговой войны с США.
Соловьев объяснил «слащавые речи» Байдена после ввода санкций
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«Никакой деэскалации в отношениях между Россией и США быть не может, все комплиментарные слова Байдена в адрес Москвы – это абсолютно пустая риторика», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявления президента Джо Байдена, посвященные отношениям между США и Россией.
«В выступлении Байдена примечательно то, что он полностью сменил риторику. Еще недавно он оскорблял Владимира Путина и говорил о России менторским тоном. Но сейчас от этого тона ничего не осталось. Более того, он стал извиняющимся», – считает тележурналист Владимир Соловьев.
При этом, по его словам, в речи американского президента неожиданно не прозвучало ни одного обвинения в адрес России по поводу нарушения прав человека, ситуации вокруг блогера Алексея Навального или якобы поощрения атак «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение) против американских войск в Афганистане.
«Байден явно не может понять, какие именно шаги предпримет Россия в ответ на действия США. Именно поэтому он сначала звонит Путину, затем вводит санкции, а после выходит, объясняет их введение более ранними обещаниями времен избирательной кампании и умудряется сказать что-то о сотрудничестве», – поясняет собеседник. По мнению Соловьева, такое поведение вполне укладывается в логику привычной американской «игры, направленной в первую очередь на свою аудиторию», но «с отсылкой к России, поведение которой новая администрация предугадать не может». Соловьев убежден, что
«слащавые речи Байдена в совокупности с новыми рестрикциями ни в коем случае не должны вводить Россию в заблуждение».
«Нам надо четко понимать, что Байдена меньше всего на свете волнуют интересы нашего государства. Поэтому то, что он вдруг умудрился высказаться даже о взаимных интересах, ни в коем случае не должно нас очаровывать. И мы должны действовать только исходя из собственных национальных интересов», – убежден журналист. Он также предположил, что в обозримом будущем со стороны США последуют новые санкции против России, причем более жесткие.
При этом задача США повлиять каким-то образом на политику Москвы для Вашингтона вторична, считает Соловьев. «Главное для них – решить свои внутренние задачи. У нас все наоборот – нам следует понять наши национальные интересы, а поведение США не должно никоим образом воздействовать на них», – сказал журналист.
По мнению Соловьева, слова Джозефа Байдена о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях – это абсолютно пустая риторика. «Естественно, ни о какой новой перезагрузке и речи быть не может, особенно учитывая, что с 2017 года в США действует закон, который ставит нас в один ряд с Ираном и Северной Кореей», – добавил Соловьев. Более того,
«предыдущая перезагрузка образца 2009 года привела только к резкому ухудшению отношений».
По словам журналиста, своими действиями Байден стремится добиться построения новой альтернативной международной организации демократических стран, которая позволит ему решать все вопросы в обход ООН в целом и Совета Безопасности ООН в частности. «Таким образом он пытается отодвинуть Россию, Китай, Иран и еще ряд стран на периферию мировой политики и выиграть международную конкуренцию в условиях резко возросшего экономического могущества Китая», – резюмировал Соловьев.
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС
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Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя «Союз», стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в феврале, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Видеокамеры, установленные в головном обтекателе ракеты «Союз-2.1а», показали исчерпывающую картину. Комиссия выяснила, что при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика», – сообщил источник РИА «Новости».
Смола используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя. По словам собеседника, этот материал применяли не только при производстве обтекателей для запуска «Прогрессов», но и некоторых автоматических космических аппаратов.
«По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили. Кроме того, на уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена», – добавил источник.
Он отметил, что доработка обтекателей не приведет к изменению сроков ближайших космических пусков, в том числе корабля «Прогресс МС-17», запланированного на 30 июня.
Напомним, в феврале грузовой корабль «Прогресс» не смог в автоматическом режиме состыковаться с Международной космической станцией (МКС), позднее корабль пристыковался к станции в телеоператорном режиме. В Роскосмосе рассказали, что переход в другой режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.
Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении.
Россия сократила вложения в госдолг США
В январе 2021 года Россия сократила объем вложений в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США.
Согласно данным Минфина США, в январе Россия сократила объем вложений в госдолг США с 6,145 млрд долларов до 5,756 млрд в феврале. При этом доля долгосрочных американских облигаций сократилась практически в девять раз: 306 млн вместо 2,7 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных облигаций пришлось 5,45 млрд по сравнению с 3,4 млрд долларов за январь, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госдолга США в январе оставалась Япония с показателем 1,25 трлн долларов. Второе место с 1,1 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
В январе Россия увеличила объем вложений в американские государственные облигации по сравнению с декабрем 2020 года на 134 млн долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.
Японцы разозлились из-за позиции России по воде с «Фукусимы»
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Читатели японского информагентства Jiji выразили недовольство возмущением России, Китая и Южной Кореи из-за планов Токио сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».
Напомним, японское правительство собирается сбросить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан после тщательной очистки. По предварительным планам, этот процесс начнется с 2023 года. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва ожидает разъяснений, поскольку Токио не консультировался с соседними странами о действиях, которые могут представлять радиационную угрозу.
Китай и Южная Корея также выступили с критикой японской инициативы. В связи с этим некоторые пользователи пришли к выводу, что соседние с Японией страны решили «вступить в сговор» и «вмешаться во внутренние дела» государства.
«Красная банда» – Китай, Южная Корея и Россия – еще что-то говорят Японии! И думают, что мы прислушаемся к своим врагам!» – высказался один из читателей, передает РИА «Новости».
«Китай, Южная и Северная Корея и еще Россия – это антияпонский картель. Детский сад какой-то. Все занимают одинаковую позицию в отношении Японии», – считает пользователь.
«Еще не хватало, чтобы с такими заявлениями выступила бы и Северная Корея! И все же вокруг Японии – одни враги!» – утверждает один из комментаторов.
«А какой смысл Японии что-то согласовывать с какой-то «бандой вымогателей», если она соблюдает все международные стандарты?» – задался вопросом другой.
Среди обсуждающих ситуацию нашлись те, кто призвал японские власти к ответным действиям.
«А японское правительство пусть не отмалчивается. Нужно давать отпор каждому такому посягательству!» – отреагировал читатель.
«Японии пора кончать со своим пацифизмом, когда вокруг нас такие страны, как Китай и Россия!» – уверен комментатор.
«Давайте очищенной водой с АЭС «Фукусима» разбавим русским вконец загрязненную радиацией воду на владивостокском побережье», – предложил другой.
Один из читателей предположил, что Россию ждут негативные последствия из-за позиции касательно сброса радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».
«Ну вот, теперь Россия, явно принявшая для себя решение ни под каким видом не отдавать нам наши северные острова, начинает высказывать нам претензии по поводу всего, в том числе риска сброса в океан очищенной воды-охладителя с АЭС. А не боится Россия риска дальнейшего ухудшения японского общественного мнения о ней?» – отметил пользователь.
Инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский заявил газете ВЗГЛЯД, что радиоактивная вода из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», хоть и частично очищенная, при попадании в организм человека посредством океанической рыбы нанесет внутреннее облучение, что в разы вреднее внешнего.
Зеленский счел «Северный поток – 2» вопросом войны
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса.
По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридна по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами. «Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если «Северный поток – 2» достроят – не только Украина проиграет», – приводятся слова Зеленского на сайте главы государства.
Он добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза.
«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», – подчеркнул украинский лидер.
Со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
В России началось строительство завода по производству ударных дронов
Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе компании.
Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты могут нести до 200 килограммов боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Существуют также разведывательная и гражданская версии аппарата, передает РИА «Новости».
«Компания «Кронштадт» начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки – запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», – сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что «инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей». В компании также добавили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек и будет направлять свыше 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тыс. квадратных метров.
Как отметил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков, слова которого приводят в пресс-службе, перед компанией стоят очень жесткие сроки, но будет сделано «все возможное и невозможное, чтобы в них уложиться». «Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна – это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», – добавил глава компании.
Как сообщил в свою очередь высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе, «новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках «Иноходец» как со стороны Минобороны, так и других заказчиков».
Компания «Кронштадт» также ведет разработку беспилотного комплекса группового применения «Молния» и тяжелых ударных БПЛА «Гром».
Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Иноходец», также известный как «Орион», разработан компанией «Кронштадт» по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса – 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 200 килограммов. «Орион» способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
В декабре 2020 года Минобороны впервые показало БПЛА «Орион» в ударном варианте. В том же месяце БПЛА «Орион» впервые применил малогабаритные управляемые ракеты.
О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.
Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
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Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, а также неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина.
Американский лидер сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией». А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде «президент Клутин». Правда, сразу поправился, передает РИА «Новости».
Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам – он сам себя назвал однажды «машиной ляпов».
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Лавров анонсировал российские санкции против США
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Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Документ планируется опубликовать вечером, 16 апреля, в пятницу, в него включат восьмерых человек, заявил министр, передает РИА «Новости».
«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну», – сказал Лавров.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Американский президент Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
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