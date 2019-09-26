США наложили санкции на Рауля Кастро

В санкционные списки США попал первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и члены его семьи, их обвинили в причастности к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы», – передает его заявление РИА «Новости».

Также в санкционные списки попали дети Рауля Кастро.

Шаг предпринимается, как утверждает Госдеп, в связи с «причастностью к серьезной коррупции и грубому нарушению прав человека».

В середине сентября президент США Дональд Трамп продлил до 14 сентября 2020 года торговые рестрикции в отношении Кубы.