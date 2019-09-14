США продлили эмбарго в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп продлил до 14 сентября 2020 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США», – передает ТАСС слова Трампа.

Прежний срок действия эмбарго должен был завершиться 14 сентября 2019 года, передает РИА «Новости».

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Затем стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное еще в 1962 году, так и не было отменено.

В июне 2017 года Трамп заявил об отмене «ошибочной» политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отмечали, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

Кроме того, после обострения ситуации в Венесуэле власти США регулярно обвиняют Кубу в поддержке президента Николаса Мадуро и вмешательстве во внутренние дела этой страны.