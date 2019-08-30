США обещали не мстить Мадуро в случае отставки

Если президент Венесуэлы Николас Мадуро согласится оставить свой пост, Вашингтон не будет его преследовать, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Он заверил, что отставка Мадуро – «политическая цель», в которой отсутствует «личный фактор». Как заявил Абрамс, США «не пытаются привлечь к ответственности» Мадуро, «преследовать его, наказать его или как-либо отомстить», а желают «политических изменений».

Однако Абрамс не стал отвечать на вопрос о возможности «амнистии» для Мадуро в случае отставки, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

При этом спецпредставитель США признал, что пока не видит «готовности» Мадуро к отставке, которую Абрамс назвал «компромиссом».

«Это, конечно, очень печально», – сказал он.

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет



По мнению Абрамса, только отставка Мадуро позволит Венесуэле выйти из политического кризиса.

Напомним, глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что Соединенные Штаты не планируют военного вторжения в Венесуэлу.

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