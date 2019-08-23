США передумали вторгаться в Венесуэлу

Соединенные Штаты не планируют военного вторжения в Венесуэлу, заявил глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

По словам адмирала, «Южное командование [ВС США] сосредоточено на том, что будет после [отстранения президента Николаса] Мадуро [от власти в Боливарианской Республике]», передает ТАСС.

«Мы не намерены вторгаться в Венесуэлу. Наша работа заключается в поиске политических и демократических путей [разрешения венесуэльского внутриполитического кризиса], а не [подготовке к] военному вторжению», – заявил Фоллер на закрытии шестой южноамериканской конференции по вопросам обороны SOUTHDEC 2019 в Бразилии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас.

Напомним также, в прошлый четверг Россия и Венесуэла подписали соглашение о заходах военных кораблей в порты обеих стран.

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