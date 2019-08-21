Лавров заявил о солидарности России с Венесуэлой

Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Мы всегда были и будем привержены этим принципам (международного права), всегда будем солидарны с вами, отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным, односторонним методам шантажа и давления», – заявил он.

Министр также прокомментировал другие встречи, которые Родригес провела в рамках визита в Москву. «В ходе нынешнего вашего визита вы уже провели полезную встречу, как я понимаю, с заместителем представителя правительства РФ Юрием Борисовым», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

В свою очередь Родригес заявила, что привезла личную благодарность президента ее страны Николаса Мадуро президенту России Владимиру Путину за помощь и поддержку.

«Для нас всегда большая радость, большая честь быть с братским народом – народом России. Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Николаса Мадуро президенту Владимиру Путину, Вам, Вашему правительству, Вашему народу за ту поддержку и помощь, которую Вы оказываете нашей стране», – сказала она.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота, Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД