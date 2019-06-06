Путин высказался о способе прихода Гуайдо к власти

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо является симпатичным человеком, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Он симпатичный человек (Гуайдо – прим. ВЗГЛЯД), я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно, но если мы в практику введем такой способ прихода к власти – человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед Господом объявил себя главой государства – это нормально ли? Нет! Тогда это хаос будет во всем мире», – приводит его слова ТАСС.

«Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента, в Великобритании премьер-министра будем так избирать, во Франции президента так изберем. И что это будет-то?» – возмутился глава государства.

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет



«Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: «Вы с ума сошли? Вы понимаете, к чему это приведет?» – признался президент.

Венесуэльский кризис должен быть решен народом Боливарианской Республики, как и политическая судьба действующего президента страны Николаса Мадуро, добавил президент.

Путин также сообщил, что ряд российских специалистов в Венесуэле выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из страны.

Напомним, Хуан Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы, при этом не исключил, что согласился бы на предложение США о начале военной интервенции в Венесуэлу.

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