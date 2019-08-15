Россия и Венесуэла подписали соглашение о заходах военных кораблей в порты обеих стран

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение с венесуэльским коллегой Падрино Лопес о визитах военных кораблей в порты обоих государств.

Подписание документа проходило в Москве на встрече глав ведомств, передает РИА «Новости».

Министры обсудили ситуацию в Венесуэле и сотрудничество стран в военной и военно-технической сферах.

Напомним, 26 июня в посольстве России в Каракасе сообщили, что российские технические специалисты покидают Венесуэлу.