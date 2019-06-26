Российские военные покидают Венесуэлу

Российские военные специалисты покидают Венесуэлу, об этом сообщило посольство России в латиноамериканской стране.

«Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.

В МИДе отметили, что с прибытием новых специалистов из России количественный состав контингента не увеличился, произошла обычная ротация.