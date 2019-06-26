МИД разъяснил прибытие в Венесуэлу новой группы российских военных

Директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что с прибытием в начале недели в Венесуэлу самолета с российскими военными количественный состав контингента не увеличился, произошла обычная ротация.

«Наш контингент не усилился ни на сколько, потому что речь идет о прибытии наших военных специалистов, которые работают по контрактам на поддержание технического состояния той техники, которая была поставлена», – передает ТАСС слова Щетинина.

Он отметил, что речь идет об обычной ротации.

«Повторяю, военного контингента у нас там нет, а есть военные специалисты, именно специалисты по обслуживанию техники. И это давайте будем четко совершенно разделять», – рассказал дипломат.



Напомним, во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.

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