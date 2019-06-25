В Венесуэлу прибыли военные из России

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.

«Это продолжение работ по обслуживанию техники, которая ранее поставлялась в Венесуэлу в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству», – ответил Рябков на вопрос о прибытии российского военного самолета в Венесуэлу, передает ТАСС.

«Со всех точек зрения это сотрудничество прозрачно и транспарентно, оно не несет никаких элементов дестабилизации региональной или какой бы то ни было обстановки», – добавил он, уточнив, что «попытки спекулятивно разогревать эту тему недобросовестны».

Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД сообщил, что численность российских военных в Венесуэле может быть увеличена, если это будет необходимо.

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