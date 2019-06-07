МИД допустил увеличение числа российских военных специалистов в Венесуэле

Россия допускает возможность увеличения численности своих военных специалистов в Венесуэле, если это будет необходимо, сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

«У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей – когда-то больше, когда-то меньше, – приводит его словам ТАСС.

Щетинин отметил, если потребуется больше российских специалистов, тогда они будут доставлены в Венесуэлу.

«Вопрос абсолютно технический, связанный с реализацией конкретных контрактов по выполнению конкретного объема работы», – отметил дипломат.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ряд российских специалистов в Венесуэле выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из страны.

На этой неделе американские СМИ заявили, что число российских военных советников в Венесуэле сократилось, также утверждалось, что за последние месяцы число специалистов Ростеха в этой стране снизилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал газете ВЗГЛЯД, что заявление Трампа – «это выпуск пара для многих, кто в вопросе Венесуэлы ориентируется на позицию Вашингтона».

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