Путин сообщил о выводе российских специалистов из Венесуэлы

Вполне возможно, что ряд российских специалистов в Венесуэле выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Вполне вероятно, что определенную работу там наши специалисты выполнили, причем не только военные, но и из промышленности. Кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что специально Россия в Венесуэле не создает никаких опорных военных баз и не перебрасывает туда войска. «Этого не было никогда, мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС – военно-технического сотрудничества», – подчеркнул российский лидер.

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Он напомнил, что Россия ранее официально продавала оружие в Венесуэлу, и по контрактам обязана обслуживать это вооружение. «И наши специалисты это делают», – добавил Путин.

Глава государства отметил, что Россия продавала Венесуэле оружие абсолютно официально.

Путин сообщил, что долг Венесуэлы перед Россией составляет 3,5 млрд долларов. Каракас его добросовестно погашает, отметил президент.

По словам российского лидера, союзники США, в том числе даже соседи Венесуэлы и противники действующего президента республики Николаса Мадуро, не поддерживают военное вмешательство в дела Венесуэлы. «Мы вообще против вмешательства во внутриполитические дела других стран, считаем, что это приводит к очень тяжелым, если не сказать трагическим последствиям, – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Путин осудил введение санкционных мер против Венесуэлы. «Мировая экономика страдает. Если мы возьмем, например, то, что Венесуэла в два раза за последние годы сократила добычу нефти, если мы примем во внимание то положение, в котором живут миллионы людей, проживающих в Венесуэле. То что? С кем борются-то? С Мадуро или с населением? Поэтому мы не одобряем, а, наоборот, осуждаем такие действия», – сказал президент.

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин заявлял о «жгучем» интересе США к энергоресурсам Венесуэлы.

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