В США заявили о сокращении числа российских военных советников в Венесуэле

Москва резко сократила число военных советников в Венесуэле, пишут американские СМИ со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России.

Wall Street Journal пишет, что за последние месяцы число специалистов Ростеха сократилось с примерно тысячи до нескольких десятков. WSJ считает, что возможными объяснениями этого могут быть «отсутствие новых контрактов» и «признание того, что режим Мадуро больше не располагает средствами» для оплаты.

Издание пишет, что российские специалисты отвечают за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, передает ТАСС.

Сложившаяся ситуация демонстрирует, что Москва не готова пересекать некоторые границы, утверждает газета. WSJ связывает позицию Москвы с «экономическими трудностями – отчасти, под влиянием санкций США».

WSJ заявила о «серьезной потере для Мадуро». При этом, как заявляет издание, в Ростехе «уверены, что битва проиграна».

В мае стало известно о российских поставках «в интересах армии Венесуэлы».

В марте российские самолеты прибыли в Венесуэлу, военные специалисты из России занимаются там обслуживанием поставленной военной техники и находятся в республике на законных основаниях.

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