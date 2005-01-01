Лавров разъяснил США род занятий российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной военной техники, они находятся в Боливарианской Республике на законных основаниях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы», – заявил Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

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Так глава российского внешнеполитического ведомства отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа к России уйти из Венесуэлы.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия четко обозначила цель прибытия в Венесуэлу своих военных специалистов. Она подчеркивала, что домыслы о военных операциях являются безосновательными.