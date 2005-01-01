Захарова преподала Вашингтону урок географии

Россия четко обозначила цель прибытия в Венесуэлу своих военных специалистов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова; дипломат подчеркнула, что домыслы о военных операциях являются безосновательными.

«Прибытие в Венесуэлу российских специалистов по военно-техническому сотрудничеству продолжает вызывать нервную реакцию в Вашингтоне», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Захарова напомнила, что в США заговорили о намерении рассматривать появление на венесуэльской территории представителей вооруженных сил стран, находящихся за пределами Западного полушария, как провокационные действия, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе.

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Глава российского внешнеполитического ведомства обратила внимание вашингтонских политиков на географическую карту. «Часть территории Российской Федерации – полуостров Чукотка – расположена именно в Западном полушарии. Так что для России Американский континент – близкий сосед», – указала она.

По словам Захаровой, Россия «четко обозначила цель прилета своих специалистов в Каракас».

«Ни о каких «воинских контингентах» речь не идет. Соответственно, абсолютно безосновательны домыслы насчет проведения Россией в Венесуэле неких «военных операций», – заключила Захарова.

Напомним, 24 марта российские самолеты прибыли в Венесуэлу. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии». Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы.

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