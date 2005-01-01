Болтон запретил российским военным вмешиваться в дела Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных в дела Западного полушария.

«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал Болтон в Twitter.

По его мнению, «венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы».

Болтон также указал, что Вашингтон отправляет в Венесуэлу продовольствие и лекарства, а не «ядерные бомбардировщики и спецназ для поддержки коррумпированного диктатора».

По словам Болтона, глава Венесуэлы Николас Мадуро утратил поддержку венесуэльского народа, поэтому он полагается на поддержку Кубы и России, чтобы «узурпировать демократию и репрессировать невиновных гражданских лиц». Он также призвал Россию «работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в Венесуэлу прибыли два российских самолета – военно-транспортный Ан-124 с 35 тоннами груза и пассажирский Ил-62 с 99 военнослужащими. По словам источника, российские военные прибыли в Венесуэлу «для участия в двусторонних консультациях».

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.