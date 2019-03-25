Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.

Он призвал присоединиться к усилиям других стран. Также Помпео заявил, что Америка «не останется в стороне», пока Россия «усугубляет напряженность в Венесуэле», передает РИА «Новости».

По словам госсекретаря, «поддержка (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро российскими военными» может продлить страдания венесуэльского народа.