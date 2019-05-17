Стало известно о российских поставках «в интересах армии Венесуэлы»

«Рособоронэкспорт» разместил информацию о закупке 16,5 тыс. специальных рационов для поставки в Венесуэлу; начальная цена контракта составляет 14,38 млн рублей.

«Поставка осуществляется в интересах армии Венесуэлы», – сообщил военно-дипломатический источник ТАСС.

Согласно техническому заданию «Рособоронэкспорта», данные поставки будут осуществляться в рамках оказания «гуманитарной помощи правительству Боливарианской Республики Венесуэла».

Уточняется, что сухпайки передадут заказчику в порту Пуэрто-Кабэльо.

В «Рособоронэкспорте» от комментария отказались.

Напомним, 30 апреля руководство Венесуэлы сообщало о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Тогда Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

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