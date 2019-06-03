Трамп заявил о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы

Россия якобы сообщила США, что вывела большую часть россиян из Венесуэлы, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Россия сообщила нам, что они вывели большую часть своих людей из Венесуэлы», – написал Трамп в Twitter.

Ранее американские СМИ заявили, что число российских военных советников в Венесуэде сократилось, также утверждалось, что за последние месяцы число специалистов Ростеха в этой стране снизилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве военных специалистов.