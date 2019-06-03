Россия опровергла сокращение числа военных советников в Венесуэле

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Москва отозвала своих военных специалистов из Венесуэлы.

«Это – очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет», – приводит слова Знаменского РИА «Новости»

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник, якобы близкий к Минобороны России написали о сокращении числа российских военных советников в Венесуэле. В частности, Wall Street Journal (WSJ) пишет, что за последние месяцы число специалистов Ростеха сократилось с примерно тысячи до нескольких десятков.

Сложившаяся ситуация демонстрирует, что Москва не готова пересекать некоторые границы, утверждает газета. WSJ связывает позицию Москвы с «экономическими трудностями – отчасти, под влиянием санкций США». WSJ заявила о «серьезной потере для Мадуро». При этом, как заявляет издание, в Ростехе «уверены, что битва проиграна».

В мае стало известно о российских поставках «в интересах армии Венесуэлы».

В марте российские самолеты прибыли в Венесуэлу, военные специалисты из России занимаются там обслуживанием поставленной военной техники.

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