Победившая в Молдавии ПДС захотела выстраивать нормальные отношения с Москвой США переправили из Ирака в Сирию военную технику и оружие МИД счел недопустимым вмешательство извне во внутренние дела Кубы 12 июля 2021, 14:31 Текст: Елена Мирошниченко

Россия внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и считает недопустимым постороннее вмешательство, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Внимательно следим за развитием ситуации на Кубе и вокруг нее. Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Острове», – говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД. Захарова подчеркнула, что кубинские власти «предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны в рамках национальной Конституции и действующего внутреннего законодательства». Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Кубы не должны использовать насилие в отношении протестующих. Напомним, первые за многие годы массовые протесты начались на Кубе. Демонстранты требуют «свободных выборов» и решения социальных проблем. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности драться и умереть за революцию: «Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах».

Оператор «Северного потока – 2» заявил об обмане США 12 июля 2021, 07:57

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что Вашингтон нарушил договоренности по строительству газопровода. По его словам, для принятия проекта США требуют уступок. В качестве примера Варниг привел позицию Германии, которая настаивала на том, что транзит газа через Украину должен быть защищен даже после завершения строительства. В итоге в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 млрд кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года. «Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи – и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt слова Варнига. Глава Nord Stream 2 AG также заявил о риске введения новых санкций Соединенных Штатов против газопровода. «Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов», – заключил он. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Украина выбивает щедрую компенсацию за «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минск спросил Литву о присяге экс-президента Адамкуса Третьему рейху 11 июля 2021, 23:48

Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski

Текст: Антон Антонов

Нужно спросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, присягал ли он на верность Третьему рейху в годы Великой Отечественной войны, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения. Швед сообщил, что «есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус». Как рассказал генпрокурор, Литве было «направлено поручение об оказании правовой помощи». Он подчеркнул, что есть «соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять». «Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу», – приводит слова генпрокурора ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь 1». Швед сказал, что белорусская сторона, в частности, хочет узнать, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником. Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии. Диетологи назвали продукты для повышения иммунитета во время пандемии 11 июля 2021, 16:13 Текст: Елизавета Булкина

Для повышения иммунитета во время распространения коронавируса в России рекомендуется употреблять в пищу рыбу, яйца и мясо птицы, поскольку эти продукты помогут насытить организм белками, из которых создаются антитела, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. «Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты будут хороши для поддержания иммунитета», – сказала она Ura.ru Марина Макиша. Также рекомендуется обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты, советует врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности, увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов. Пробиотики, повышение иммунитета через кишечник», – пояснил эксперт. По словам Гинзбурга, при подъеме заболеваемости будут полезны продукты, богатые витамином D и цинком. «Продукты богатые витамином D, это прежде всего морская рыба, яйца. И продукты, богатые цинком. Здесь нужно указать в основном крупы, семечки, особенно тыквенные», – заключил врач. Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева рассказала, что карантин изменил пищевые привычки россиян в лучшую сторону: они стали чаще питаться дома и выбирать полезные для иммунитета продукты, считает врач-диетолог. Совет ЕС собрался без обсуждения продлить санкции против России 12 июля 2021, 03:26

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В понедельник на заседании Совета Евросоюза главы МИД 27 стран без обсуждения продлят секторальные экономические санкции против России, сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС. Источник ТАСС сообщил, что решение о продлении санкций «на полгода» собираются «вынести без дискуссии». Политическое решение о санкциях было утверждено в июне на саммите в Брюсселе. ЕС продлевает санкции дважды в год. Напомним, саммит Евросоюза решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Послы стран-членов Евросоюза также одобрили продление секторальных экономических санкций против России до 31 января. Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Опубликовано видео нападения английских фанатов на зрителей Евро–2020 12 июля 2021, 00:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», где проходит финальный матч чемпионата Европы по футболу, пишут СМИ. Фанаты сборной Англии устроили драку в коридорах между секторами. «Непонятно, избивали ли английские фанаты именно итальянских болельщиков», – пишет «Чемпионат». Указывается, что на видео «болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках». Один из нападавших «ударил подростка, а мужчину азиатской внешности били ногами по голове сразу несколько человек». Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021 Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Зеленский попросил Раду быстрее легализовать марихуану 12 июля 2021, 11:45

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса, сообщил член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Завтра созывается внеочередное заседание Верховной рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», – написал он в Telegram. Также Гончаренко опубликовал копию обращения главы государства по этому поводу. В нем указано, что президент предлагает включить в повестку внеочередного заседания такие законопроекты: регулирование оборота марихуаны в медицинских и научных целях, особенности реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, криминализация контрабанды, особенности налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов и совершенствование работы Антимонопольного комитета Украины. 2 июня группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект о легализации медицинского каннабиса. В 2013 году, при Викторе Януковиче, Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. А после Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях. Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2» 11 июля 2021, 18:04

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%, заявил глава компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Варниг указал, что основной целью компании является запуск «Северного потока – 2» уже в этом году, передает ТАСС. При этом, по словам Варнига, транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года. Варниг уточнил, что компания учитывает риски дополнительных санкций со стороны США. «Риск велик, мы не можем это игнорировать», – передает его слова РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу 12 июля 2021, 00:55

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. В основное время каждая из команд забила по одному голу в ворота соперника. Счет открыл Люк Шоу (Англия), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи. В овертайме счет не изменился. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. В конце второго тайма игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле болельщика, стюарды не сразу смогли поймать нарушителя, передает ТАСС. Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Опубликована видеозапись того, как английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли». В ЛНР заявили о гибели двух украинских силовиков при попытке устроить провокацию в Донбассе 11 июля 2021, 17:26

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Снайперская группа украинских ВС подорвалась на мине у линии соприкосновения в Донбассе при попытке устроить провокацию, два силовика погибли, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. «При попытке проведения очередной провокации в ночь на 11 июля снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций «Запад» подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка [под контролем Киева] в зоне ответственности 24-й бригады [украинских силовиков]», – передает его слова РИА «Новости». По данным ведомства, погибли два украинских силовика. Филипоненко указал, что происшествие в очередной раз свидетельствует о хаотичном минировании местности и отсутствии каких-либо формуляров минных полей у украинских военнослужащих. Также ранее в зоне ответственности 24-й бригады украинских силовиков наблюдатели зафиксировали автомобильную технику представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации», – сказал Филипоненко. Ранее сообщалось, что в ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника. Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2» 11 июля 2021, 21:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию с двухдневным рабочим визитом, сообщила его пресс-служба. В ходе визита Зеленский встретится с федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс». Также украинский президент встретится с главой партии «Христианско-демократический союз», премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт ранее заявлял, что Меркель и Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2». Минпромторг предложил потратить 1,8 трлн рублей на выпуск 735 самолетов 12 июля 2021, 10:23

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Минпромторг подготовил план вывода на рынок и поддержки продаж 735 отечественных самолетов за 1,8 трлн рублей, сообщили СМИ. Минпромторг разработал план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности», пишет «Коммерсант». Проект, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов. В первую очередь речь идет о выводе на рынок Ил-114, МС-21 и «Байкала» (ЛМС-901). Также в планах поставок паспорта проекта от 28 мая фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов. Министерство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90%. Суммарные поступления от налогов и сборов поставочной программы по самолетам достигнут к концу периода 450 млрд рублей, говорится в документе. Реализация проекта потребует около 1,84 трлн рублей на 2021–2030 годы. Около 244 млрд рублей из этой суммы – средства федерального бюджета, причем треть (79,48 млрд рублей) значится как уже предусмотренная, но Минпромторг предлагает дополнительно выделить из бюджета 165 млрд рублей в 2025–2030 годах. Основную часть средств – более 1,59 трлн рублей – планируется привлечь до 2030 года из ФНБ. В этом году речь идет о 9,4 млрд рублей. Еще 537,9 млрд рублей хотят привлечь до 2024 года, свыше 1 трлн рублей – с 2025 по 2030 год. К концу 2022 года программа предполагает выпуск 36 самолетов МС-21 в год и начало серийных поставок. К декабрю 2027 года «Иркут» должен поставить 120 воздушных судов и производить уже 72 самолета в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA. Напомним, в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг ожидает, что отечественный пассажирский самолет МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца 2021 года. Поезд сбил участника шоу «Голос.Дети» в Подмосковье 11 июля 2021, 16:50 Текст: Елизавета Булкина

Участник музыкального шоу «Голос. Дети» погиб на мотоцикле под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. «10 июля примерно в 19:05 мск несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта «43-й км», был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва – Сергиев Посад», – передает ее слова ТАСС. Имя погибшего она не уточнила, однако по данным источника агентства в правоохранительных органах, погибший принимал участие в шоу «Голос. Дети». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку по факту гибели подростка. Ранее поезд сбил насмерть заслуженную артистку России Галину Дашевскую в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги. На отказавшуюся надеть маску в московском МФЦ женщину завели уголовное дело 11 июля 2021, 16:25 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело, сообщил адвокат Олег Ярошик. «Москвичка Валентина Муженская, которую в конце июня полицейские силой вынесли из МФЦ за отказ надеть маску, стала фигурантом уголовного дела по статье 318 УК («Применение насилия в отношении сотрудника власти»). 23 июля она должна явиться на допрос», – сообщает «Ридус». Адвокат подтвердил информацию, но не рассказал подробностей. Напомним, в конце июня полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно». По прибытии полицейских женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя. В Германии предложили заменить ЕС на «новое европейское пространство» с Россией 12 июля 2021, 05:55

Фото: Winfried Rothermel/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Германии следует выйти из ЕС и создать «новое европейское пространство», в которое войдет и Россия, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. По словам политика, ЕС «попросту не может быть реформирован», так что стране «необходимо выйти» из него. Хрупалла посетовал на то, что психологическая война союзников после Второй мировой войны оказала сильное влияние на национальную идентичность немцев. В частности, он указал на «стратегию по дезинформации», которую США используют против газопровода «Северный поток – 2». Однако другой сопредседатель партии Йорг Мойтен счел идею выхода из Евросоюза «слабо продуманной», передает РЕН ТВ со ссылкой на Die Welt. В апреле на съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» в Дрездене большинство делегатов выступили за выход Германии из ЕС. Депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя призыв партии, заявил газете ВЗГЛЯД, что у Брюсселя «сейчас больше власти и полномочий, чем у Москвы в самый расцвет СССР». Додон оценил выборы в парламент Молдавии 11 июля 2021, 21:30 Текст: Елизавета Булкина

Экс-президент Молдавии и сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил, что блок коммунистов и социалистов добился хороших результатов на выборах в парламент. «Судя по предварительным данным, блок коммунистов и социалистов получил хороший результат на прошедших выборах. Я хочу поблагодарить избирателей за высокую явку, несмотря на жесткую кампанию, связанную с взаимными обвинениями, а также коллег по блоку из Партии коммунистов [Республики Молдова]. Хочу заверить, что социалисты и коммунисты продолжат вместе работать в будущем парламенте. Также хочу поблагодарить команду социалистов на выборах, которая обеспечила хороший результат», – передает его слова ТАСС. В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы, в них принимают участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Между тем президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией, а жителей принять участие в голосовании.