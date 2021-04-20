Кубинскую стабильность ждут серьезные испытания

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НОВОСТЬ ЧАСА

Захарова: За семь лет власти Чехии не разобрались в ситуации со взрывами в Врбетице

20 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Отказ от Росатома бьет по карману самой Чехии

Российские атомные технологии дешевле, чем западные DPA/ЮП/ТАСС
Политический конфликт между Россией и Чехией коснулся Росатома – строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы». Чешская оппозиция уже давно пыталась найти повод убрать Россию из этого проекта. Лучших экономических условий не могли предложить ни американские, ни французские конкуренты. Что же потеряла Чехия? Подробности...
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К призыву закрыть Европу для россиян нужно отнестись серьезно

«Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев. На кону стоит безопасность Европы. Хватит» Кирилл Кухмарь/ТАСС
Бывший президент Эстонии предложил опустить «железный занавес» между РФ и ЕС – заморозить все выданные россиянам визы и не выдавать новых. Это не просто пустая угроза – это расширение границ обсуждения того «ответа России», который готовят в Брюсселе по требованию Чехии, заявляющей о причастности «агентов ГРУ» к взрывам складов с боеприпасами. С визами или без, мы на пороге нового кризиса в отношениях с Западом. Подробности...
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Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
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Чехия изобрела свою замену британскому «хайли лайкли»

Посольство Чехии в Москве опустело EPA/Yuri Kochetkov/ТАСС
К вечеру 19 апреля в посольстве Чехии в Москве должно остаться ровно пять аккредитованных дипломатов. Таким стал ответ Москвы на высылку из Праги 18 российских дипломатов и заявления том, что «агенты ГРУ Петров и Боширов» устроили в Чехии военную диверсию. Почему чешские обвинения выглядят абсурдом и каковы могут быть реальные причины дипломатического скандала? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Кубинскую стабильность ждут серьезные испытания

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Вместе с Раулем, которому скоро 90 лет, уходит эпоха Кастро – удивительное время Кубинской революции, которая разом вывела эту небольшую страну в топы глобальной большой политики. Подробности...
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Россия расчетливо ответила на американские санкции

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В конце прошлой недели Москва ответила на введенные Вашингтоном санкции. И значительное число людей российское алаверды не устроило – ни тех, кто хотел мягче, ни тех, кто хотел жестче. Подробности...
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Правосудие англосаксов – это право сильного

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Рассматривая западную геополитику и юриспруденцию, не будем забывать ее исторические истоки. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Рабовладельческое право может сколько угодно называть себя истинно демократическим. Суть его от этого не меняется. Подробности...
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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    Андрей Манчук

    Кубинскую стабильность ждут серьезные испытания

    Андрей Манчук
    политолог
    		20 апреля 2021, 09:56

    В мире растет напряженность, заставляя вспоминать о событиях Карибского кризиса, когда человечество балансировало на грани большой войны. Однако на Кубе пока что наблюдается редкая по нынешним временам стабильность. Островная страна вполне справляется с распространением COVID-19, ее медики оказывают помощь за рубежом и разработали собственные антикоронавирусные вакцины. А кубинские пляжи осторожно открываются для туристов, чтобы поддержать ослабленную карантинными мерами экономику.

    Политическая жизнь страны тоже разворачивается по плану, в знакомом советском духе. В Гаване проходит восьмой съезд Коммунистической партии Кубы, главное событие которого было известно заранее – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро оставил свой пост, а его место занял действующий президент страны Мигель Диас-Канель, сосредоточив в своих руках основные рычаги государственной власти. Младший брат Фиделя вряд ли уйдет на покой, несмотря на свои почти 90 лет – он продолжит давать советы своему давно проверенному преемнику.

    Впрочем, дело не в бюрократической рокировке. Перестановки в высшем руководстве острова имеют зримое символическое значение. Вместе с Раулем уходит эпоха Кастро – удивительное время Кубинской революции, которая разом вывела эту небольшую страну в топы глобальной большой политики. Ее лидеры были популярными, как рок-звезды, под управлением братьев Куба сумела преодолеть все кризисы и агрессии – хотя, казалось бы, у нее не было никаких шансов выстоять в борьбе против могущественного соседа. Особенно в начале девяностых, когда кубинцы остались с ним один на один. 

    Но решающим моментом стали события апреля 1961 года. Ровно шестьдесят лет назад на пляжи залива Свиней высадился десант кубинских оппозиционеров, снаряженный и подготовленный ЦРУ – чтобы одним ударом покончить с «режимом Кастро». Однако это вторжение, которое последовательно готовили республиканский президент Эйзенхауэр и демократ Кеннеди, закончилось катастрофой. Ее подробности хорошо известны – кубинские войска в считанные дни разгромили проамериканских коммандос, прямо на глазах американского флота, который так и не решился высадить на остров морских пехотинцев.

    «В действительности Фидель Кастро оказался гораздо более сильным противником и стоял во главе режима, гораздо более организованного, чем кто-либо мог предполагать. Его патрули обнаружили нападение почти сразу же. Его авиация отреагировала быстро и мощно. Его полиция пресекла все возможности поднятия восстания или совершения диверсий в тылу. Его солдаты оставались верными и сражались отважно» – констатировал Артур Шлезингер, советник президента Кеннеди, живописуя в своей книге растерянность и отчаяние, царившие тогда в Белом доме. А по словам будущего вице-президента США Спиро Агню, апрельские бои на пляжах залива Свиней повлияли на историю Америки еще больше, чем кровопролитная война во Вьетнаме.

    Фото: Reuters

    Братья Кастро постоянно поднимали ставки противостояния с Вашингтоном, и уже вскоре это превратило Кубу в эпицентр гибридной войны двух мировых систем, что едва не привело к глобальному ядерному конфликту. В результате последовавшей за этим разрядки США отказались от планов антикубинской агрессии – не оставляя попыток устранить революционных лидеров. Американские агенты пытались убить Фиделя самыми разными способами, включая отравление и теракты, но мишенью являлся и его младший брат. Буквально на днях были обнародованы сенсационные архивные данные, согласно которым ЦРУ пыталось уничтожить пассажирский самолет, который доставил Рауля в Чехословакию – однако в Америке почему-то не спешат вводить против себя санкции за государственный терроризм и вмешательство в дела соседней страны.

    В чем секрет этой феноменальной живучести кубинского режима, который тысячу раз хоронили либеральные комментаторы и эксперты? Я понял это после поездки в залив Свиней. Там действует небольшой музей, где можно видеть старенький самолет, принимавший участие в отражении вражеского десанта. Нас сопровождал Антонио Герреро – сын одного из легендарных кубинских разведчиков, который находился тогда в американской тюрьме. Общаясь с местными, он переводил для нас их рассказы – о том, что интервенция американских наемников в буквальном смысле сплотила кубинцев вокруг правительства Кастро. Ведь революция дала им землю, открыла доступ к образованию, здравоохранению и запустила социальные лифты для бедняков.

    Проблем тоже хватало. Но жителям острова было что защищать от нападения США, желавших видеть Кубу собственной сахарной плантацией, борделем и казино, под внешним управлением мафиози. Словом, вернуть ту унизительную колониальную зависимость, которую блистательно изобразил в фильме «Крестный отец» режиссер Коппола.

    Кубинцы не хотели назад – и потому воевали на стороне Кастро. Они поддерживали его правительство и потом, после болезни и после смерти Фиделя. На первые позиции вышел Рауль, державшийся в тени своего великого и невероятно харизматичного брата – несмотря на свою огромную политическую роль, которая сохранялась буквально на всех этапах Кубинской революции. Достаточно вспомнить, что он пришел к идеям марксизма раньше, чем сам Фидель, и первым познакомился в Мексике с аргентинским врачом Че Геварой.

    Рауль Кастро десятилетиями являлся ключевой фигурой в кубинских вооруженных силах и проявил себя в организации партийного аппарата. Получив формальные полномочия лидера, он продолжал строительство смешанной экономики, позволяя развивать туристический бизнес и совместные предприятия с участием иностранного капитала. Но строго сохранял за Компартией монополию на политическую власть в государстве.

    Рауля уважали друзья и опасались враги – он пользовался доверием значительного числа сторонников революции, которые считали его гарантом стабильности существующей власти. Мы убедились в этом на первомайской демонстрации в Гаване, когда стоявший на трибуне команданте буквально купался в приветственных криках. Во время визита Барака Обамы, когда пожилой лидер решительно прервал попытку панибратски похлопать себя по плечу, этот символический поступок вызвал в обществе немалое одобрение. И Кастро прощали многое из того, за что будут спрашивать с любого его преемника.

    Между тем кубинскую стабильность ожидают достаточно серьезные испытания. Американцы продолжают подрывную деятельность против правительства, которое нанесло Вашингтону болезненную историческую пощечину. Давление постоянно растет, и сейчас оно направлено на молодое поколение Кубы. Эти подростки однажды сменят соратников и учеников Кастро. И США усиливают информационную пропаганду, играя на недостатках кубинской власти: проблемах блокадной экономики, нехватке ресурсов, косности и бюрократизме чиновников – и стремятся использовать это в своих очевидных целях.

    Дальнейший курс Кубы во многом зависит от состоятельности ее нового руководства. Ведь ему придется работать в условиях быстро меняющегося мира и постоянно прибегать к тактической гибкости – увязывая ее с решительностью в борьбе за национальные интересы. Как это очевидно предусматривают планы Рауля Кастро.

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