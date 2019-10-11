Взгляд
11 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Абсурдные требования Украины к Газпрому имеют тайный смысл

На Украине звучат все более странные заявления касательно газового транзитаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Россия обязана предоставить Украине доступ к туркменскому газу, уверены в Киеве. Это не единственное абсурдное требование к России, звучащее в последнее время из «Нафтогаза». Эти странные предложения вряд ли свидетельствуют о том, что руководство украинской компании неадекватно. Что они означают на самом деле? Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам запретят владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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Куба опять пошла по пути СССР

Все надежды президента Кубы теперь связаны с РоссиейФото: Alexandre Meneghini/Reuters
На Кубе избран президент − Мигель Диас-Канель. Под его руководством Остров свободы продолжит свою «перестройку» и попытается выйти из тяжелого экономического кризиса. Происходящее до боли напоминает ситуацию горбачевских времен. Означает ли это, что кубинскому режиму угрожает крах, а Москва и Гавана скоро разойдутся в разные стороны, как это произошло после развала СССР?  Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...

Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...

Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...
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    В Сирии началась новая война

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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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              Куба опять пошла по пути СССР

              Все надежды президента Кубы теперь связаны с Россией   11 октября 2019, 10:00
              Фото: Alexandre Meneghini/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              На Кубе избран президент − Мигель Диас-Канель. Под его руководством Остров свободы продолжит свою «перестройку» и попытается выйти из тяжелого экономического кризиса. Происходящее до боли напоминает ситуацию горбачевских времен. Означает ли это, что кубинскому режиму угрожает крах, а Москва и Гавана скоро разойдутся в разные стороны, как это произошло после развала СССР?

              Кто застал СССР в зрелом возрасте, тот должен помнить, что советский и кубинский народы – это братские народы с общей историей. А кто не помнит, тот пусть вспоминает – теперь опять актуально.

              В марте 1990 года Съезд народных депутатов избрал первого и, как вскоре выяснилось, последнего президента СССР – главу Советского государства. Фактически Михаил Горбачев просто пересел из кресла председателя Верховного совета в специально для него созданное – новенькое, «как в Америке».

              Практически в то же время и по тем же причинам КПСС потеряла свою «руководящую и направляющую роль». Чем все это кончилось – все знают, а вопрос о том, могло ли все это кончиться как-то иначе (без развала СССР), ответа не имеет и не получит уже никогда.

              Смена капитанского кубрика (но не самого капитана), как и шедшие с этим в «пакете» поправки к советской конституции, стали одним из последних аккордов «перестройки», после чего страна стремительно покатилась в пропасть.

              В октябре 2019 года (а конкретно – в минувший четверг) депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали стране первого за долгие годы президента – Мигеля Диаса-Канеля. До того преемник братьев Кастро трудился главой государства в качестве председателя Госсовета, а теперь будет «как в Америке» (впрочем, Куба и есть Америка), где президент возглавляет правительство, является верховным главнокомандующим и при необходимости замещается вице-президентом (им избран чернокожий ветеран кубинской компартии Сальвадор Вальдес Меса).

              Но стилистически это напоминает не США, а именно что поздний СССР. На Кубе уже несколько лет идет своя «перестройка», а в прошлом году с принятием новой конституции дошли и до «ускорения». Либерализация экономики за довольно короткое время преобразила Остров свободы и разительно изменила жизнь кубинцев: у них теперь есть малый бизнес, частный сектор, мобильный интернет, купля-продажа пусть не всего, но многого – о кубинской перестройке газета ВЗГЛЯД подробно писала.

              Столь же стремительно менялись улицы городов СССР в эпоху горбачевского бума кооперативов.

              Есть и еще одно, значительно более мрачное сходство. После некоторого экономического оживления, вызванного реформами, Куба стала погружаться в экономический кризис – и к моменту избрания президента этот кризис уже воспринимается как серьезная угроза для страны. Диас-Канель даже вынужден был объявить «временное» особое положение, в первую очередь из-за дефицита топлива.

              Виновата во всем этом, впрочем, не перестройка. Виноват президент США Дональд Трамп, усиливший экономическую блокаду как Кубы, так и Венесуэлы – основного поставщика нефти для Острова свободы, который расплачивался за эту нефть, чем мог (например, кубинскими врачами общей практики, которых отправляли в командировку в Венесуэлу). Как из-за санкций, так и из-за резкого падения нефтедобычи (вызванной санкциями, но не только ими) Каракас теперь отправляет Гаване треть от прежнего объема углеводородов.

              Серьезный удар нанесла и мера Трампа по ограничению частных переводов на Кубу. Живущие в США кубинцы, как таджики в РФ и украинские «заробитчане» в Польше, в последние годы вносили ощутимый вклад в кубинское народное хозяйство, поддерживая оставшиеся на родине семьи. Теперь они могут перевести не более тысячи долларов один раз в три месяца.

              Эти и другие практики Белого дома Диас-Канель назвал «жестокими» и «подобными геноциду». И подчеркнул, что действия США разрушительным образом сказываются на доставке на остров продуктов питания, работе общественного транспорта и электрогенерации в пиковые часы.

              То есть, с одной стороны, признал разрушительность санкций для страны. С другой – сделал акцент на том, что страдает не «репрессивный режим» и не обслуживающие его военные (такова заявленная цель США), а простые люди. С учетом того, что большая часть планеты, включая страны ЕС, Кубе сочувствует и давно критикует Америку за антигуманные практики, это рациональная тактика. Но на Вашингтон, где простых кубинцев якобы жалеют и стараются им не навредить, это подействует вряд ли – там продолжат гнуть свою линию, несмотря ни на что.

              Трамп, перечеркнувший всю обамовскую «оттепель», когда США и Куба восстановили дипотношения и договорились о ряде совместных программ, поступает так не из ненависти ко всему кубинскому. Он тоже рационален, но при том циничен и эгоистичен.

              Дело в том, что кубинская эмиграция – как старая, так и новая – в США сконцентрирована в основном в штате Флорида. Среди нее немало политических беженцев и «старых диссидентов», которые ненавидят режим Кастро. Говорят, в последнее время баланс потихоньку меняется – эмигрировавшая кубинская молодежь настроена не столь непримиримо. Но факт остается фактом: Флорида один из колеблющихся штатов и третий по количеству выборщиков, поэтому стать президентом США, не выиграв выборы во Флориде, довольно трудно. После обамовской «оттепели» его преемница Клинтон во Флориде проиграла, а Трамп, обещавший Кубе жесткие меры, выиграл. И надеется повторить этот успех в 2020 году.

              Вполне возможно, что повторит. Но это не означает, что кубинская перестройка с президентом во главе придет к тому, к чему пришел СССР – к смене режима.

              По крайней мере, Кубе пока еще есть, на кого опереться – и она опирается. И нетрудно догадаться на кого – на Россию.

              Менее недели назад на Острове свободы гостил премьер-министр Дмитрий Медведев (ответный визит Диаса-Канеля в Москву ожидаем в конце октября) – и погостил весьма продуктивно. Дело, разумеется, не в дежурных заявлениях о дружбе и союзничестве (Гаване сейчас и деться-то особо некуда). И не в традиционных радостях по поводу роста товарооборота (пусть он и правда внушительный – на треть по итогам 2018 года). И даже не в совместном осуждении американской санкционной политики, которая мешает дышать полной грудью обеим странам, хотя прозвучало и красиво:

              «Россия не поддается давлению извне, как и Куба. И ответом на давление должна быть наша более тесная кооперация... Латинская Америка – это не задний двор Соединенных Штатов», – сказал, как отрезал Медведев.

              Дело в том, что Россия начала поставку на Кубу технологий, которые действительно могут помочь ей выжить в кризис. Медведев лично запустил первую буровую установку нового типа, задача которой вывести кубинскую нефтедобычу на промышленный уровень. Собственная нефть на Острове свободы всегда была и есть до сих пор, но это очень густая и вязкая нефть, так просто ее на поверхность не выкачать. С новыми буровыми установками от РФ выкачать просто, а скоро счет таким установкам пойдет на десятки.

              В свою очередь, РЖД проведет модернизацию кубинских железных дорог, «Росатом» создаст так называемый центр облучения, который позволяет долго хранить зерно и другую продукцию, а Минсельхоз РФ обеспечит Кубе продовольственную безопасность за счет поставок пшеницы, мяса и молочных продуктов (переговоры на этот счет уже идут).

              При этом российские власти обещают: будет не как в СССР – от души, а за деньги. «О безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны, – заявил премьер в интервью телеканалу «Россия 1». – Диас-Канель несколько раз подчеркивал: если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы всё погасим. И наши кубинские друзья рассчитываются по долгам. В отличие от того, что было в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал».

              В общем, на вопрос, зачем России поддерживать Кубу, помимо геополитического, есть и экономический ответ – это наш заказчик и рынок сбыта. Не очень большой, но почти родной.

              Кроме того, развивая мысль о совместном оппонировании США, можно уйти в глубокую конспирологию, обратив, например, внимание на то, что Медведев уклонился от ответа на вопрос журналиста, появится ли на Кубе новая российская военная база с ракетами. Именно туда и ушли американские СМИ, предположив скорое повторение Карибского кризиса.

              Замглавы МИД РФ Сергей Рябков всех на этот счет вроде бы успокоил. Заявил, что российская и кубинская стороны не рассматривали вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на Острове свободы, так как «нет никаких оснований его рассматривать». Но добавил: мораторий на развертывание ракетных систем существует до того, пока «не появятся американские системы».

              И понимай это, как хочешь. Карибский кризис ведь с того и начался, что американцы разместили свои ракеты в Турции. Наши на Кубе были уже «ответкой».

              Впрочем, в Москве наверняка воспринимают вопрос размещения ракет на Кубе как «красную линию» для США. Так что оговорки Медведева и Рябкова – не угрозы, а ехидные намеки на то, что у РФ тоже есть верный союзник у границ Соединенных Штатов, и в то же время гораздо более мрачные намеки на то, что российско-американское противостояние, продолжи ситуация накаляться, рискует вернуться к временам Хрущева и Кеннеди, что должно одинаково пугать обе страны.

              Так что Карибский кризис повториться не должен. А кубинская «перестройка» не должна повторить судьбу советской.

              По крайней мере, в одном принципиальном вопросе Куба все-таки пошла своим путем, не нашим. Рауль Кастро сохранил за собой пост главы кубинской компартии, а сама компартия – роль «определяющей и направляющей». Так, для подстраховки – воспоминания уж больно травмирующие.

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