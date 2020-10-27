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27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 08:35  |  vz.ru
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Американские компании стоят больше, чем зарабатывают Richard Drew/AP/ТАСС
В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальности зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?  Подробности...
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Следующему поколению российских политиков потребуются новые качества

vk.com/politleaders20
Новым важным качеством для будущей российской политической элиты становится умение сопереживать другим людям, чувствовать «боль другого человека, как свою собственную», искренне стремиться помочь согражданам. Об этом рассказали как организаторы, так и рядовые участники конкурса «Лидеры России. Политика», финал которого стартовал в Москве. Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Крым напоминает американцам об авантюрах прошлого

Именно за флоридцами обычно остается последнее слово в споре о том, кто станет президентом страны Lynne Sladky/AP/ТАСС
Ровно 210 лет назад США аннексировали Западную Флориду, провозгласившую себя независимым государством, но формально принадлежавшую Испании. Этот эпизод в американской истории позволяет кое-что понять в лицемерной риторике современного Вашингтона, обращенной против российского Крыма и независимого от Украины Донбасса.  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

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Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

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Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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    Именно за флоридцами обычно остается последнее слово в споре о том, кто станет президентом страны    27 октября 2020, 08:30
    Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Ровно 210 лет назад США аннексировали Западную Флориду, провозгласившую себя независимым государством, но формально принадлежавшую Испании. Этот эпизод в американской истории позволяет кое-что понять в лицемерной риторике современного Вашингтона, обращенной против российского Крыма и независимого от Украины Донбасса.

    В 2014-2016 годах Госдепартамент США вел особенно активную деятельность, направленную на дискредитацию воссоединения Крыма с Россией и провозглашение независимости двумя донбасскими республиками - ДНР и ЛНР. При этом из комментария в комментарий, из статьи в статью, из речи в речь переходила одна и та же словесная конструкция - «Россия не может вести себя так, как было принято в XIX веке».

    Если смотреть на эту фразу из самой России, ее смысл туманен и вызывает вопросы. Почему именно в XIX веке, ведь в XX века ничуть не меньше примеров ирреденты и сепаратизма? Почему события на Украине вообще привязываются к временам, когда не проводились референдумы, а в уставе ООН не было закреплено право народов на самоопределение?

    Разгадка проста: американцы меряют мировую историю по собственной. В XIX веке именно в США была придумана и принята на вооружение тактика, по которой территории страны прирастали за счет «народных республик» того времени.

    Аннексия Западной Флориды, прежде принадлежавшей Испаний, наиболее ранний пример из этого ряда. К современному штату Флорида эти земли никакого отношения не имеют и являются частью штата Луизиана. Некоторое время они переходили из рук в руки, побывав в подчинении Парижа, Мадрида и Лондона, а после обретения Соединенными Штатами независимости вновь перешли от британцев к испанцам - так молодой американский народ отблагодарил Мадрид за поддержку в войне за независимость.

    Четверть века спустя чувство благодарности поистрепалось. Испания к тому моменту была занята на Пиренейской войне, а четвертый президент США Джеймс Мэдисон мечтал об экспансии и объединении всего восточного побережья в рамках одной страны. Американцы, активно переселявшиеся в Западную Флориду на протяжении нескольких лет, подняли восстание, приняли скопированную с американской конституцию и провозгласили новое независимое Государство Флорида.

    Через месяц Мэдисон аннексировал эти земли, причем, не признавая независимости Западной Флориды, что позволило не давать ей статуса отдельного штата и попросту влить в территорию Луизианы. А вот в Восточной Флориде фокус с «народной республикой» не прошел - несмотря на специальный десант сепаратистов, она подчинялась Мадриду еще девять лет, пока испанцы не вернули американцам подарок в обмен на обещание не посягать на контролируемую ими Мексику.

    В Вашингтоне оценили эффективность такого метода и сделали его частью своей внешнеполитической доктрины - так называемой доктрины Монро, официально упраздненной только при Обаме. Если коротко, суть ее в следующем: США обязуются не лезть в дела Европы и не посягать на колонии европейских держав в Америке, но если эти колонии объявят о своей независимости, европейцам запрещено вмешиваться - Америка для американцев.

    Это открывало перед страной широкие перспективы к дальнейшему расширению, которыми она не преминула воспользоваться, в первую очередь на землях как раз-таки Мексики. При этом данное Мадриду обещание формально нарушено не было - Мексика к тому моменту уже была независимым государством.

    В июле 1846 года на побережье мексиканской Калифорнии высадился военный флот США, где его встречали граждане только что созданной республики Калифорния, дружественной Вашингтону и воюющей с Мехико за свою независимость. Мятеж «калифорнийцев» незадолго до этого организовал капитан армии США Джон Фримонт, перешедший через пустыню Мохаве с несколькими десятками «штыков». В итоге Государство Калифорния просуществовало даже меньше, чем Государство Флорида, но мексиканцы признали эту потерю только после того, как в ходе американо-мексиканской войны была занята их столица.

    Еще раньше частью США стала Республика Техас. По меркам флоридского и калифорнийского кейсов это государство долгожитель - оно просуществовало почти десять лет, имело международное признание и тоже возникло будто бы по инициативе снизу, хотя в реальности - за счет лоббистских усилий американцев.

    Мехико проворонил этот штат по той же схеме, что и в случае с Западной Флоридой - за счет песеленцев. Это сейчас мексиканцы рвутся в США через все кордоны, подвергая жизнь опасности, а тогда всё было наоборот - мексиканский Техас заманивал мигрантов с севера, раздавая им земли за гроши. Такая политика казалась необходимой для того, чтобы осваивать огромные и почти безлюдные тогда территории, а спохватились мексиканцы только тогда, когда американцев в Техасе стало вчетверо больше, чем их самих.

    Попытки Мехико ограничить миграцию и распродажу земель привели к сепаратизму, революции и войне, в которую США в общем и целом не вмешивались. Если не считать поддержки многочисленных добровольцев с севера, техасцы справились сами, пленив генерала Санта-Анну - уникального в своем роде политика, становившегося президентом Мексики в общей сложности 11 раз.

    Стоит отметить, что война оказалась весьма жестокой. Мексиканцы показательно расстреливали пленных, а битва за форт Аламо, все защитники которого погибли, теперь является частью всеамериканского героического легендариума. Из-за высокой и кровавой цены, заплаченной за независимость, в Техасе были сильны позиции патриотов - противников вхождения в состав США, но в итоге победили другие соображения, куда менее этичные.

    Уже второй по счету президент Мексики - метис Висенте Герреро запретил в стране рабство, тогда как обосновавшиеся в Техасе мигранты-землевладельцы зачастую прибывали на новые земли с рабами и хотели бы жить по привычной для них экономической модели. Так победили ирредентисты, и Техас вошел в состав США, впоследствии потеряв часть своей территории - ее уступили федеральному правительству за долги.

    В ряду поглощения Америкой «народных республик» нельзя не упомянуть и Гавайи, часть элиты которых стремилась войти в состав Российской империи. Республика там возникла на месте монархии - в ходе инспирированного из США государственного переворота, когда во главе страны оказался сын американских иммигрантов, олигарх и «сахарный король» Стэнфорд Доул.

    Четыре годы спустя Гавайи были аннексированы вопреки сопротивлению не только местного населения (под антиамериканской петицией подписался чуть ли не каждый второй гаваец), но и значительной части элиты в самих США. Точку в этом споре поставило избрание президентом Уильяма Мак-Кинли, предававшего островам стратегическую значимость.

    А еще через век Вашингтон официально извинится перед гавайцами за свержение королевской власти и по факту насильственное включение в состав Соединенных Штатов.

    Таким образом, значительная часть территории нынешних США были захвачены по идентичной схеме - поощрение миграции для создания «пятой колонны», инспирирование мятежа через американских военнослужащих и бизнесменов, провозглашение нового независимого государства, аннексия.

    Народного референдума в этом списке, обратим внимание, нет.

    Схема работала почти безотказно, и если бы история развивалась чуть иначе, США могли бы поглотить и другие земли, прошедшие через период квазигосударственности. Как минимум, в списке с Техасом, Калифорнией и прочими значилась бы Куба, на которую в Вашингтоне откровенно облизывались, но вынуждены были отказаться от экспансионистских планов по причине начала гражданской войны между Севером и Югом.

    Эти особенности истории США отвечают на вынесенный в начало статьи вопрос - как было принято вести себя в XIX веке. Вопреки современному пафосу, обращенному против Крыма и Донбасса, американцы вели себя тогда приличнее, чем в XX и XXI веках.

    По крайней мере, у них не было стратегических бомбардировщиков, и они создавали квазигосударства только у собственных границ, не нарушая данное президентом Монро слово. То есть не осуществляли военных интервенций за пределами американского континента.

    Хорошее было время.

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