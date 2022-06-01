Военный эксперт: Поставки РСЗО США HIMARS не повлияют на ход спецоперации на Украине

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Летний туризм в России столкнулся с противоположными трендами

Летний туризм в России оказался в уникальной ситуации Константин Михальчевский/РИА Новости
На туристическом рынке России сложилась необычная ситуация. С одной стороны, ряд регионов столкнулись с серьезным падением туристов, в их числе Крым. С другой стороны, есть регионы, которые, наоборот, наращивают турпоток. Такие разнонаправленные тенденции обычно не свойственны для отечественного туризма. Почему в этом году все пошло по новому сценарию? Подробности...
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Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

Жемчужиной шестого пакета должно было стать нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
С огромными усилиями Евросоюз все-таки выдавил из себя шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Но в итоге разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет напоминает решето и больше вредит самому ЕС, чем России. О каких уступках идет речь и кто эти «счастливчики»?  Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозит возрождение немецкого духа милитаризма

Похоже, канцлер Шольц решил слегка возродить милитаристский дух Германии Michael Kappeler/Global Look Press
Германия должна создать самую большую армию Европы, заявил немецкий канцлер. Уже даже создан специальный фонд для финансирования этого проекта. Сейчас страна обладает небольшими вооруженными силами, даже по сравнению с численностью армии ФРГ в годы холодной войны. Сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Антицерковная политика Киева является симптомом распада Украины

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны. Подробности...

Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Иноагенты бывают не только за деньги

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Армия Германии возвращает былую мощь

Омбудсмена Украины изгнали из гестапо за жестокость

В США голодают дети

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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
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    Военный эксперт: Поставки РСЗО США HIMARS не повлияют на ход спецоперации на Украине

    		    1 июня 2022, 14:54
    Фото: Lance Cpl. Ronald Stauffer/
    Department of Defense
    Текст: Олег Исайченко

    «Любые операции и военные конфликты подразумевают под собой договоренности. В ситуации с Украиной – это не поставлять на ее территорию дальнобойное оружие», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Белый дом пообещал передать Украине РСЗО в рамках 11-го пакета военной помощи при условии, что ВСУ не будут обстреливать этим оружием территорию России.

    «Украина не получит ничего сверхнового и сверхмощного от Соединенных Шатов. Техника, о поставках которой заявляют сегодня американцы – это реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы ограниченного радиуса действия. Они сопоставимы с системами, имеющимися на вооружении ВСУ», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Например, на вооружении ВСУ есть советские реактивные системы залпового огня «Ураган», сопоставимые по своим характеристикам с HIMARS. Также у ВСУ есть и более мощные РСЗО, например, «Смерч», – добавил он.

    «Вместе с тем заявленный США объем помощи относительно не велик. Поэтому, я думаю, существенного влияния на ход боевых действий оказать они не смогут», – убежден собеседник.

    «У Вооруженных сил РФ есть достаточное количество новейшего оружия для поражения применяемой ВСУ артиллерии и систем РЗСО. Это оперативно-тактические ракетные комплексы, авиация и многое другое», – отметил Сивков.

    Что касается тезиса Джо Байдена о том, что США не дадут Украине РСЗО, способные бить по территории России, Сивков отметил, что «любые военные операции подразумевают под собой различные договоренности». «В данной операции тоже много договоренностей, одна из них – это не поставлять дальнобойное оружие на территорию Украины», – сказал он.

    Свое утверждение о соблюдении договоренностей во время конфликтов эксперт аргументировал историческим примером. «Даже Гитлер, ведя боевые действия и проигрывая СССР, не решился на полноценное применение химического оружия. Поэтому договоренности имеют место быть и в данной операции», – отметил собеседник.

    Накануне Белый дом пообещал передать Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию в рамках 11-го пакета военной помощи. По словам высокопоставленного источника в администрации США, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые «позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины и помогут им дать отпор продвижению России».

    По информации The New York Times, в администрации США вместе с тем озабочены риском прямого военного столкновения с Россией. Поэтому, как пишет американская газета, Байден дал конкретные заверения в том, что Соединенные Штаты не намерены провоцировать более широкий конфликт или применение оружия массового уничтожения.

    Кроме того, в Белом доме отметили, что передача РСЗО обещана только после прямых заверений руководства Украины в том, что они не будут применять новые виды вооружений против целей на территории России.

    Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной. «Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    В Кремле также отметили, что США своими действиями «подливают масло в огонь». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался рассуждать о том, каким может быть ответ Москвы в случае применения Киевом американских РСЗО против объектов на российской территории. «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – добавил он.

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    Власти США испугались последствий конфискации российских активов
    		    1 июня 2022, 07:35
    Фото: Christian Ohde/
    imageBROKER/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, сообщили источники The New York Times.

    По словам источников, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии, передает РИА «Новости».

    «Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», – говорится в тексте публикации.

    Издание отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих использовать замороженные российские активы для финансовой помощи Украине, Соединенные Штаты в этом вопросе «гораздо более осторожны». «Внутри администрации [Джо] Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», – говорится в статье.

    В рядах американских чиновников, по имеющейся у издания информации, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

    В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли переориентировать замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине. В правительстве США неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решение по данному вопросу.

    Комментируя ситуацию с заморозкой резервов ЦБ РФ странами Запада, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.

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    Захарова назвала подлостью нежелание стран ЕС принимать Украину в союз
    		    1 июня 2022, 10:39
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Большинство стран Евросоюза выразили протест по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, что с их стороны подло, ведь годами они говорили противоположное, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция. Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают граждан Украины и киевский режим, что они не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать? Это же какой уровень цинизма и лжи», – передает радио Sputnik ее слова.

    Ранее Захарова заявила, что в связи с тем, что Россия сталкивается с таким количеством «абсурдных и неадекватных заявлений нынешней администрации США», все нужно перепроверять на официальном уровне.

    Так, уже около двух недель США не могут решить, поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства или нет. После череды метаний американские власти все же пришли к решению, заявив, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

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    Коментарии (32)
    МИД крайне негативно оценил решение США о поставке Украине РСЗО HIMARS
    		    1 июня 2022, 12:05
    Фото: Staff Sgt. Donald Holbert/
    ZUMA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

    «Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – цитирует его РИА «Новости».

    По словам Рябкова, то, что США во главе группы государств занимается «целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями – это очевидная вещь». «И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», – отметил замглавы МИД РФ.

    Он также добавил, что линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна. «После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести – как они сами это говорят – стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», – подчеркнул Рябков.

    По его мнению, нынешняя ситуация ровным счетом ничего не поменяла в этих наших оценках.

    Кроме того, Рябков добавил, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

    Замглавы МИД РФ также отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» – теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.

    Он заявил, что затягивание конфликта в данный момент «на руку врагам России», однако заверил, что цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.

    «У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России. К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период», – резюмировал он.

    Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

    При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

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    Коментарии (36)
    Белый дом пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию
    		    1 июня 2022, 06:59
    Фото: U.S. Marines/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты объявят в среду о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

    «[Первого июня] мы объявим об одиннадцатом пакете помощи в сфере безопасности в рамках президентской программы <…>, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины, а также помогут им дать отпор продвижению России», – приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя администрации США. «Эти системы будут использоваться украинцами, чтобы дать отпор продвижению российских сил на украинской территории, но они не будут использоваться против целей на российской территории», – утверждают в администрации.

    По словам высокопоставленного представителя Белого дома, «это пакет [военной помощи] на 700 млн долларов». Чиновник отметил, что в состав пакета в дополнение к системам HIMARS и боеприпасам войдут также «РЛС контрбатарейной борьбы, целый ряд РЛС воздушного наблюдения, дополнительные [комплексы] «Джавелин» (Javelin), а также противотанковые вооружения, дополнительные артиллерийские снаряды, <…> некоторое число вертолетов, дополнительные бронеавтомобили и, что также важно, запчасти и дополнительное оборудование, которые позволят украинцам продолжать поддерживать в рабочем состоянии системы, в особенности артиллерийские, которые уже были поставлены».

    Ранее в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО». При этом президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы.

    Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

    Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.

    В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

    В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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    Коментарии (12)
    Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое
    		   31 мая 2022, 21:16
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия в марте поднялась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, ранее страна занимала девятое место, почти вдвое увеличив поставки в месячном выражении – 4,218 млн баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

    На первом месте Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В марте Канада поставила в США 125,26 млн баррелей нефти, что на 17% меньше по сравнению с февралем. Поставки Мексики снизились на 27%, до 20,365 млн, Саудовской Аравии – выросли на 26%, до 15,624 млн. Ирак сократил поставки нефти в США на 12%, до 5,791 млн баррелей, передает РИА «Новости».

    Импорт нефти и нефтепродуктов США в марте вырос на незначительные 0,1% – до 8,461 млн баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 5,7% – до 9,513 млн баррелей в сутки.

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.

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    Коментарии (16)
    На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
    		    1 июня 2022, 09:29
    Фото: t.me/rian_ru
    Текст: Александра Юдина

    На стены здания посольства Соединенных Штатов в Москве общественные активисты спроецировали видео, рассказывающее о роли американских военных в гибели детей Донбасса.

    Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей и объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса, пишет РИА «Новости».

    В конце мая в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы, находившиеся там восемь лет, готовили наступление.

    До этого в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

    Россия опередила действия ВСУ, начав военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Коментарии (16)
    США открестились от причастности к ударам Украины по территории России
    		    1 июня 2022, 05:06
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов не призывает Украину наносить удары по территории России и не пытается затянуть боевые действия путем поставок вооружений, заявил представитель администрации США высокого ранга.

    По словам сотрудника администрации, США «не стремятся к войне между Россией и НАТО». «Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, отправляя войска на Украину или атакуя российские силы», – приводит слова ТАСС высокопоставленного представителя администрации США.

    Как уточнили на брифинге, власти США намерены «предоставить украинцам военную помощь сверх той, что уже им направлена для содействия в защите страны». «Мы в связи с этим не поощряем Украину и не предоставляем ей возможность наносить удары за пределами ее границ, – утверждал представитель администрации. – Мы не пытаемся затянуть войну, чтобы просто нанести ущерб России».

    Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

    Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.

    В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

    В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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    Байден высказался на тему «войны между НАТО и Россией»
    		    1 июня 2022, 07:49
    Фото: Andrew Harrer/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, если силы НАТО не будут подвергаться нападению, то Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, заявил президент США Джо Байден в авторской колонке, опубликованной в The New York Times.

    «Мы не ищем войны между НАТО и Россией <…>. Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы», – приводит слова Байдена ТАСС.

    Помимо этого, Байден заверил, что Вашингтон не будет предпринимать попытки смены власти в России. «Хоть я и не согласен с [президентом России Владимиром] Путиным и считаю его действия произволом, Соединенные Штаты не будут способствовать его снятия с должности в Москве», – заявил американский президент.

    Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США выступили с утверждением, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

    Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

    Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.

    В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

    В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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    Постпред США в ООН: Америка не передает Киеву позволяющее атаковать РФ оружие
    		    31 мая 2022, 21:34
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    США не предоставляют Украине вооружения, которые позволяют атаковать российскую территорию, Вашингтон не собирается становиться стороной конфликта. Об этом заявила во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    «С первого дня мы четко дали понять, что мы предоставляем Украине вооружения для обороны от российской агрессии, для защиты в пределах своей территории», – цитирует ее ТАСС.

    По словам Томас-Гринфилд, «мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент [США Джо] Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта, но мы будем поддерживать Украину в усилиях по защите ее суверенитета и территориальной целостности».

    Напомним, Вашингтон собирается передать Киеву реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью полета свыше 60 километров, сообщила газета Wall Street Journal.

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    Кремль: Поставками РСЗО США старательно подливают масло в огонь на Украине
    		    1 июня 2022, 13:55
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    США подливают масло в огонь, поставляя оружие на Украину, и подтверждают намерение воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Здесь ничего нового нет, мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», – передает ТАСС его слова.

    При этом Песков отказался рассуждать о том, каким может быть ответ Москвы в случае применения Киевом американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) против объектов на российской территории. «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – добавил он.

    «Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента [Украины Владимира] Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было. И минские договоренности не были выполнены, они канули в лету, причем по вине украинской стороны. Поэтому своего кредита доверия к украинской стороне у нас нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, доверяют ли в Кремле заверениям Зеленского, передает РИА «Новости».

    Ранее российский МИД сообщил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.

    Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

    При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

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    Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы
    		    1 июня 2022, 06:49
    Фото: Joshua Roberts/CNP/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые ракеты «Джавелин», зенитные ракеты «Стингер», мощную артиллерию, а также более совершенные высокоточные ракетные системы, беспилотники, вертолеты и радары, заявил президент США Джо Байден в авторской колонке, опубликованной в The New York Times.

    «Мы продолжим снабжать Украину продвинутыми вооружениями, в том числе противотанковыми ракетами «Джавелин», зенитными ракетами «Стингер», мощной артиллерией и высокоточными ракетными системами, радарами, беспилотниками, вертолетами Ми-17 и боеприпасами», – приводит слова Байдена ТАСС.

    «Мы действовали быстро, чтобы послать Украине значительное количество вооружений и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать самую сильную позицию за столом переговоров. Именно поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине», – заявил Байден, пообещав продолжить «сотрудничать с союзниками и партнерами по санкциям в отношении России».

    Ранее в администрации США заявили, что Белый дом не призывает Украину наносить удары по территории России, а Соединенные Штаты «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

    Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

    Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.

    В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

    В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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    Захарова призвала перепроверять заявления политиков США

    1 июня 2022, 09:59

    Текст: Александра Юдина

    Заявления политических деятелей нынешней американской администрации теперь нужно перепроверять на официальном уровне, они часто противоречат решениям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Я не хотела бы сейчас анализировать ее заявления, мы уже говорили неоднократно, что заявления многих политических деятелей нынешней администрации (Джо) Байдена находятся в прямом противоречии с принимаемыми решениями и с другими заявлениями», – передает радио Sputnik ее слова.

    Захарова отметила, что в связи с тем, что Россия сталкивается с таким количеством «абсурдных и неадекватных заявлений нынешней администрации США», все нужно перепроверять на официальном уровне.

    «Все нужно перепроверять, добиваясь официальных ответов, что конкретно является их заявлениями официальными и чему они соответствуют, а что является просто политическим ходом в поддержку той или иной акции. Потому что иначе можно просто полностью запутаться в том, что они заявляют», – отметила она.

    Напомним, 19 мая стало известно, что власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, так как считают более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 и не стремятся развивать военные действия.

    Однако 27 мая стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

    В итоге 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

    При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

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    Швейцария заблокировала решение Дании передать Украине бронемашины Piranha III

    1 июня 2022, 12:40

    Текст: Елизавета Булкина

    Дания не сможет передать Киеву 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III, против этого решения выступила сама Швейцария, сообщила компания SRF со ссылкой на источники.

    «Датские власти сделали соответствующий официальный запрос Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии и получили отказ. SECO отклонил запрос несколько дней назад», – передает сообщение «Интерфакс».

    При этом SECO поясняет, что причиной такого решения является нейтралитет страны и швейцарское законодательство.

    Отмечается, что Дания, закупая швейцарскую бронетехнику, обязалась не передавать ее третьей стороне без разрешения Швейцарии.

    Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

    При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

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    В России предложили вспоминать убитых по вине США детей у американского посольства

    1 июня 2022, 12:57

    Российские активисты предложили ежегодно в День защиты детей у посольств США по всему миру вспоминать всех убитых несовершеннолетних, погибших по вине американских военных и их сателлитов.

    Согласно инициативе, ежегодно в этот день необходимо проводить акции у посольств США по всему миру, которые будут напоминать международному сообществу об ответственности американских военных за гибель невинных детей в развязанных ими конфликтах, передает «Общественная служба новостей».

    У здания посольства США в Москве 1 июня активисты провели акцию «Кровь детей Донбасса на руках американской военщины». Мероприятие было приуроченно к Международному дню защиты детей. Его главная цель - напомнить миру о том, что США в течение многих лет поддерживали и спонсировали преступный режим на Украине.

    С 00.00 мск часов активисты проецировали видеоролик на здание американского посольства. В записи рассказывалось о погибших в ходе так называемой «АТО» детях Луганской и Донецкой народных республик, а также о «кровавой роли США». Кроме того, в ролике сообщалось о несовершеннолетних, ставших жертвами американской военщины в различных точках планеты: Ираке, Хиросиме и Нагасаки, Афганистане, Корее, Вьетнаме, Сирии и в других государствах.

    С 09:00 мск у двух КПП здания посольства США участники акции развернули восьмиметровые баннеры с фотографиями детей Донбасса и свидетельствами преступлений американского военного командования. В память о них перед фасадом здания посольства на Новинском бульваре были зажжены 50 поминальных свечей.

    Активисты раздавали прохожим справочные листовки, информирующие о военных преступлениях Пентагона. Музыкальным сопровождением мероприятия стали композиции американских и британских исполнителей и групп, в которых обличается агрессивная американская политика: Black Sabbath – War Pigs (против войны во Вьетнаме), Pink – Dear Mr President (против политики Джорджа Буша), The Black Eyed Peas – Where is the Love (против лицемерной внешней политики США).

    «Власти США всегда должны помнить, что, поддерживая киевских мясников, являются прямыми соучастниками убийства детей Донбасса. Эта кровь на их руках. Снабжая украинский режим вооружением, военной техникой и боеприпасами, направляя военных инструкторов, координируя всю военную активность укронацистов американская власть должна полностью разделять ответственность с киевской кровавой хунтой. Сегодня, в Международный день защиты детей, мы хотим помянуть всех убитых американской военщиной малышей, погибших из-за безнаказанности американского милитаризма и предлагаем проводить такие акции ежегодно у посольств США по всему миру», – рассказал участник акции Анатолий Гусев.

    По мнению другого участника акции Сергея Середкина, сила в правде. Это тот основной посыл, который собравшиеся хотят сказать сегодня американцам.

    «Правда сегодня на нашей стороне, на стороне защитников русского Донбасса. Мы не позволим убивать наших детей. А за каждого убиенного ребёнка США придется отвечать и каяться. Государство, закрывающее глаза и поощряющее убийства детей, обречено на историческое забвение», – заключил активист.

    Напомним, утром в среду общественные активисты спроецировали видео на стены здания посольства Соединенных Штатов в Москве. В записи рассказывалось о роли американских военных в гибели детей Донбасса.

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    В МИД заявили о прокси-войне против России

    1 июня 2022, 12:24

    Текст: Елизавета Булкина

    Власти Украины ведут прокси-войну против России в интересах США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Действия киевского режима – это прокси-война в интересах США», – передает его слова ТАСС.

    «Мы видим на протяжении очень долгого времени сознательный курс Вашингтона на геополитическое оттеснение России, если сказать обобщенно», – добавил Рябков.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, если силы НАТО не будут подвергаться нападению, то Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине.

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