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1 июня, среда | Последнее обновление — 06:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Белый дом пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию
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Соединенные Штаты объявят в среду о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
«[Первого июня] мы объявим об одиннадцатом пакете помощи в сфере безопасности в рамках президентской программы <…>, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины, а также помогут им дать отпор продвижению России», – приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя администрации США. «Эти системы будут использоваться украинцами, чтобы дать отпор продвижению российских сил на украинской территории, но они не будут использоваться против целей на российской территории», – утверждают в администрации.
По словам высокопоставленного представителя Белого дома, «это пакет [военной помощи] на 700 млн долларов». Чиновник отметил, что в состав пакета в дополнение к системам HIMARS и боеприпасам войдут также «РЛС контрбатарейной борьбы, целый ряд РЛС воздушного наблюдения, дополнительные [комплексы] «Джавелин» (Javelin), а также противотанковые вооружения, дополнительные артиллерийские снаряды, <…> некоторое число вертолетов, дополнительные бронеавтомобили и, что также важно, запчасти и дополнительное оборудование, которые позволят украинцам продолжать поддерживать в рабочем состоянии системы, в особенности артиллерийские, которые уже были поставлены».
Ранее в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО». При этом президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы.
Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Эксперт: Европа устала от постоянных требований Украины
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«Украина слишком нагло ведет себя по отношению к Европе и постоянно что-то требует. Поэтому Урсула фон дер Ляйен сразу ставит Киеву ответные условия», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы и при условии борьбы с коррупцией.
«Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что деньги они дадут только лишь под обязательства совершить определенные действия. Например, сейчас мы видим, что происходит вокруг зерна. Запад фактически требует зерно в обмен на поставки оружия. И Запад, скорее всего, получит желаемое», – отметил Лизан.
«Заявления о финансовой помощи в обмен на проведение реформ не являются в принципе чем-то новым во взаимоотношениях Украины и Евросоюза. Киеву и раньше не давали деньги просто так, причем при любых президентах», – рассказал политолог.
«Кроме того, в Европе все устали от Украины, она действительно нагло себя ведет и много требует, называя себя «жертвой агрессии». К тому же у Евросоюза есть понимание, что эти деньги уйдут как вода в песок, будут просто разворованы», – добавил он.
«Вместе с тем и в США, и в Европе растет усталость от кризиса, падения уровня жизни, инфляции. Не исключено, что люди скоро начнут задавать вопросы к руководству своих стран о том, куда идут их деньги, какой от них прок и почему бы их не потратить на нужды своих стран», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи заявления главы ЕК сделаны для того, чтобы как раз парировать возникающие в обществе вопросы аргументом о том, что деньги даются не просто так, а в обмен на политические требования и реформы», – отметил Лизан.
«Например, Брюссель может потребовать передать бюджетные потоки внутри страны под контроль европейских чиновников. А на днях еще и поляки заявили, что хотят управлять всеми средствами, которые идут на Украину. То есть они хотят сесть на финансовые потоки и контролировать их. Не думаю, что желания Польши и заявления Урсулы фон дер Ляйен между собой прямо связаны, но это говорит об общих тенденциях в Европе по отношению к Украине», – считает политолог.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить. Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», – сказала фон дер Ляйен.
При этом сейчас бюджет Украины на две трети зависит от международной помощи. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – цитирует слова Марченко украинское издание «Страна».
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе сообщил, что Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) договорились выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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Глава ЕК назвала условие восстановления Украины за счет ЕС
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ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза.
«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить. Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», – сказала фон дер Ляйен.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе сообщил, что Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) договорились выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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В Германии заявили о двойной игре Шольца в отношении Украины
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабины Фишер приводит британское издание The Spectator.
Шольц в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам заявил, что Германия на их стороне, напомнила эксперт. При этом она обвинила власти Германии в том, что те срывают поставки Киеву обещанного оружия, передает РИА «Новости».
Фишер также отмечает, что торговые отношения с Россией всегда были приоритетом немецкого правительства. Берлин и сейчас отдает им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО, полагает автор статьи.
«Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад», – резюмирует The Spectator.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ договорилось упростить процесс выдачи виз для выступающих против спецоперации на Украине журналистов негосударственных медиа из России, а также правозащитников и оппозиционеров. Согласованные критерии подразумевают «сокращение бюрократических барьеров» для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней.
Напомним, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать об упрощении въезда в Россию оппонентов западных властей.
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В Киеве пообещали «устроить истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live» предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), – передает РБК его слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
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Омбудсмена Украины сняли с должности за фейки о российских военных
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Депутаты Верховной рады собрали подписи, необходимые для выражения вотума недоверия омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, сообщила официальный представитель правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.
«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», – написала она в Telegram-канале.
Как сообщает «Крыминформ», за соответствующее решение проголосовали 234 депутата украинского парламента.
По данным агентства, один из депутатов от правящей партии «Слуга народа» заявил, что среди причин снятия Денисовой с поста значится «непонятная концентрация» медийной работы чиновницы на деталях «сексуальных преступлений в извращенной форме» и «изнасилованиях детей», якобы совершенных российскими солдатами, чего она не могла подкрепить доказательствами. Это, по мнению нардепов, вредило Украине.
Как сообщает «Коммерсантъ», в понедельник Денисова сообщила, что депутаты собираются снять ее с должности.
Ранее украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.
Чавушоглу: Выводу судов с зерном из портов Украины препятствуют украинские мины
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Установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина – это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», – сказал Чавушоглу в интервью Анатолийскому агентству, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Киев в этом контексте имеют серьезные проблемы. Украинская сторона не желает впускать российские корабли в Одессу, а российская не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли оружие Киеву.
«Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», – сказал министр.
Киев также заявляет, что готов очистить море от мин «за одну-две недели» для безопасного судоходства, добавил Чавушоглу.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Турецкие военные устанавливали специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин.
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На «Азовстали» обнаружен фургон с заминированными 152 телами украинских военных
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В ходе обследования территории «Азовстали», где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования «Азов», российскими военнослужащими был обнаружен фургон с заминированными 152 телами украинских военных, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» был обнаружен изотермический фургон с неработавшей системой охлаждения, где были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории», – сообщил Конашенков.
«Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало. Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», – добавил он.
«По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского.
Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Ранее во вторник сотрудники Следственного комитета России осмотрели место, где, предположительно, располагался штаб одной из рот украинских боевиков, скрывавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, и нашли шприц и неизвестные вещества.
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Стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами
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Вашингтон собирается передать Киеву реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью полета свыше 60 километров, сообщила газета Wall Street Journal.
«Администрация (президента США Джо) Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль... (GMLRS) примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее», – передает РИА «Новости».
По данным издания, РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств на вооружении у украинской армии.
При этом в США считают, что это не позволит ВСУ наносить удары по целям в глубине российской территории, что снизит риски прямой конфронтации между Россией и США.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
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СБУ задержала ведущего конструктора «Антонова» за поддержку российской спецоперации
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала ведущего конструктора авиастроительного предприятия «Антонов» за поддержку спецоперации России на Украине, сообщила прокуратура Киевской области.
«Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении (предъявили обвинение – прим. ВЗГЛЯД) ведущему инженеру-конструктору государственного предприятия „Антонов“ по факту распространения в интернете публикаций с оправданием вооруженной агрессии РФ и прославлением <…> военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора (страной-агрессором украинские власти называют Россию – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение ТАСС.
Конструктору предъявили обвинение в «оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации» (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит срок до пяти лет с конфискацией имущества или без него.
В ходе обыска у мужчины была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в «противоправной деятельности», фото и видеоматериалы с «антиукраинским контентом», сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, в марте и апреле житель Ирпеня, «имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ».
Ранее полиция Словакии задержала экс-министра юстиции и бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за то, что он поддержал российскую спецоперацию на Украине.
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Германия и США осудили задержание Ираном греческих танкеров
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Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».
«Нападения на суда, продолжаемые Ираном, представляют угрозу для безопасности морского сообщения и мировой экономики», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после разговора с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Кроме того, МИД Германии распространил заявление, осуждающее захват греческих танкеров силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Действия Ирана – это ничем не оправданная атака на гражданское судоходство, что представляет собой тяжелое нарушение международных правил», – отмечается в документе.
Греция, США и Германия потребовали от властей в Тегеране немедленно выпустить захваченные суда.
Ранее греческая сторона осудила захват иранскими военными двух судов в Персидском заливе, заявила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.
Отметим, что в апреле Греция задержала российский танкер Lana (Pegas) с иранской нефтью, которую решила передать США.
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Путин поддержал инициативу присвоить звание Героя России лейтенанту из Бурятии
Участника специальной военной операции лейтенанта Балдана Цыдыпова наградят за спасение 150 военнослужащих, соответствующее предложение поддержал президент Владимир Путин.
«Поддерживаю», – сказал президент в ответ на предложение главы Бурятии Алексея Цыденова поддержать представление о присвоении звания Героя России на Цыдыпова, сообщается на сайте Кремля.
Цыденов рассказал, что Минобороны представило лейтенанта к званию Героя России.
«Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», – добавил глава региона.
Ранее в мае президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.
Российских военных Бобыкина и Иванова приговорили на Украине к 11,5 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил к 11,5 годам лишения свободы еще двух попавших в плен российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова по обвинению в «нарушении законов и обычаев войны», сообщило издание «Украинская правда».
Как отмечает газета, прокуратура просила приговорить их к 12 годам заключения, что является самым тяжелым предусмотренным ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины наказанием. Бобыкина и Иванова обвинили, в частности, в обстреле жилых домов в Харьковской области из РСЗО «Град», передает ТАСС.
Ранее суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению по ч. 2 ст. 438 военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина, которого обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области.
Напомним, в Госдуме пообещали освободить осужденного на Украине российского военного Шишимарина.
В Германии предрекли потерю Донбасса Украиной
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Киев в скором времени потеряет контроль над всем Донбассом, заявил германский отставной генерал Роланд Катер.
«У меня сложилось впечатление, что Россия изменила свою стратегию за последние несколько дней и недель. Она сформировала четкий центр притяжения в Донбассе и массово сосредоточила там свои силы», – сказал Катер в интервью Die Welt, передает ТАСС.
Он добавил, что российские вооруженные силы превосходят ВСУ, и это не дает украинским военным шансов.
После этого российские военные начнут укреплять сухопутный коридор с Крымом.
«Я думаю, что здесь мы имеем дело с очень четкой тактикой: сначала взять Донбасс под контроль, а потом готовиться к дальнейшим действиям. И я предполагаю, что тогда будет сделано все, чтобы прочно наладить сухопутное сообщение с Крымом, установить связь через Мариуполь и другие города-порты», – заключил немецкий отставной военный.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Глава ЛНР рассказал о бесчинствах ВСУ в Рубежном и Попасной
Киевские силовики выселяли жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов из их квартир, чтобы из них вести огонь по силам Луганской народной республики (ЛНР), заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«От жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов мы неоднократно слышали о том, что киевские боевики выселяли людей из домов, чтобы оборудовать в них огневые точки», – передает ТАСС слова главы ЛНР.
Кроме того, продолжил Пасечник, ВСУ размещают большое количество военной техники в жилых массивах. «Все это, конечно же, приостанавливает продвижение наших войск. Мы в отличие от Киева действуем так, чтобы нанести минимум ущерба инфраструктуре и мирным жителям», – обратил внимание глава ЛНР.
По словам Пасечника, почти ни одного дома, не пострадавшего от обстрелов со стороны ВС Украины, не осталось в населенных пунктах Рубежное и Попасная.
«Военная агрессия Украины разрушила тысячи жилых домов. В Рубежном, Попасной нет, наверное, ни одного дома, который бы не пострадал от украинских мин и снарядов. Аналогичную ситуацию уже можно прогнозировать в Северодонецке и Лисичанске», – сказал он.
По словам главы ЛНР, только в прифронтовом населенном пункте Первомайск повреждены более 1,3 тыс. домов, и количество разрушений растет с каждым днем. Российские специалисты готовы помогать с восстановлением, но ремонтные работы невозможно начать до окончания обстрелов со стороны ВСУ.
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В небе над Николаевской областью сбит Су-25 ВВС Украины
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В районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой народной республики (ДНР). Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Макеевка ДНР, Попасная Луганской народной республики, Липцы, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ураган», батарея реактивной системы залпового огня «Град», два склада боеприпасов, а также склад топлива», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны отчиталось, что в результате удара по заводу «Океан» в Николаеве уничтожено 15 украинских танков и БМП.
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