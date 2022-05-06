Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине и грабеже

Запад в ситуации вокруг Украины ведет прокси-войну против России, он «как будто только и ждал этого момента», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что «это не война на Украине», а «прокси-война коллективного Запада с Россией». «Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению постпреда, «если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области». Россия не сомневается, что на Западе «к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен маховик» санкций, «не позволяет усомниться» в долгой подготовке.

Небензя считает, что некоторые «люди и страны лукавые» давно «мечтали превратить Украину в плацдарм для битвы с Россией», они «делали все для этого с момента обретения Украиной независимости 30 лет назад – политически, идеологически». Сейчас они «продолжают делать это, накачивая Украину вооружениями».

«Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада», – сказал Небензя, напомнив, что «помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к специальной военной операции не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 млрд долларов».

«О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж. Так что сегодня просто сброшены маски», – сказал он.

Также он прокомментировал открытие гуманитарных коридоров в Мариуполе, отметив, что «поездка генсекретаря ООН в Россию и на Украину подавалась как СМИ, так и западными политиками в абсолютно извращенном ключе». Небензя указал, что «сознательно создается впечатление, что Украине и ООН удалось «уломать» Россию открыть гумкоридор для эвакуации мирных жителей» с «Азовстали», хотя «гумкоридоры там российская сторона открывает регулярно».

Напомним, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН заявил, что поставки оружия Украине «не принесут мир». Распространение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и «посеяло семена конфликта», заявил Чжан Цзюнь. Заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ООН начала третью операцию по эвакуации людей из Мариуполя. При этом еще 4 мая было объявлено, что Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД