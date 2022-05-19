Эксперт объяснил отказ США поставлять Украине РСЗО М270

«Если ВСУ получат ракеты типа ATACMS к установкам М270, то они наверняка ударят ими по территориям России. Вашингтон не готов столкнуться с ответом Москвы на такие действия ВСУ», – заявил газете взгляд военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Politico сообщило о нежелании США отправлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М270.

«М270 MRLS может нести либо реактивные снаряды РСЗО, либо оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. И так как США, судя по всему, решили не поставлять для ВСУ ракеты этого типа, то они отказались от поставок подобных систем в целом», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

По словам эксперта, предложенное взамен орудие М777 серьезно отличается по характеристикам от того, что хочет получить Киев. «Дело в том, что М777 – стандартная гаубица, которая ничего необычного из себя не представляет. Дальнобойность снарядов немногим больше 30 км. В то время как дальность ракет типа ATACMS Block IA Unitary достигает 300 км», – пояснил Сивков.

«Если Украина все же получит это вооружение, то почти наверняка нанесет удар по территории России. И тогда, очевидно, ответ Москвы будет жестким. Это, в свою очередь, приведет к эскалации российско-американских отношений, которые и так оставляют желать лучшего. Так что Вашингтон просто пытается себя обезопасить от столкновения с Россией», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, на прошлой наделе Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России. Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове.

Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.

Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.

Власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».

Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.

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