Кремль: Поставками РСЗО США старательно подливают масло в огонь на Украине

США подливают масло в огонь, поставляя оружие на Украину, и подтверждают намерение воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь ничего нового нет, мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», – передает ТАСС его слова.

При этом Песков отказался рассуждать о том, каким может быть ответ Москвы в случае применения Киевом американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) против объектов на российской территории. «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – добавил он.

«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента [Украины Владимира] Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было. И минские договоренности не были выполнены, они канули в лету, причем по вине украинской стороны. Поэтому своего кредита доверия к украинской стороне у нас нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, доверяют ли в Кремле заверениям Зеленского, передает РИА «Новости».

Ранее российский МИД сообщил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.

Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

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