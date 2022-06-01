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1 июня, среда | Последнее обновление — 20:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи
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Власти США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи
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Власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), говорится в заявлениях президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, распространенных в среду.
Как отметил американский лидер, речь идет о «значимом новом пакете помощи, призванном оказать своевременное и важное содействие украинским военным». По словам Байдена, «новый пакет [помощи] обеспечит их новыми средствами и новейшими вооружениями, включая HIMARS с боеприпасами». Он заверил, что США продолжат оказывать содействие Киеву в военной сфере, сообщает ТАСС.
Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.
Украина заверила США, что будет использовать РСЗО HIMARS только в оборонительных целях, уточнил замглавы Пентагона. Отмечается, что США заранее перебросили РСЗО HIMARS в Европу, чтобы обеспечить их быструю передачу Украине. Обучение ВСУ применению РСЗО HIMARS займет порядка трех недель, предполагает замминистра обороны США.
Также в Пентагоне заявили, что США будут считать оборонительным любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины, добиваются, чтобы не было ударов по России.
Блинкен уточнил, что США с начала Россией специальной военной операции на Украине предоставили военную помощь Киеву уже на 4,6 млрд долларов с учетом указанного пакета.
Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США.
В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране».
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Власти США испугались последствий конфискации российских активов
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Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, сообщили источники The New York Times.
По словам источников, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии, передает РИА «Новости».
«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», – говорится в тексте публикации.
Издание отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих использовать замороженные российские активы для финансовой помощи Украине, Соединенные Штаты в этом вопросе «гораздо более осторожны». «Внутри администрации [Джо] Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», – говорится в статье.
В рядах американских чиновников, по имеющейся у издания информации, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.
В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли переориентировать замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине. В правительстве США неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решение по данному вопросу.
Комментируя ситуацию с заморозкой резервов ЦБ РФ странами Запада, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.
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Жена Зеленского: Девятилетний сын дает отцу советы по военным вопросам
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского заявила, что открыто говорит с детьми о происходящем на Украине, и рассказала, что ее девятилетний сын дает советы отцу по военным вопросам.
По словам Зеленской, она пытается быть честной с детьми, в том числе и по причинам, по которым им пришлось временно расстаться с отцом, передает Daily Mail.
Она добавила, что дети – 17-летняя Александра и девятилетний Кирилл – знают о том, что происходит.
Зеленская отметила, что дочь уже взрослая, поэтому с ней проще, девочка сама читает новости.
«С сыном по-другому, он подрастающий политолог, он все знает, дает нам военные советы, что нам покупать… И отцу тоже... Какие танки, самолеты, вертолеты надо купить, чего не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», – поделилась первая леди Украины.
Зеленская рассказала, что ее муж не сам пишет тексты для выступления. По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.
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Захарова назвала подлостью нежелание стран ЕС принимать Украину в союз
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Большинство стран Евросоюза выразили протест по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, что с их стороны подло, ведь годами они говорили противоположное, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция. Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают граждан Украины и киевский режим, что они не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать? Это же какой уровень цинизма и лжи», – передает радио Sputnik ее слова.
Ранее Захарова заявила, что в связи с тем, что Россия сталкивается с таким количеством «абсурдных и неадекватных заявлений нынешней администрации США», все нужно перепроверять на официальном уровне.
Так, уже около двух недель США не могут решить, поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства или нет. После череды метаний американские власти все же пришли к решению, заявив, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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МИД крайне негативно оценил решение США о поставке Украине РСЗО HIMARS
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Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Рябкова, то, что США во главе группы государств занимается «целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями – это очевидная вещь». «И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», – отметил замглавы МИД РФ.
Он также добавил, что линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна. «После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести – как они сами это говорят – стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», – подчеркнул Рябков.
По его мнению, нынешняя ситуация ровным счетом ничего не поменяла в этих наших оценках.
Кроме того, Рябков добавил, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.
Замглавы МИД РФ также отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» – теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.
Он заявил, что затягивание конфликта в данный момент «на руку врагам России», однако заверил, что цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.
«У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России. К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период», – резюмировал он.
Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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Лавров: Запад стыдливо умалчивает про попавшие под санкции российские суда-зерновозы
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Западные страны не рассказывают о том, что антироссийские санкции распространяются на российские суда, перевозящие зерно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Есть проблема с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно. Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что у России в других отношениях нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения зерном мировых рынков. Проблема, по его словам, заключается в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены украинскими военнослужащими.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.
В среду глава МИД России Сергей Лавров сообщал о достижении договоренностей с Турцией о разминировании украинских портов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
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Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ
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Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.
«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».
По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до 3 тыс. человек убитыми.
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Силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения
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Взят под контроль участок трассы, окончательно отрезавший украинскую группировку в Авдеевке от одного из двух имевшихся путей снабжения, сообщили в пресс-службе народной милиции Донецкой народной республики.
«Силы НМ ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», передает ДАН сообщение пресс-службы.
Уточняется, что речь идет о трассе Донецк – Авдеевка – Константиновка, которую украинские боевики многие годы использовали для снабжения и ротации своих войск.
Также в оборонном ведомстве информировали об окончательной зачистке села Новоселовка Вторая, примыкающего к трассе на Константиновку. «Противник оттеснен, но продолжает контролировать некоторые высоты в этом районе, принимая безуспешные попытки контратаковать, ВФУ продолжают обстреливать населенные пункты – в округе не осталось практически ни одного целого дома», – сообщает издание.
Ранее стало известно, что в селе Авдеевка на первых этажах жилых домов, в школе и в корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, а в подвальных помещениях силой удерживают мирных граждан.
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Посол ЛНР: Правда о потерях ВСУ вызовет взрыв возмущения на Украине
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«Зеленский вынужден сделать это заявление, чтобы не прослыть фейкометом и надавить на Запад с целью получить больше вооружений. При этом и правду он сказать не может, опасаясь недовольства граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 60-100 человек в сутки.
«Зеленский однозначно приуменьшает масштабы потерь с украинской стороны. Дело в том, что на фоне сдачи в плен восьми тысяч бойцов ВСУ и сообщениях о массовых похоронках и уведомлениях о без вести пропавших, продолжать говорить о таких цифрах просто невозможно», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, сама информация нацелена сразу на две целевых аудитории. «Во-первых, ему приходится признать большие потери, чтобы окончательно не прослыть фейкометом. Во-вторых, это попытка показать западной аудитории, что Киеву приходится сложно и им нужны дополнительные деньги и виды вооружений. Ну а правду он сказать не может, опасаясь взрыва возмущения со стороны украинцев», – пояснил собеседник.
Мирошник также обратил внимание на то, что Зеленский не стал говорить о стремительном увеличении случаев гибели украинских военных. «На фронт были отправлены батальоны территориальной батальоны. Фактически – это люди, которые только вчера взяли в руки оружие. И, как показывает практика, они гибнут массово, плюс морально-психологическая устойчивость оставляет желать лучшего. Они просто не умеют воевать и постоянно жалуются на нехватку оружия и медпомощи», – отмечает дипломат.
Вместе с тем у России есть шанс донести правдивую информацию и до Украины, и до Запада, уверен собеседник. «Медийное пространство сейчас закрыто для нас. Однако со временем люди начнут искать альтернативные источники информации. Нам же остается говорить правду, тщательно верифицируя каждую цифру», – заключил Мирошник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. «Ситуация очень тяжелая», – добавил он. По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».
По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23 367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до трех тысяч человек убитыми.
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Российские «Ураганы» уничтожили замаскированную технику ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры того, как реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику украинских войск по данным, полученным от беспилотника «Орлан».
Военное ведомство выложило запись, на которой виден запуск «Орлана» с механической катапульты, а также развертывание и подготовка «Ураганов» к стрельбе. После показаны кадры залпового огня РСЗО и попадание реактивных снарядов по украинским позициям.
«Батарея РСЗО «Ураган» от операторов БПЛА «Орлан-10» получила координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ. После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что в результате удара уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения украинских подразделений. После выполнения задачи расчеты сменили огневую позицию и перезарядили «Ураганы».
Подобные ракетные системы стремятся получить и на Украине. Так, президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
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В ЕР подтвердили вхождение освобожденных территорий Украины, ЛНР и ДНР в состав России
Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир...», – передает РИА «Новости» слова Турчака.
Говоря об освобожденных территориях ДНР и ЛНР, Турчак заверил, что «ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем», что они также присоединятся к России.
По его словам, такое решение также поддержат в Запорожской области.
«Должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности. Всему свое время. Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения», – сказал секретарь генсовета «Единой России».
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
Белый дом пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию
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Соединенные Штаты объявят в среду о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
«[Первого июня] мы объявим об одиннадцатом пакете помощи в сфере безопасности в рамках президентской программы <…>, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины, а также помогут им дать отпор продвижению России», – приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя администрации США. «Эти системы будут использоваться украинцами, чтобы дать отпор продвижению российских сил на украинской территории, но они не будут использоваться против целей на российской территории», – утверждают в администрации.
По словам высокопоставленного представителя Белого дома, «это пакет [военной помощи] на 700 млн долларов». Чиновник отметил, что в состав пакета в дополнение к системам HIMARS и боеприпасам войдут также «РЛС контрбатарейной борьбы, целый ряд РЛС воздушного наблюдения, дополнительные [комплексы] «Джавелин» (Javelin), а также противотанковые вооружения, дополнительные артиллерийские снаряды, <…> некоторое число вертолетов, дополнительные бронеавтомобили и, что также важно, запчасти и дополнительное оборудование, которые позволят украинцам продолжать поддерживать в рабочем состоянии системы, в особенности артиллерийские, которые уже были поставлены».
Ранее в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО». При этом президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы.
Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Российские хакеры обнародовали данные 700 сотрудников СБУ
Российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины, подлинность сведений подтвердил один из сотрудников российских спецслужб.
Хакерская группа RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида», на котором сегодня выложили сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Раскрыты даже их некоторые увлечения: азартные игры, нетрадиционные наклонности и наркотики, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД заявляли о ведущейся против России кибервойне. В «Ростелекоме» заявляли о тысячах атакующих российские сайты хакерах.
Кроме того, хакеры из группировки Anonymous объявили России «кибервойну». Их сайт в ответ взломали российские хакеры из Killnet. На Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
Военный эксперт: Поставки РСЗО США HIMARS не повлияют на ход спецоперации на Украине
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«Любые операции и военные конфликты подразумевают под собой договоренности. В ситуации с Украиной – это не поставлять на ее территорию дальнобойное оружие», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Белый дом пообещал передать Украине РСЗО в рамках 11-го пакета военной помощи при условии, что ВСУ не будут обстреливать этим оружием территорию России.
«Украина не получит ничего сверхнового и сверхмощного от Соединенных Шатов. Техника, о поставках которой заявляют сегодня американцы – это реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы ограниченного радиуса действия. Они сопоставимы с системами, имеющимися на вооружении ВСУ», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Например, на вооружении ВСУ есть советские реактивные системы залпового огня «Ураган», сопоставимые по своим характеристикам с HIMARS. Также у ВСУ есть и более мощные РСЗО, например, «Смерч», – добавил он.
«Вместе с тем заявленный США объем помощи относительно не велик. Поэтому, я думаю, существенного влияния на ход боевых действий оказать они не смогут», – убежден собеседник.
«У Вооруженных сил РФ есть достаточное количество новейшего оружия для поражения применяемой ВСУ артиллерии и систем РЗСО. Это оперативно-тактические ракетные комплексы, авиация и многое другое», – отметил Сивков.
Что касается тезиса Джо Байдена о том, что США не дадут Украине РСЗО, способные бить по территории России, Сивков отметил, что «любые военные операции подразумевают под собой различные договоренности». «В данной операции тоже много договоренностей, одна из них – это не поставлять дальнобойное оружие на территорию Украины», – сказал он.
Свое утверждение о соблюдении договоренностей во время конфликтов эксперт аргументировал историческим примером. «Даже Гитлер, ведя боевые действия и проигрывая СССР, не решился на полноценное применение химического оружия. Поэтому договоренности имеют место быть и в данной операции», – отметил собеседник.
Накануне Белый дом пообещал передать Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию в рамках 11-го пакета военной помощи. По словам высокопоставленного источника в администрации США, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые «позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины и помогут им дать отпор продвижению России».
По информации The New York Times, в администрации США вместе с тем озабочены риском прямого военного столкновения с Россией. Поэтому, как пишет американская газета, Байден дал конкретные заверения в том, что Соединенные Штаты не намерены провоцировать более широкий конфликт или применение оружия массового уничтожения.
Кроме того, в Белом доме отметили, что передача РСЗО обещана только после прямых заверений руководства Украины в том, что они не будут применять новые виды вооружений против целей на территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной. «Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
В Кремле также отметили, что США своими действиями «подливают масло в огонь». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался рассуждать о том, каким может быть ответ Москвы в случае применения Киевом американских РСЗО против объектов на российской территории. «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – добавил он.
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Зеленский заявил об отсутствии у Украины намерений атаковать Россию
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Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
«Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их (дальнобойные ракеты) для нападения на Россию: смотрите, мы не планируем атаковать Россию. Российская Федерация нас не интересует. Мы не воюем на их территории», – приводит РИА «Новости» утверждение Зеленского, высказанное им в интервью телеканалу Newsmax.
Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США выступили с утверждением, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Захарова назвала экс-омбудсмена Украины Денисову сексуально озабоченным провокатором
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Рады уволить «омбудсмена» Украины за распространение фейков о якобы «изнасилованиях российскими военными украинских граждан», назвав Людмилу Денисову сексуально озабоченным провокатором, от рассказов которой стыла кровь.
«Рада уволила «омбудсмена» Людмилу Денисову, которая распространяла фейки о якобы «изнасилованиях российскими военными украинских граждан». От ее рассказов «в деталях» стыла кровь. У психиатров. Потому что ни одного доказательства она не приводила, зато углублялась «в подробности» настолько, что это было похоже уже на озабоченность. Так вот. А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? Денисова – сексуально озабоченный провокатор. А западные журналисты при ней работали пропагандистами. К ответу!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, во вторник депутаты Рады сняли Денисову с должности «омбудсмена» Украины за фейки о российских военных. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как фейки о российских военных довели омбудсмена Украины до отставки.
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