Власти США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), говорится в заявлениях президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, распространенных в среду.

Как отметил американский лидер, речь идет о «значимом новом пакете помощи, призванном оказать своевременное и важное содействие украинским военным». По словам Байдена, «новый пакет [помощи] обеспечит их новыми средствами и новейшими вооружениями, включая HIMARS с боеприпасами». Он заверил, что США продолжат оказывать содействие Киеву в военной сфере, сообщает ТАСС.

Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.

Украина заверила США, что будет использовать РСЗО HIMARS только в оборонительных целях, уточнил замглавы Пентагона. Отмечается, что США заранее перебросили РСЗО HIMARS в Европу, чтобы обеспечить их быструю передачу Украине. Обучение ВСУ применению РСЗО HIMARS займет порядка трех недель, предполагает замминистра обороны США.

Также в Пентагоне заявили, что США будут считать оборонительным любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины, добиваются, чтобы не было ударов по России.

Блинкен уточнил, что США с начала Россией специальной военной операции на Украине предоставили военную помощь Киеву уже на 4,6 млрд долларов с учетом указанного пакета.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране».

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