Сенатор заблокировал ленд-лиз для Украины ради будущего

«Я присягаю Конституции США, а не какой-либо другой стране… Мы не можем спасти Украину, обрекая нашу экономику». С такими словами сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие сорокамиллиардного пакета военной помощи для Киева, после чего попал в заголовки СМИ всего мира. Почему он это сделал, на что рассчитывает?

Не только американцам, но и американистам в других странах хорошо известен политический ветеран Соединенных Штатов Рон Пол – не слишком влиятельный, но заметный, как заметны все «белые вороны».

Он провел в Палате представителей больше двадцати лет и участвовал в нескольких президентских кампаниях, обычно примыкая к республиканцам. С наиболее консервативными их них Пол совпадал в главном – во взглядах на экономику: меньше налогов, меньше государства (в России такой подход назвали бы «гайдаровским»). В то же время он расходился с большинством «слонов» в вопросах внешней политики, выступая за выход из НАТО и невмешательство в дела суверенных стран, а также по некоторым социальным вопросам, например, по гей-бракам и абортам.

Пол – либертарианец, и выступает за максимальную свободу граждан. Потому у него, убеленного сединами старца, был наиболее молодой электорат в республиканской части Америки, что в избирательных кампаниях прошлых лет смотрелось парадоксом, но теперь забудется: действующий президент Байден старше Рона Пола, уже десять лет как ушедшего на заслуженную пенсию.

Рон Пол

«Заслуженную», поскольку заслуги у него имеются. Либертарианцу удалось подраскрутить свои идеи, что и было его главной целью. Всерьез Пол не мог рассчитывать на победу на выборах федерального уровня – и не рассчитывал, но политический след свой оставил.

Его сын Рэнд – часть наследия Рона Пола. Он тоже – либертарианец, но в качестве республиканского политика несколько более умеренный, чем отец, потому и пошел дальше отца, сохранив его неприязнь к роли США как «мирового жандарма».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом в 2015-м, когда Рэнд в первый (но вряд ли в последний) раз выставил свою кандидатуру на президентских выборах вместо родителя. Кандидатом от республиканцев и победителем финала тогда стал Дональд Трамп, но есть мнение, что у сенатора от довольно провинциального по американским меркам Кентукки еще многое впереди.

Если «потолком» Рона Пола стала нижняя палата парламента, то Рэнд уже третий срок сидит в верхней – в Сенате, и теперь наверняка переизберется на четвертый грядущей осенью. «Теперь» – это после того, как законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов на военные нужды был единолично заблокирован им в Сенате.

«Мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США,

– провозгласил Рэнд Пол. – Американцы сейчас испытывают боль, и Конгресс, похоже, намерен только усугубить эту боль, выбрасывая как можно больше денег».

Если исходить из того, что происходящее вокруг Украины обсуждает сейчас весь мир, то после этой речи весь мир узнал о существовании Рэнда Пола. Но будем честны: новость о заблокированном ленд-лизе громко звучит, но не отражает сути происходящего. По сути Пол лишь замедлил принятие законопроекта о 40 миллиардах максимум на неделю.

Белый дом немного спешит – на Капитолийском холме скоро начинаются каникулы, а кубышку, зарезервированную для ВСУ ранее (на первое время дали более чем в десять раз меньше – менее 3,5 млрд), доскребут до дна к 19 мая. Новый пакет помощи уже утвердила Палата представителей, а одинокий сенатор не может «просто взять и заблокировать» какой-либо законопроект – он может только открыть вокруг него дискуссию и тянуть время.

Именно это Пол и сделал: вместо предварительного согласия на ускоренное утверждение законопроекта внес в него поправку о посте специнспектора для контроля за расходом выделяемых Украине средств и вооружений, которые сейчас банально разворовываются (что подтверждают и в Пентагоне).

Белый дом же настаивает, что подобная мера чрезмерна – якобы в 40 миллиардах предусмотрен один миллион для контроля за расходованием остального, и этого достаточно. В любом случае Украина эти деньги получит. В худшем для законопроекта о ленд-лизе случае он будет переутвержден в Палате представителей с поправкой о «главном бухгалтере» и вновь поступит в Сенат, где за него проголосуют единогласно.

При крайне маловероятном развитии событий, при которых Пол упрется и начнет филибастер – бесконечное внесение поправок к одному и тому же законопроекту, его коллеги-сенаторы свернут эту дискуссию большинством в 99 голосов (при минимуме в 60 из 100) и утвердят проект в прежнем виде.

В конечном счете эта история вообще не про Украину – она про Рэнда Пола лично. То, что на первый взгляд могло напоминать «слом в системе» и «бунт в элитах», объясняется прозаичнее: Пол стал единственным в Сенате, кому хватило ума и смелости разыграть козырь, лежащий на видном месте.

Американская «боль», о которой упомянул либертарианец, – она от рецессии, от вида ценников на заправках и от рекордной за 40 лет инфляции в целом по стране. Американцы недовольны своим уровнем жизни, а потому недовольны Байденом, недовольны Конгрессом, недовольны их внутренней и внешней политикой, в том числе и в отношении Украины.

Пол решил аккумулировать эти недовольства, не побоявшись обвинений в «работе на Москву». В остальном его позиция не оригинальна. В довольно пестрой по части взглядов Палате представителей на украинскую тему иногда высказываются значительно радикальнее, чем сенатский «революционер» Пол. К примеру, «депутатка» от Джорджии Марджори Тейлор Грин, предлагавшая вынести Байдену импичмент на следующий же день после его инаугурации, заявила недавно следующее:

«Игнорируя наш собственный пограничный кризис, наш собственный кризис детских смесей и жестокую инфляцию, взлетевшие цены на бензин, которые никто не может себе позволить, мы даем 40 миллиардов долларов Украине... Прекратите финансирование, смену режима и отмывание денег, аферы и прикрытие американскими политиками своих преступлений в таких странах, как Украина. Американский народ не поддерживает оплату постоянного участия США в иностранных делах».

Здесь она жирно намекает на коррупционные интересы семейства Байденов, тему на Капитолийском холме почти табуированную. Но Сенат – место более респектабельное, и вроде бы разъяренный Рэнд Пол высказался значительно мягче, хотя и имел в виду примерно то же, что и Грин, которую считают в США «фриком».

Но обстоятельства важнее тона. Когда ты один против 99 по вопросу международной значимости, тебя просто не могут не услышать, это не то событие, которое можно замолчать. А для Рэнда Пола, как и для его отца когда-то, главное, что его услышат американцы.

Судя по соцопросам, большинство из них убедится в том, что сказанное сенатором от Кентукки соответствует их собственным настроениям.

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С другой стороны, сенатора теперь начнут травить как «агента Кремля», но, к неудобству травящих, он не конъюнктурщик. Сказанное и сделанное Полом-младшим полностью соответствует той системе убеждений, за которую семейство Полов стояло десятилетиями. Просто сейчас она стала особенно актуальной с точки зрения американцев без крупного счета в банке: если уж экономить, то на Украине, а не на Джорджии или Кентукки.

Вопрос в том, насколько успешно Пол теперь распорядится прибылью от этой инвестиции в личный пиар и в борьбу за налоги американских граждан. Точнее – дадут ли ему вообще распорядиться такой инвестицией, поскольку Пол наверняка метит в президенты, а по ряду вопросов он значительно более категоричен и оригинален, чем сам Трамп (при том что явно умнее Трампа), следовательно, еще менее приемлем с точки зрения действующих элит.



Для этих элит победа над Россией в конфликте вокруг Украины может быть важнее, чем Вторая мировая война, и точно важнее, чем благосостояние граждан. Граждане (и социологи определили это точно) с подобной постановкой вопроса не согласны, но пока что маленький бунт одинокого сенатора является не больше, чем издержкой парламентской демократии, а никак не полноценным ударом по «вашингтонским ястребам».

Но если этот инцидент останется не просто выхлопом для народного негодования, а обретет электоральное измерение, если популярность Пола начнет резко расти, а другие политики перенимать его риторику касательно конфликта на Украине и международных амбиций США, это действительно создаст на Капитолийском холме ситуацию, чреватую обрушением нынешней системы власти. Точнее, той ее части, для политики которой победа над российской армией в семи тысячах километров от американских границ вдруг стала формирующей идеей.

Пол-старший борьбе с такими идеями всю жизнь посвятил. Папа будет доволен.