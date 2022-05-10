Борьба за Украину для США важнее Второй мировой войны

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10 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:10  |  vz.ru
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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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Зачем Польша старается довести отношения с Москвой до войны

Нападение на Сергея Андреева в Варшаве произошло при полном попустительстве польских властей Алексей Бухчин/РИА Новости
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев не смог возложить в День Победы цветы к мемориалу советским воинам. Он был обруган толпой украинцев и облит красной жидкостью. МИД назвал произошедшее курсом на «реинкарнацию фашизма». Как это нападение скажется на двусторонних отношениях, которые долгое время пребывают в кризисе, и каковы шансы на то, что польскому послу в Москве придется паковать чемодан? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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«Бессмертный полк» прорвался в Германии сквозь запреты

Акция «Бессмертный полк» прошла по всей Европе, но особенно ярко в Германии Марина Хакимова-Гатцемайер
«Я – американец. Я хожу на ваши русские митинги». Эта неожиданная встреча произошла в Германии, где русские жители этой страны провели одну из многочисленных по всему миру акций «Бессмертного полка». Свои эмоциональные впечатления от происходящего описал один из участников акции – корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Новые песни нашей Победы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. Подробности...
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Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
История с западными санкциями против российских энергоносителей напоминает известный анекдот про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Подробности...
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Случившееся с Россией можно описать одним словом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Революционный концепт означает максимальную готовность к историческому творчеству, к принятию нестандартных решений, к избавлению от любого количества «священных коров» ради преображения страны. Подробности...
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Когда завершится спецоперация

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

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Хорватия блокирует расширение НАТО

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Борьба за Украину для США важнее Второй мировой войны

    Президент Байден объясняет алабамским рабочим историческую значимость Украины
    		   10 мая 2022, 10:15
    Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Джо Байден проговорился, насколько значимым для США является конфликт вокруг Украины. Он важнее Второй мировой, но сопоставим по важности с Первой мировой и с американской гражданской войнами. Не только слова Байдена, но и действия Вашингтона показывают: ставка сделана на военное поражение России, и это очень высокая ставка для Америки.

    В американском фольклоре штату Алабама отведено место, где от бедности живут в трейлерах, стреляют со скуки по опоссумам и колотят спьяну жен. В общем, глухая провинция с грубыми нравами, но юдоль не реднеков («деревенщины»), а рабочего класса, по южной традиции голосующего за консерваторов.

    Для политика-демократа места это неуютные, а Джо Байдену с его рекордным антирейтингом в таких появляться тем более не стоит. Однако именно для рабочих одного из алабамских заводов президент прочитал небольшую речь, про которую нельзя сказать однозначно - это очередной «байденизм» из серии «рукопожатие с пустотой» или проекция ключевых целей администрации США.

    В частности, хозяин Белого дома заявил, что текущий кризис на Украине - это поворотный момент истории, которые происходят один раз в жизни шести-восьми поколений. Ни больше, ни меньше.

    Прозвучало к месту. Завод, о котором идет речь, принадлежит компании Lockheed Martin. А производит он те самые противотанковые ракетные комплексы Javelin, которыми США теперь заваливают ВСУ.

    Другими словами, Байден толкнул речь перед редкой для Америки аудиторией, которая получает от кризиса вокруг Украины прямую финансовую выгоду. Большинство других социальных групп (в том числе и в штате Алабама) получают от него только ускорение инфляции и рецессию

    В той же речи глава американского государства признал, что участие США в украинском конфликте «обойдется недешево». При таких раскладах понятно желание Байдена преувеличить масштаб происходящего и значимость Украины, которую мало кто в Алабаме сможет найти на карте.

    Просто пожилой президент, на украинский манер выражаясь, «переборщил». Как говорила по другому поводу Сова Винни-Пуху, «я не посчиталась с расходом графита».

    Под одним поколением принято понимать людей в возрасте наибольшей экономической активности. Это период примерно в 20-30 лет. Получается, происходящее на Украине для США (или даже для всего мира, Байден не уточнил) - самое значительное событие как минимум за 140 лет, как максимум - за 240.

    Получается, со времен гражданской войны в США ничего более важного не происходило. На веку Джо Байдена - тем более ничего, а ведь он в середине Второй мировой родился. Создание атомной бомбы, «холодная война», распад СССР, возвышение Китая, 11 сентября - всё это проходные события эпохи Аллы Пугачевой.

    Над пересолившим поваром можно долго иронизировать, сведя все в конце концов к фирменной байденовской рассеянности. Но стоит допустить и то, что правящие круги в США действительно предают спецоперации ВС РФ и своему участию в противодействии оной вот такую вот эпохальную значимость.     

     В Америке широко известна теория Штрауса-Хау или «теория поколений» - на слишком академичная, но сильно раскрученная. Ее суть в том, что история колонизации континента и образования США имеет цикличность. Каждый цикл длится в среднем 95 лет и делится на четыре поколения, которые идут в определенной последовательности - от поколения подъема до поколения кризиса.

    Исходя из данной системы, восемь поколений назад завершилась гражданская война в США. А шесть поколений назад началась Первая мировая - ее «поколение героев» определило дальнейшее место Америки в мире как доминирующей державы.

    Кризисное время для тех американцев, кто жил четыре поколения назад, длилось со времен «великой депрессии» до окончания Второй мировой войны. После нее начался новый цикл, который подходит к концу сейчас. Нынешнее поколение - четвертое в нем. Это поколение очередного кризиса - войны с терроризмом, обрушения рынков, пандемии и борьбы за сохранение Pax Americana.

    Предполагается, что Америка, напрягая все силы, вновь выйдет из кризиса победителем, что ознаменует собой новую эру американского величия. А нам или, например, Китаю в этой концепции уготована роль побежденных.

    Нынешняя элита Демократической партии США люди настолько специфические, что вполне могут воспринимать эту теорию всерьез. И есть наглядные свидетельство того, что Вашингтон больше не планирует экономить на своем участии в прокси-войне на Украине: объем помощи, уже одобренный к выделению, вдесятеро превышает суммарные показатели последнего полугода и достигает 33 миллиардов долларов. 

    Параллельно одобрен проект, без обиняков названный ленд-лизом и как бы отсылающий к «перенапряжению сил» конца прошлого цикла - 1939-1945 годам. По сути он действительно близок к программе помощи СССР и союзникам по антигитлеровской коалиции в военное время - оружие будет направляться в ВСУ по схеме «потом рассчитаемся». То есть что-то вернется, что-то обменяется, что-то будет оплачено в рассрочку, но это решится уже после общей (именно общей) победы.

     Это очередная и на сей раз действительно крупная ставка на военное поражение России и на истощение ее ресурсов в условиях, когда Украину накачивают ресурсами извне (любыми, кроме человеческих; потому и «война до последнего украинца»). Она вряд ли последняя: важность игры в целом, если исходить их «теории поколений», для Вашингтона сопоставима с окончательным выходом США на промышленный путь развития через горнило гражданской войны и с их путем к мировому доминированию через участие в Первой мировой.

    Если именно это отношение к творящейся сейчас истории выдала фраза Байдена про «шесть-восемь поколений», это означает, что Вашингтон больше не недооценивает Россию так, как недооценивал прежде. Намеренно или вынужденно, но нынешние лейтмотивы речей президента США - «легко не будет», «дешево не выйдет», «это надолго», однако «цена того стоит». Америка на войне - и твердо намерена ее выиграть.

    В одном недооценка сохраняется: Вашингтон по-прежнему считает, что в противостоянии вокруг Украины Америка победит, просто обязана победить.

    В реальности победить обязана Россия - и она действительно победит. Как бы ни важна была эта победа для США, для нас она гораздо важнее. 
     
     
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