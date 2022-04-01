Американцы верят Зеленскому больше, чем Байдену

Рейтинги президента Украины растут не только на Украине, но и в США, где он обходит по популярности и Джо Байдена, и Макрона с Шольцем. Каким образом Владимиру Зеленскому удалось продать себя американцам в качестве успешного и вызывающего доверие лидера, хотя он по-прежнему остается больше актером, чем политиком?

Согласно социологическому опросу Pew Research Center - довольно известного экспертного бюро, расположенного в Вашингтоне, самым популярным политическим лидером в США на сегодняшний день является президент Украины Владимир Зеленский. Треть опрошенных полностью в нем уверены, еще 39% в значительной степени, в сумме получается 72% одобрения. Почти три четверти обычно расколотых напополам избирателей.

У президента Джо Байдена суммарный показатель 48% при всего 17% «полностью уверенных». Получается, американцам нравится, куда Зеленский завел свою страну, и не нравится, куда Байден завел их общую.

По второму пункту вопросов нет. Байден – это гуманитарный кризис на границе с Мексикой, спровоцированный надеждами на мягкую миграционную политику демократов. Байден – это позорное бегство из Афганистана, после которого эта страна вновь обрушилась в исламское средневековье. Байден – это рекордная за 40 лет инфляция, когда цены растут почти на все, но особенно сильно – на топливо.

Причем вся страна в курсе, что «грабеж на заправках» (есть теперь такая идиома) – это дополнительная плата за конфликт с Россией, ссору с саудитами и сворачивание недостаточно «зеленых» проектов (по вопросу борьбы с изменением климата Белый дом по-прежнему не готов к компромиссам).

Добавьте к этому нескончаемые «байденизмы» – и не останется вопросов, почему «старина Джо» (или «сонный Джо», как его называет личная немезида – Дональд Трамп) не вызывает у американцев энтузиазма как сильный лидер. Его рейтинг сейчас оценивается в 40%, при этом более 60% респондентов не поддерживают политику администрации Байдена на Украине.

Вряд ли потому, что втайне симпатизируют России (антилидерами упомянутого рейтинга Pew стали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин – им «полностью доверяют» по 2% опрошенных американцев). Просто байденовская политика оказалось неэффективной. Спецоперацию ВС РФ не удалось ни предотвратить, ни остановить, доллар стоит 83-85 рублей против приснившихся Байдену двух сотен , а реальные последствия от экономической войны с Россией наконец-то дошли до массового избирателя, причем связь между ростом цен и санкциями американским правительством уже не отрицается – это попросту бесполезно.

В общем, претензии нации к Байдену понятны. Непонятно, откуда такое доверие к Зеленскому, чью фамилию три недели назад не могла выговорить даже спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (получилось что-то вроде «Керенски», что навевает невыгодные для Зеленского ассоциации с председателем временного правительства, умершим в эмиграции в Нью-Йорке).

Понятно, что в рамках конфликта в целом американцы симпатизируют Украине – в силу того, что в трактовке мейнстримных СМИ и политэлиты они воюют с ней на одной стороне. Это как бы общий для Запада фронт, но с разной степенью вовлеченности народов:

одни платят жизнями, а другие долларами и понижением температуры в домах.

То есть Зеленский союзник, «почти свой», но это не объясняет столь высокую оценку его именно как лидера. До марта этого года она изумила бы вообще всех, включая самих украинцев.

Говорят, что сейчас у президента Украины заоблачные рейтинги и на родине. Можно этому верить, можно не верить, но это естественный общественно-политический процесс, когда в дни вооруженных конфликтов, внешней интервенции и острой неопределенности народ сплачивается вокруг главы государства. Мало у кого было иначе, за исключением совсем уж одиозных режимов типа полпотовского, когда правительство красных кхмеров свергали вошедшие в Пномпень вьетнамцы.

Но те же самые украинцы вряд ли забыли, как ненавидели «Зелю» еще совсем недавно. В том числе за его лидерские качества и умение вдохновенно врать.

Единственное возможное объяснение этой «влюбленности из области искусства». Американцы воспринимают происходящее на Украине как остросюжетный сериал, где есть герой (Зеленский), есть помощники героя (канцлер Германии и президент Франции – показатель совокупного доверия к ним 53-55%), есть антагонист и союзник антагониста (Владимир Путин и Си Цзиньпин). И да, есть еще Байден, который как персонаж не воспринимается, потому что цены растут на самом деле.

Такое отношение нормально для нации, которая в массе своей мало интересуются чем-либо за пределами собственной страны, включая политику и географию. То есть американцы с трудом найдут Украину на карте и даже приблизительно не скажут, сколько в ней живет человек и какие города относятся к крупнейшим. Это некая Заковия где-то в Восточной Европе из вселенной «Мстителей», которую нужно срочно спасать.

При этом Зеленский прекрасно вписался в образ героя, благодаря своей основной по времени вовлечения профессии – актерской. Произвести эффект и подать себя – это он умеет очень хорошо, а его команда умеет продавать картинку и устраивать креативные штурмы. Поэтому у второго сезона очень высокие рейтинги.

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Возможно, фигура президента Украины даже вызывает у американцев воспоминания о Рональде Рейгане, который долгие годы считался самым любимым президентом нации, иногда уступая в опросах только убитому Кеннеди. Но это, если что, несправедливо по отношению к Рейгану : когда-то он действительно актерствовал, но к моменту переезда в Белый дом уже много лет как был политиком и накопил солидный управленческий опыт.

Зеленский в момент переезда на Банковую продолжал оставаться актером и во многом остается им до сих пор. Разница хорошо видна человеку, чьи познания о мировой политике или хотя бы географии отличаются от среднеамериканских.

Такое бывает с пышными историческими драмами – красиво, увлекательно, народ в восторге, но историки - от специалистов по эпохе до специалистов по военным мундирам – видят такую лажу, что смотреть не могут.

В качестве примера можно привести почти любой из регулярных «стендапов» Зеленского, где подача – на высоком уровне, но там, где у политика и лидера должен быть смысл, у него сценарий с набором красивых слов.

Выступая перед парламентом Норвегии, он предупредил, что расставленные в Черном море Россией мины представляют угрозу для прекрасных норвежских фьордов. Проблема даже не в том, что эти мины установили как раз ВСУ, о чем радостно отчитались. А просто: где Черное море – и где фьорды? Мины в обход Португалии поплывут?

Выступая перед израильским Кнессетом, Зеленский сравнил происходящее на Украине с Холокостом. Не нужно быть евреем, чтобы понимать, что сравнение с Холокостом в данном случае очень плохой тон. Но комик этого не чувствует, он пытается быть серьезным и мелет в соответствии с ассоциациями: Израиль это Холокост, Норвегия это фьорды.

Странно, что для парламента Нидерландов не соорудили остроту про марихуану и красные фонари. Видимо, было совсем не к месту.

Из-за неумения отличать реальность от художественных образов, а политику от стендапа этот сериал может продолжаться еще долго даже с учетом спецоперации: в качестве «говорящей головы», воодушевляющей зрителя, Зеленский может «работать президентом» и из Варшавы.

Но каждый день этого концерта заставляет Украину заплатить за конфликт больше, чем она могла бы заплатить, что ни один американец, в отличие от русского, оценить просто не в состоянии.