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29 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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Европу ждут сложные коммерческие переговоры с Газпромом REUTERS/Fabian Bimmer
Путин поставил срок для России – до 31 марта подготовить документ по переводу газовых поставок на рубли. Страны G7 категорически против перехода на российскую валюту. Однако экономисты считают самый жесткий сценарий – отказ всей Европы от «газорубля» – маловероятным. Разумеется, исключены и бесплатные поставки голубого топлива из России. Какие существуют еще варианты развития ситуации? Подробности...
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Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии

Одна из украинских мин, обнаруженных у берегов Румынии navy.ro
Прямо сейчас Турция и Румыния проводят крупнейшие за десятки лет противоминные мероприятия – а все потому, что уже даже вблизи Босфора обнаружены украинские морские мины. В Турции прямо называют происходящее военным преступлением и обвиняют в нем Киев. Каким способом Черное море будет очищено от этого опаснейшего оружия и как вообще оно оказалось так далеко от берегов Украины? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Куда вложить силы, когда тебе плохо

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    Украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии

    Одна из украинских мин, обнаруженных у берегов Румынии
    		   29 марта 2022, 13:10
    Фото: navy.ro
    Текст: Максим Климов

    Прямо сейчас Турция и Румыния проводят крупнейшие за десятки лет противоминные мероприятия – а все потому, что уже даже вблизи Босфора обнаружены украинские морские мины. В Турции прямо называют происходящее военным преступлением и обвиняют в нем Киев. Каким способом Черное море будет очищено от этого опаснейшего оружия и как вообще оно оказалось так далеко от берегов Украины?

    Еще 26 марта Турция заявила о появлении первых плавающих мин в районе Босфора. Немедленно был запрещен выход рыбацких судов в море в темное время суток во избежание подрыва судов на минах. В течение дня Минобороны Турции подтвердило, что обнаруженный миноподобный объект действительно является миной, и она нейтрализована.

    Босфорский пролив является значительной международной трассой. Он важен не только для всех черноморских стран, но и в первую очередь самой Турции, поэтому закрытие пролива было кратковременным (в пределах трех часов), непосредственно на дообследование и ликвидацию минной угрозы.

    Здесь необходимо отметить профессиональные действия ВМС Турции. Была оперативно создана противоминная группа из двух тральщиков-искателей мин (в настоящее время увеличена до трех тральщиков-искателей) и патрульного корабля.

    Дополнительно им был придан патрульный самолет CASA CN-235M-100 с поисковым радиолокатором, обеспечивающим в том числе обнаружение плавающих малоразмерных объектов и обследование в короткие сроки значительных площадей водной акватории. Поисковые возможности кораблей много ниже, и очевидно, что они работают уже на проверку (дообследованние и уничтожение) обнаруженных CASA CN-235M-100 миноподобных целей.

    Кроме того, в Турции предложили применять лоцманские катера против мин. «На коммерческих судах ... установлены очень чувствительные радары. На этих радарах можно зафиксировать даже самые маленькие объекты в море. В таких случаях судно немедленно меняет курс. Одно из моих предложений – на определенные маршруты выставить лоцманские лодки», – цитирует турецкое издание Hurriyet президента Ассоциации капитанов судов дальнего плавания Турции Зафера Акбулута.

    Современные корабельные РЛС действительно обеспечивают обнаружение таких объектов, как плавающие мины (периодически появляющихся над гребнями волн). Однако они, в отличие от самолета, делают это с относительно небольшой дистанции, поэтому лидирование в проливе крупных судов, ограниченных в маневренности, лоцманскими катерами является весьма разумной мерой.

    Здесь особенно интересно следующее. Первое уведомление об обнаружении Navtex (Управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции) выпустило еще 22 марта. То есть практически сразу за заявлением 18 марта Минобороны России об установке Украиной морских мин типа ЯМ и КПМ с зарядом 15 и 40 кг (в тротиловом эквиваленте соответственно) в прилегающих водах Черного моря.

    Также 26 марта появились первые сообщения о сорванных с якорей и плавающих по поверхности воды минах. Однако очевидно, что Украина начала минные постановки существенно ранее. Вероятно, первое украинское уведомление Navtex 25 февраля имело причиной именно это.

    Что же послужило причиной появления украинских мин по всему Черному морю? Само собой, их принесло течениями, однако почему они сорвались с мест своей установки у побережья Одессы? Никаких значительных штормов для массового срыва мин с якорей в указанный период не было. Безусловно, есть статистические погрешности, есть коррозионный износ, в том числе и минрепов. Однако украинские мины ЯМ и КПМ в 2020 году проходили ремонт (работы выполнялись фирмой «Технокластер», входящей в состав ООО «Научно-производственная корпорация «Кливер»). Вместе с тем имеются серьезные основания утверждать как о низком качестве самого этого ремонта, так и крайне слабом уровне соответствующей специальной подготовки Военно-морских сил Украины (ВМСУ).

    Собственно говоря, турецкая оценка происходящего такова. Контр-адмирал в отставке Джихат Яйджи в эфире Haber Turk заявил, что размещать мины в таком виде, как это было сделано Украиной у берегов Черного моря, является военным преступлением. На данный момент существует серьезная опасность того, что мины могут столкнуться с буровыми установками Турции в Черном море. Кроме того, мины могут угрожать коммерческим, рыболовным и пассажирским судам, которые ходят в этом регионе.

    Очередная плавающая на поверхности украинская мина ЯМ 28 марта была обнаружена румынским минным заградителем Viceamiral Constantin Balescu (PM 274) в 39 милях от Capu Midia.ro. Мина была подорвана с катера группой пловцов-минеров ВМС Румынии.

    Какие выводы можно сделать из происходящего?

    Бестолковое и безграмотное минирование ВМСУ не представляет особых проблем действиям ВМФ РФ (в том числе и при проведении гипотетической десантной операции). Однако для мирного судоходства, безусловно, все это несет опасность (особенно ночью и в условиях повышенного волнения).

    С учетом технических проблемы у ВМСУ (и у выставленных мин) можно предположить существенно больший процент сорванных с якорей мин, чем это обычно принимается. Вероятно, что число мин, уже отправившихся в «свободное плавание», существенно выше, чем предположило Минобороны РФ («около десятка мин»).

    Для их поиска наиболее эффективным является применение самолетов и вертолетов патрульной и противолодочной авиации. Они способны своими специальными РЛС обнаруживать плавающие миноподобные объекты с относительно больших дистанций и обеспечить надежное обследование необходимых районов Черного моря в короткий период времени.

    Последующее дообследование контактов и уничтожение мин может быть произведено кораблями и катерами (собственно, как это уже делают ВМС Турции). Такие средства в ВМФ РФ есть, в первую очередь модернизированные самолеты Ил-38Н, имеющие существенно большие поисковые возможности, чем применяемые Турцией патрульные CASA CN-235M-100.

    Таким образом, забот прибавилось не только у ВМС Турции. Кроме традиционных задач флота в рамках проведения специальной операции на Украине перед Черноморским флотом встала задача обеспечения противоминной обороны. И не только для собственной безопасности, но и для безопасности десятков гражданских судов, которые сегодня заперты в украинских портах. Как известно, для их безопасного выхода в открытое море Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарных коридоров. Все средства обеспечить эти коридоры у российского флота есть.


     
     
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