ВМС Румынии обезвредили мину в Черном море

В Черном море засекли и обезвредили морскую мину, ее заметили в 70 километрах от румынского полигона Капу Мидия, сообщили в ВМС Румынии.

Минный заградитель «Вице-адмирал Константин Бэлеску» с водолазами-саперами отправился в район, где нашли дрейфующую мину, ее заметил рыболовный траулер, передает ТАСС со ссылкой на румынские ВМС.

Позднее штаб ВМС уточнил, что «мина была уничтожена без проблем».

Ранее минобороны Турции сообщало об обнаружении мины в Черном море. По данным министерства, мину заметили у границы с Болгарией. Позднее ее обезвредили.

В субботу минобороны Турции подтверждало, что найденный в тот день Босфоре предмет – мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось. Накануне в Турции рассказали о ситуации в Черном море из-за обнаруженной мины.

ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы.