Ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы

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19 марта, суббота  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения. Подробности...
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Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

Наталия Осипова
Наталия Осипова, журналист
Это прекрасный урок, из которого следует, что только собственное сильное и богатое государство гарантирует сохранность имущества. И понятие «Родина» – вполне экономическое, а не просто сентиментальное или пропагандистское. Подробности...
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Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

Денис Скрипка
Денис Скрипка, руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
Пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу. Подробности...
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Германия увидела истинное лицо Украины

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы

    Так выглядят мины ЯРМ
    		   19 марта 2022, 20:10
    Фото: saper.isnet.ru
    Текст: Максим Климов

    Пытаясь предотвратить возможный российский десант у берегов Одессы, Украина пошла на очередной безумный шаг с чисто военной точки зрения. Сотни мин были сброшены в Черное море, однако шторм сорвал многие из них с якорей. О каких именно минах идет речь - и какую опасность они теперь представляют как для кораблей российского ВМФ, так и для мирных судов всей Европы?

    Появившиеся еще накануне, но изначально не подтвержденные известия о возникновении минной опасности в Черном море подтвердились в субботу официально.

    «После начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов якорной мины) и якорных речных мин, произведенных в первой половине XX века, – заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. – Из-за шторма стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями. Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря».

    Как известно, почти с самого начала проводимой Россией на Украине специальной военной операции российская эскадра находится у берегов Одессы. В составе этой эскадры, в частности, несколько больших десантных кораблей (БДК).

    С высокой вероятностью, на борту данных БДК находятся сотни, а может быть, и тысячи российских морских пехотинцев. Они должны быть готовы в любую минуту высадиться на украинском побережье, занять плацдарм, а затем, быть может, даже Одессу.

    По крайней мере, эта опасность активно обсужается среди украинских военных. Она признана столь серьезной, что вокруг Одессы сконцентрированы серьезные подразделения украинских войск, которые готовятся противостоять российскому десанту. И еще одной мерой противодействия, как оказалось, стало массовое выставление у побережья морских мин.

    Надо сказать, что ВМФ РФ, скорее всего, серьезно отнесся к потенциальной угрозе со стороны украинских мин. По крайней мере, опубликованные спутниковые снимки показывали, что российская эскадра идет в сопровождении минных тральщиков.

    Срыв с якорей установленных ВСУ якорных мин и случайный дрейф всплывших мин по воле ветров и течений в любом случае создает опасность гражданскому судоходству всех стран. Особенно остро этот вопрос встает в ночное время (плавающую мину в состоянии обнаружить только специализированные корабельные РЛС, характеристики подавляющего большинства гражданских РЛС этого не обеспечивают). Но даже в дневное время и в идеальных условиях видимости заметить плавающую мину визуально непросто.

    Основными типами мин, имеющихся на вооружении ВМС Украины, являются ЯМ (разработка еще конца Великой Отечественной) и более новая ЯРМ. Несмотря на малый заряд (около 3 кг тротила), их опасность состоит в том что мины не имеют батареи электропитания, и соответственно срок службы (и опасности) такой мины может быть весьма длительным (многие годы). Кроме указанных якорных мин, ВМС Украины ранее применяли у берегов Мариуполя противодесантные донные мины ПДМ с контактным взрывателем (штырь) с таким же небольшим зарядом взрывчатки.

    Интересно, что это, согласно открытым источникам, вовсе не морские – а речные мины. Они предназначены, по паспортным данным, «для выведения из строя плавсредств  противника (плавающие транспортеры, автомобили, катера, баржи, лодки, амфибии, паромы и т.п.) при преодолении ими водных преград (рек, озер, водохранилищ и т.п.). Применяется на озерах, реках, небольших водохранилищах». Применение этих мин на морском побережье можно объяснить только крайней безысходностью военной ситуации для Украины.

    Как и с чего могли быть поставлены эти мины? С любых плавсредств, как гражданских, так и малых скоростных катеров ВМСУ или таких инженерных средств, как плавающие транспортеры.

    Мины эти достаточно компактны, так как они предназначены для поражения десантно-высадочных средств на малых глубинах, заряд у них небольшой. Взрыватель – контактный (от столкновения с бортом цели).

    Необходимо отметить, что это старые мины, и массовый их срыв с якорей может быть связан с их значительным коррозионным износом. Иначе говоря, они попросту ржавые. Это подтверждает опять же сообщение ФСБ: «Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», – сообщили в ФСБ. Иначе говоря, ВМС Украины использовали древний запас мин, остававшийся у них еще со времен СССР.

    Строительство военно-морских сил независимой Украины (как и самих ВСУ) имело весьма отдаленное отношение к реальному повышению боевой эффективности и обороноспособности страны. Фактически шло «освоение» и прямое разворовывание средств. Несмотря на значительные затраты, ВМСУ не смогли создать или реализовать ничего, что могло бы хотя бы минимально представлять угрозу Черноморскому флоту, а возможности такие были.

    Наконец, немаловажно и другое. Несмотря ни на что, реальная боевая эффективность постановки якорных мин ВСУ крайне мала и ни в коем случае не обеспечивает срыва гипотетической десантной операции ВМФ РФ. Разумеется, при условии грамотных действий кораблей российского ВМФ. Постановка мин – по крайней мере, данного типа – это малоэффективное военное мероприятие, но довольно опасное для гражданского судоходства. 

    Конечно, вряд ли с якорей были сорваны все эти четыреста с лишним мин. Речь идет о нескольких, может быть, нескольких десятках. Однако этого слабое утешение.

    Более того – опасность может затронуть не только Черное море. «Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна», – говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ (цитата по ТАСС). Как заявили в ЦОС, «Вооруженные силы Украины в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза».

    В любом случае, ликвидация минной опасности потребует после завершения спецоперации на Украине проведения еще противоминной операции по очистке акватории Черного моря. Технически это сложности не представляет, особенно при привлечении для поиска плавающих мин авиационных средств (РЛС самолетов Ил-38Н и вертолетов Ка-27М обеспечивают выполнение этой задачи). Обнаруженные плавающие миноподобные объекты могут дообследоваться и уничтожаться кораблями. Однако противоминные действия, особенно системные, на больших площадях, требуют значительного времени, и до их завершения минная опасность реальна.


     
     
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