Ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы

Пытаясь предотвратить возможный российский десант у берегов Одессы, Украина пошла на очередной безумный шаг с чисто военной точки зрения. Сотни мин были сброшены в Черное море, однако шторм сорвал многие из них с якорей. О каких именно минах идет речь - и какую опасность они теперь представляют как для кораблей российского ВМФ, так и для мирных судов всей Европы?

Появившиеся еще накануне, но изначально не подтвержденные известия о возникновении минной опасности в Черном море подтвердились в субботу официально.

«После начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов якорной мины) и якорных речных мин, произведенных в первой половине XX века, – заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. – Из-за шторма стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями. Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря».

Как известно, почти с самого начала проводимой Россией на Украине специальной военной операции российская эскадра находится у берегов Одессы. В составе этой эскадры, в частности, несколько больших десантных кораблей (БДК).

С высокой вероятностью, на борту данных БДК находятся сотни, а может быть, и тысячи российских морских пехотинцев. Они должны быть готовы в любую минуту высадиться на украинском побережье, занять плацдарм, а затем, быть может, даже Одессу.

По крайней мере, эта опасность активно обсужается среди украинских военных. Она признана столь серьезной, что вокруг Одессы сконцентрированы серьезные подразделения украинских войск, которые готовятся противостоять российскому десанту. И еще одной мерой противодействия, как оказалось, стало массовое выставление у побережья морских мин.

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Надо сказать, что ВМФ РФ, скорее всего, серьезно отнесся к потенциальной угрозе со стороны украинских мин. По крайней мере, опубликованные спутниковые снимки показывали, что российская эскадра идет в сопровождении минных тральщиков.

Срыв с якорей установленных ВСУ якорных мин и случайный дрейф всплывших мин по воле ветров и течений в любом случае создает опасность гражданскому судоходству всех стран. Особенно остро этот вопрос встает в ночное время (плавающую мину в состоянии обнаружить только специализированные корабельные РЛС, характеристики подавляющего большинства гражданских РЛС этого не обеспечивают). Но даже в дневное время и в идеальных условиях видимости заметить плавающую мину визуально непросто.

Основными типами мин, имеющихся на вооружении ВМС Украины, являются ЯМ (разработка еще конца Великой Отечественной) и более новая ЯРМ. Несмотря на малый заряд (около 3 кг тротила), их опасность состоит в том что мины не имеют батареи электропитания, и соответственно срок службы (и опасности) такой мины может быть весьма длительным (многие годы). Кроме указанных якорных мин, ВМС Украины ранее применяли у берегов Мариуполя противодесантные донные мины ПДМ с контактным взрывателем (штырь) с таким же небольшим зарядом взрывчатки.

Интересно, что это, согласно открытым источникам, вовсе не морские – а речные мины. Они предназначены, по паспортным данным, «для выведения из строя плавсредств противника (плавающие транспортеры, автомобили, катера, баржи, лодки, амфибии, паромы и т.п.) при преодолении ими водных преград (рек, озер, водохранилищ и т.п.). Применяется на озерах, реках, небольших водохранилищах». Применение этих мин на морском побережье можно объяснить только крайней безысходностью военной ситуации для Украины.

Как и с чего могли быть поставлены эти мины? С любых плавсредств, как гражданских, так и малых скоростных катеров ВМСУ или таких инженерных средств, как плавающие транспортеры.

Мины эти достаточно компактны, так как они предназначены для поражения десантно-высадочных средств на малых глубинах, заряд у них небольшой. Взрыватель – контактный (от столкновения с бортом цели).

Необходимо отметить, что это старые мины, и массовый их срыв с якорей может быть связан с их значительным коррозионным износом. Иначе говоря, они попросту ржавые. Это подтверждает опять же сообщение ФСБ: «Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», – сообщили в ФСБ. Иначе говоря, ВМС Украины использовали древний запас мин, остававшийся у них еще со времен СССР.

Строительство военно-морских сил независимой Украины (как и самих ВСУ) имело весьма отдаленное отношение к реальному повышению боевой эффективности и обороноспособности страны. Фактически шло «освоение» и прямое разворовывание средств. Несмотря на значительные затраты, ВМСУ не смогли создать или реализовать ничего, что могло бы хотя бы минимально представлять угрозу Черноморскому флоту, а возможности такие были.

Наконец, немаловажно и другое. Несмотря ни на что, реальная боевая эффективность постановки якорных мин ВСУ крайне мала и ни в коем случае не обеспечивает срыва гипотетической десантной операции ВМФ РФ. Разумеется, при условии грамотных действий кораблей российского ВМФ. Постановка мин – по крайней мере, данного типа – это малоэффективное военное мероприятие, но довольно опасное для гражданского судоходства.

Конечно, вряд ли с якорей были сорваны все эти четыреста с лишним мин. Речь идет о нескольких, может быть, нескольких десятках. Однако этого слабое утешение.

Более того – опасность может затронуть не только Черное море. «Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна», – говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ (цитата по ТАСС). Как заявили в ЦОС, «Вооруженные силы Украины в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза».

В любом случае, ликвидация минной опасности потребует после завершения спецоперации на Украине проведения еще противоминной операции по очистке акватории Черного моря. Технически это сложности не представляет, особенно при привлечении для поиска плавающих мин авиационных средств (РЛС самолетов Ил-38Н и вертолетов Ка-27М обеспечивают выполнение этой задачи). Обнаруженные плавающие миноподобные объекты могут дообследоваться и уничтожаться кораблями. Однако противоминные действия, особенно системные, на больших площадях, требуют значительного времени, и до их завершения минная опасность реальна.