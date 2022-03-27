Что там по Киеву? (Выпуск № 16)

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27 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 03:10  |  vz.ru
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Россия наносит Европе экономический контрудар

Россия повысила ставки в экономической войне с Западом Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия серьезно повысила ставки, объявив собственный экономический ответ на санкции Запада. Сначала был поставлен ультиматум по переходу на рубли при оплате газа. Теперь ЦБ России ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Чем на это может ответить Запад? Подробности...
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Польша решила надавить на Калининград

В Польше захотели поднять вопрос о принадлежности Калининградской области Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о праве своей страны претендовать на Калининградскую область, которую якобы «оккупировала» Россия. В Совфеде и Госдуме указали, что Польша не имеет никаких прав на российский регион и нелестно высказались о самом генерале. Что думают о информатаках Польши в самом Калининграде? Подробности...
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Как помочь жителям Донбасса и Украины

Россия доставила более восьми тысяч тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину Михаил Терещенко/ТАСС
С начала спецоперации российские ведомства и общественные организации собрали и доставили в Донбасс и на Украину более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи. Как и чем неравнодушные люди могут помочь жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины? Подробности...
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В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации

Акции в память об убитых НАТО переросли в акции в поддержку российской армии Darko Vojinovic/AP/ТАСС
На Балканах опять неспокойно: сербы находятся в патриотическом восторге из-за действий России на Украине, а власти Косова пытаются использовать эту спецоперацию как «окно возможностей» для вступления в НАТО. Западные лидеры призвали стороны «не провоцировать», но поздно – в пятницу к сербо-албанской границе выдвинулся спецназ с обеих сторон. К чему все это ведет? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 16)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
В районах, контролируемых ВС России, продолжается активная зачистка разрозненных групп ВСУ и нацбатов, наводится порядок в тылу. Отдельного внимания заслуживает история со Славутичем, где мэр города пошел на сотрудничество с российскими военными. Подробности...

Мы ведем войну с глобализмом

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Римлянам было плевать на разные культы, которых было тогда предостаточно. Христиан гнали за отказ подчиниться Pax Romana (римскому миропорядку), в виде поклонения римскому императору. Сейчас античеловечные гонения на русских в западном мире происходят по той же причине – отказ подчиниться глобальному миропорядку. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После 24 февраля внесудебные расправы приобрели массовый характер. Почему? Вряд ли это вшито в украинский генокод; представить что-то подобное в УССР или на Украине времен, скажем, Леонида Кучмы просто невозможно. Подробности...
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

Обсуждение: 7 комментариев

Для врагов России газ только за рубли

Обсуждение: 4 комментария
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Что там по Киеву? (Выпуск № 16)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		27 марта 2022, 02:41

    1) Обстановка в городе в целом спокойная (с поправкой на военное положение). За сутки зафиксировано всего 4 воздушных тревоги. Магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, рынки и мини-ярмарки работают в стабильном режиме. В ближайшее время заработают салоны оптики, а с 28 марта – центры предоставления админуслуг.

    В Киевской области все иначе. В районах, контролируемых ВС РФ, продолжается активная зачистка разрозненных групп ВСУ и нацбатов, наводится порядок в тылу, есть некоторые сдвиги с доставкой гуманитарной помощи.

    Отдельного внимания заслуживает история со Славутичем – городом, население которого обеспечивает стабильную работу ЧАЭС. Здесь мэр вступил в переговоры с ВС РФ, в результате чего все остались при своих интересах: мэр – при должности, население – в безопасности, а военные будут заняты более важными делами на других направлениях. Если мэр не пойдет на срыв договоренностей – значит все стороны на данном этапе спецоперации поступили правильно.

    2) Украинские СМИ сообщили о якобы обысках в квартире Михаила Погребинского – патриарха киевской политологии. В его адрес звучат стандартные обвинения: сотрудничество с Москвой, работа на Виктора Медведчука и все в таком духе. При этом достоверно неизвестно, где сейчас находится Погребинский. Хочется надеяться, что ему ничего не угрожает.

    Внешний контур

    1) Пока Евросоюз пытается пройти 5 стадий принятия неизбежного из-за решения России продавать газ за рубли – глава минэнерго Катара назвал «смешными» утверждения о том, что кто-либо в мире способен быстро заменить российский газ в Европе. Кроме того, Саад аль-Кааби опроверг сообщения о том, что Германия и Катара договорились о долгосрочных поставках газа. Это станет возможным, по его словам, с 2025 года.

    2) Daily Mail пишет, что им удалось выявить причастность Хантера Байдена к биолабораториям США на Украине. Об этом же пишет NY Post. Оба издания в свое время получили доступ к ноутбуку Хантера, где хранилась масса интересных писем. При этом подлинность писем ранее подтверждал рупор Демпартии США в лице New York Times.

    Таким образом пресса Британии и США подтвердила ряд заявлений Минобороны РФ по биолабораториям; нанесла «дружественный огонь» по семейству Байденов и добавила проблем Демпартии в контексте подготовки к выборам в Палату представителей.

    3) Тем временем сам Байден в рамках визита в Польшу выступил с большой речью, где фонтанировал оговорками, ляпами и будущими мемами. Главные из них:

    - «НАТО – оборонительный альянс, который не угрожает России», – говорит Байден, позабыв о темпах и масштабах экспансии НАТО в Восточной Европе за последние десятилетия;

    - «Доллар стоит 200 рублей», хотя в реальности 95;

    - «Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину. Это циничная ложь. Он хочет сбросить Зеленского – еврея, чей дед боролся с нацистской Германией», – сказал глава Белого дома, вызвав смех в израильском Кнессете;

    - «Русские нам не враги», – утверждает Байден, будто бы он никогда не читал доктринальные документы США и НАТО;

    - «Вы были страной XXI века. Теперь вы страна XIX века» – тот случай, когда желая оскорбить, Байден сделал комплимент России и в географическом смысле (достаточно посмотреть на карты тех лет), и в геополитическом, поскольку мы вновь возвращаемся в эпоху «sphere of influence», то есть раздела мира на сферы влияния.

    - «Европа должна прекратить зависимость от топлива из России», – повторяет глава Белого дома, игнорируя мнение европейских промышленников и рост цен на топливо внутри США;

    - Также Байден позволил себе рассуждения о смене власти в России. Позже администрации Белого дома пришлось опровергнуть заявления своего шефа.

    Что имеем на выходе? США найдут 100 способов воздержаться от прямого военного участия в конфликте. Поставки оружия для ВСУ и санкции – потолок возможностей действующей администрации. Все остальное – пустая риторика из уст человека, которому неприятно смотреть на развал миропорядка, сложившегося после 1991 года.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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