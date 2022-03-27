Что там по Киеву? (Выпуск № 16)

1) Обстановка в городе в целом спокойная (с поправкой на военное положение). За сутки зафиксировано всего 4 воздушных тревоги. Магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, рынки и мини-ярмарки работают в стабильном режиме. В ближайшее время заработают салоны оптики, а с 28 марта – центры предоставления админуслуг.

В Киевской области все иначе. В районах, контролируемых ВС РФ, продолжается активная зачистка разрозненных групп ВСУ и нацбатов, наводится порядок в тылу, есть некоторые сдвиги с доставкой гуманитарной помощи.

Отдельного внимания заслуживает история со Славутичем – городом, население которого обеспечивает стабильную работу ЧАЭС. Здесь мэр вступил в переговоры с ВС РФ, в результате чего все остались при своих интересах: мэр – при должности, население – в безопасности, а военные будут заняты более важными делами на других направлениях. Если мэр не пойдет на срыв договоренностей – значит все стороны на данном этапе спецоперации поступили правильно.

2) Украинские СМИ сообщили о якобы обысках в квартире Михаила Погребинского – патриарха киевской политологии. В его адрес звучат стандартные обвинения: сотрудничество с Москвой, работа на Виктора Медведчука и все в таком духе. При этом достоверно неизвестно, где сейчас находится Погребинский. Хочется надеяться, что ему ничего не угрожает.

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Внешний контур

1) Пока Евросоюз пытается пройти 5 стадий принятия неизбежного из-за решения России продавать газ за рубли – глава минэнерго Катара назвал «смешными» утверждения о том, что кто-либо в мире способен быстро заменить российский газ в Европе. Кроме того, Саад аль-Кааби опроверг сообщения о том, что Германия и Катара договорились о долгосрочных поставках газа. Это станет возможным, по его словам, с 2025 года.

2) Daily Mail пишет, что им удалось выявить причастность Хантера Байдена к биолабораториям США на Украине. Об этом же пишет NY Post. Оба издания в свое время получили доступ к ноутбуку Хантера, где хранилась масса интересных писем. При этом подлинность писем ранее подтверждал рупор Демпартии США в лице New York Times.

Таким образом пресса Британии и США подтвердила ряд заявлений Минобороны РФ по биолабораториям; нанесла «дружественный огонь» по семейству Байденов и добавила проблем Демпартии в контексте подготовки к выборам в Палату представителей.

3) Тем временем сам Байден в рамках визита в Польшу выступил с большой речью, где фонтанировал оговорками, ляпами и будущими мемами. Главные из них:

- «НАТО – оборонительный альянс, который не угрожает России», – говорит Байден, позабыв о темпах и масштабах экспансии НАТО в Восточной Европе за последние десятилетия;

- «Доллар стоит 200 рублей», хотя в реальности 95;

- «Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину. Это циничная ложь. Он хочет сбросить Зеленского – еврея, чей дед боролся с нацистской Германией», – сказал глава Белого дома, вызвав смех в израильском Кнессете;

- «Русские нам не враги», – утверждает Байден, будто бы он никогда не читал доктринальные документы США и НАТО;

- «Вы были страной XXI века. Теперь вы страна XIX века» – тот случай, когда желая оскорбить, Байден сделал комплимент России и в географическом смысле (достаточно посмотреть на карты тех лет), и в геополитическом, поскольку мы вновь возвращаемся в эпоху «sphere of influence», то есть раздела мира на сферы влияния.

- «Европа должна прекратить зависимость от топлива из России», – повторяет глава Белого дома, игнорируя мнение европейских промышленников и рост цен на топливо внутри США;

- Также Байден позволил себе рассуждения о смене власти в России. Позже администрации Белого дома пришлось опровергнуть заявления своего шефа.

Что имеем на выходе? США найдут 100 способов воздержаться от прямого военного участия в конфликте. Поставки оружия для ВСУ и санкции – потолок возможностей действующей администрации. Все остальное – пустая риторика из уст человека, которому неприятно смотреть на развал миропорядка, сложившегося после 1991 года.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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