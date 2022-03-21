Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста»

Депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».

Ротман написал в Twitter, что не понимает украинский язык и ориентируется на перевод, и если он верен, то «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад».

«Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью Zoom, стоило бы устроить ему зум-тур в Яд ва-Шем (музей памяти о преступлениях Холокоста – прим. ВЗГЛЯД), прежде чем он выступит в Кнессете. Возможно, это избавило бы нас от сравнений, которые находятся на грани отрицания Холокоста», – добавил депутат.

Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).

Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.

Напомним, УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.