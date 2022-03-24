Взгляд
24 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
Разделы

Газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором

Газпром переведет недружественные страны на рубль Денис Гришкин/Денис Гришкин/ТАСС
Россия ответила на санкции Запада решением продавать свой газ только за рубли. Москва искусно заставляет европейцев самостоятельно сделать выбор – принять новые правила игры ради сохранения экономики или перекрыть российский газовый вентиль ради геополитики. Как поступит в этой ситуации Европа?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия переходит к новой фазе операции на Украине

Российскую операцию на Украине ждет еще один этап EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/ТАСС
Ровно месяц назад, в ночь на 24 февраля мировая история совершила крутой поворот – Россия начала специальную военную операцию на Украине. Какую тактику использовала российская армия, какие виды вооружений внесли главный вклад в продвижение наших войск и как будут развиваться события в ближайшее время? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинским нацбатам начали готовить трибунал

После переворота 2014 года неонацизм стал частью государственной политики Киева Стрингер/РИА Новости
В России открылся «Трибунал» над украинскими неонацистами. Пока это лишь общественный проект по сбору улик о преступлениях украинских нацбатов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса. Подробности...
Перейти в раздел…

«Хуже нет, когда флага нет». Чего ждут жители Киевской области

Хлеб и другие продукты - все это доставила мирным жителям Украины российская армия Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«За все то, что вы везете сюда, спасибо огромное». Такими словами жители украинских сел встречают караваны российских грузовиков, которые в последние недели снабжают их всем необходимым. В каких условиях сегодня живут жители Киевской области и как им помогает Россия, сами эти люди рассказывали спецкору газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Европу накроет взрыв радикального исламизма

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
После завершения спецоперации Z на Украине все эти отморозки неизбежно окажутся в Европе. А там и без того таких ребят довольно много – в наличии спящих ячеек джихадистов не сомневается никто, включая спецслужбы европейских стран. Вспышка революционного джихада в Европе практически гарантирована. Подробности...

Почему так медленно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Получается парадоксальная вещь: если бы по каким-то причинам у России в ходе идущей спецоперации на Украине получился блицкриг (например, в результате военного переворота в Киеве), это бы только усилило украинский нацизм. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 14)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
За прошедшие недели мы видели выдающуюся битву за аэропорт Гостомеля и потерю «Мрії». Обеспечение безопасности ЧАЭС и постоянное желание ВСУ размещать военную технику в жилых кварталах. Какие еще результаты нам стоит зафиксировать по итогам первого месяца? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Спецоперация России расколола Скандинавию

Почему миру грозит голод

Зачем Зеленскому референдум

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны страны НАТО, которым Украина предложила стать гарантами безопасности
    Российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области Песков объяснил «исчезновение» Шойгу Западные лизингодатели затребовали из России более 500 самолетов Пескова спросили о реакции Путина на увольнение Чубайса
    Аналитика: Россия переходит к новой фазе операции на Украине Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда Власти Японии не поняли решение России о продаже газа за рубли Чемпионку Украины по фигурному катанию выгнали из сборной за «лайк»
    В Минобороны заявили о готовности представить доказательства разработки США биопроекта «Ю-Пи-2» В Тбилиси доставили тела погибших на Украине грузинских добровольцев Ливанская семья изобличила посла Украины в искажении фактов о культурном мероприятии Госполиция Латвии завела уголовные дела по фактам поджогов машин с украинскими номерами

    спецоперация на украине


    Российские ракеты уничтожили под Киевом девять установок С-300 и четыре «Бука-М1»

    Французский автопроизводитель


    Renault остановила завод в Москве и захотела избавиться от доли в «АвтоВАЗе»

    жертва пранкеров


    Британский министр пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине в борьбе с Россией в Черном море

    Видео

    история донбасса


    Владимир Корнилов: Донецкая республика создавалась как часть России

    экспорт пшеницы


    Продукты питания становятся оружием Запада

    новые центры силы


    Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

    мирный договор


    Ответ России на санкции ударил Японию в больное место

    Блогер Кирилл Федоров


    Определилось главное русофобское государство Прибалтики

    демократический порядок


    Геворг Мирзаян: В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    новая реальность


    Герман Садулаев: Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    денацификация


    Игорь Караулов: Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?

    «Хуже нет, когда флага нет». Чего ждут жители Киевской области

    Хлеб и другие продукты - все это доставила мирным жителям Украины российская армия
    		   24 марта 2022, 13:20
    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
    Текст: Юрий Васильев, Киевская область - Москва

    «За все то, что вы везете сюда, спасибо огромное». Такими словами жители украинских сел встречают караваны российских грузовиков, которые в последние недели снабжают их всем необходимым. В каких условиях сегодня живут жители Киевской области и как им помогает Россия, сами эти люди рассказывали спецкору газеты ВЗГЛЯД.

    – Вот два поддона, крупа пшеничная, это сколько? – спрашивает Галина Козаченко, сельская староста.

    – Два поддона, – говорит российский офицер, сверяясь со списком гуманитарной помощи, – два поддона это ровно в два раза больше, чем один поддон. И на треть меньше, чем три... Ну правда, Галина Ивановна, сейчас разгрузим – посмотрим. В магазин-то влезет?

    – В прошлый раз вы привозили – так влезло, – говорит Галина Ивановна. – Сейчас своих соберу, будем сгружать, вы и так намотались, спасибо вам.

    Село Феневичи, Киевская область – тысяча жителей с лишним, самое большое из четырех сел под управлением старосты Козаченко. До Киева отсюда около полусотни километров. У дороги через Феневичи – одноэтажный магазин-сельпо. На стене: «Потрiбнi... тiстороби, укладальники-пакувальники, рецептурники, пiдсобнi працiвники» – старое объявление, вакансии от кондитерской фабрики в селе Буча, что тут неподалеку.

    До Бучи из Феневичей пока не добраться – как, собственно, и никуда вокруг: ни на лесопилки с деревообработкой, окружающие село, ни в Киев, где работают многие жители. Ни отсюда не добраться, ни сюда. Среди феневичских сюжетов новейшего времени – история об односельчанине, который работал в Житомире и смог добраться на малую родину чуть ли не пешком; правда, познакомиться с ним не удалось. Да и трудно поверить в возможность подобного сегодня – на 140 с лишним километров возможного маршрута, в условиях последних недель.

    То же верно и для продуктов. Магазин в Феневичах пуст, да к тому же и подломлен. «Не вашими» – сразу же уточняют сельчане, как и по поводу любого подобного вопроса – о поврежденных и сгоревших домах, например; а кем – не говорят. Дверь в сельпо – считайте, нараспашку, если бы не была подперта палкой. Сейчас палку сняли, потому что приехала гуманитарка: «Жители Поворинского муниципального района Воронежской области – мирному населению Украины», значится на упаковках крупы.

    Нынешняя колонна с помощью тут уже вторая по счету за две недели.

    – Обещали не бросить – не бросили, – говорит староста.

    * * *

    Феневичи и окрестности – одно из немногих сел на севере Киевской области, где сохранилась прежняя власть. Старосты в эти дни обычно уходят – к родственникам по соседству либо с беженцами на Украину и, возможно, дальше. Либо сидят по домам, по факту сложив с себя полномочия. Те же, кто по факту возглавляет села в последние недели, говорить не хотят – «мало ли, как и что повернется». Про закон, который был подписан Владимиром Зеленским неделю назад (до 15 лет за сотрудничество с «государством-агрессором»), здесь едва ли слышали: электричества в этих селах нет, как нет и связи – и новостей вообще, с любой стороны.

    – Каждое село – остров. Люди на подвесе, вроде вакуума, – говорит Анна. Зовут Анну по-другому; просьба не раскрывать даже имена – одно из условий почти любого диалога здесь и сейчас. Можно лишь сказать, что у Анны три образования. Первое – конструктор-технолог швейных изделий. Второе – дизайнерское, то есть смежное. О третьем – чуть позже.

    – Хуже нет, когда флага нет, – говорит Анна.

    – Какого?

    – Любого. Нам подойдет любой. Флаг – определенность, жизнь без страха, с пониманием, кто за нас в ответе. Сейчас живем ни под каким, это очень... – Анна подбирает слово, затем сдается. – Ну вы понимаете. Потому и лишнего не скажет никто, поймите, пожалуйста.

    Галину Козаченко в старосты Феневичей и еще трех сел – Сосновка, Рудня-Тальская и Рудня-Шпилевская: 250, 200 и 100 жителей соответственно – выбрали чуть больше года назад. То есть выходит, что она – власть прежняя. Пост Козаченко при этом не оставила и от разговоров не отказывается. На вопросы из серии «не боитесь ли?», Галина Ивановна отвечает: «Да тю».

    – У меня люди, – объясняет староста Феневичей. – Тысяча семьсот человек по четырем селам. Им нужна мука, хлеб, крупа, вот памперсы в прошлый раз выдавали. За все то, что вы везете сюда, спасибо огромное. Живем от каравана к каравану, когда придет – тогда придет. А оставить все, в сельпо сгрузить, а там пусть люди сами делают, что хотят – значит, все голодными и останутся.

    С «караванами» (обычно это несколько армейских КамАЗов, заполненных мешками и поддонами с продуктами плюс, разумеется, техника для охраны) проблем, как уверяют российские офицеры, не будет ни для Феневичей, ни для других сел Киевской области, несколько недель живущих без флагов. При том, что «территории, не контролируемые Киевом» – еще один популярный эвфемизм – так или иначе расширяются; но «все есть, все привезем, всего хватит на всех», – говорят армейские.

    * * *

    – Вот чтобы всем хватило, – объявляет Галина Ивановна односельчанам, собравшимся у сельпо: одни сгружают в магазин мешки, бутыли с маслом и поддоны, другие ждут, – в Феневичах сегодня выдавать [гуманитарную помощь] не будем. Только завтра. И то, что останется.

    – От чего останется? – не понимают сельчане.

    – От того, что возьмут в Сосновке, Тальской и Шпилевской, – говорит Козаченко. – Раздам на те села. Что останется – на Феневичи, – повторяет староста.

    – Пусть тогда сами и разгружают, – возражает кто-то из феневичских.

    – Те люди тоже есть хотят, поэтому разгружайте, пожалуйста, – говорит Галина Ивановна. – По-честному должно быть. Сюда привозили неделю назад, им не досталось. Сейчас распределим в первую очередь на тех людей.

    – Поддоны-то можно сейчас забрать? – спрашивает другой.

    – Можно...

    Ящики и картон – не менее важны, чем крупа, мука и прочие продукты. Газ тут есть, но в последние недели его нет, а март здесь холодный, с приличным минусом, особенно по ночам. Дровяная печка-грубка может согреть небольшой дом – каких здесь большинство. На зиму хватает машины дров – от пяти-шести тысяч гривен (рубли – множить от трех и чуть выше) до десяти тысяч, если не пенсионер или просто не досталось дровяных льгот перед началом зимы; такое на земле случается. Сейчас, однако, зима кончилась, а дров уже нет; поэтому у сельпо после разгрузки – ни клочка, ни щепки.

    – В тот раз во-о-от такой здоровенный пакет набрали, – показывает на мешок с мукой Александр, житель Феневичей, отставив широкую сумку с картонками и досками. – Сейчас меньше вышло, потому охотников больше. Всем надо грубку растапливать. Или топить.

    – Холодно в домах?

    – Так чего холодно. Когда грубки не было бы, так и холодно было бы, – говорит Александр. – Топить собирать трудно, вокруг сами видите что.

    * * *

    – Лекарства привезти бы, – наставляет офицера, составляющего списки первоочередных желаний для следующих «караванов», пенсионерка Татьяна Васильевна. И не она одна, конечно.

    – Без лекарств иснуем (существуем), – поддерживают ее. – Ликуемся (лечимся) народными средствами.

    – А какие? – спрашивает офицер.

    – Совсем все... То есть совсем ничего... – отвечают ему.

    Аптечный отдел – в магазине чуть поменьше и чуть подальше от основной дороги – в том же состоянии, что и главное сельпо. Есть амбулатория, но давно нет врача: у нас бы сказали «оптимизация» – приезжий доктор на несколько десятков сел. Сейчас, понятно, врачи не ездят, нет и лекарств.

    – Диабетиков у нас много и сердечников, – говорит Елена Викторовна.

    – Вы болеете?

    – Я как все. Сын болел...

    Елена Викторовна и ее муж Антон долго жили в Киеве. Сначала Елена Викторовна работала в проектном институте связи. Потом – уборщицей: тяжелой формой диабета заболел сын.

    – Денег надо было сколько на лечение, – вспоминает она. – Сахар огромный, ничего не помогало, потом почки отказали.

    – Разве уборщицей больше можно заработать, чем в институте?

    – Во-первых, когда как, – говорит Елена Викторовна. – И потом, в институте надо было целый день работать, а так утречком там уберу, вечером в другом месте – и целый день у больного ребенка. Тридцать лет тянула, вытянула немножко, сорок три года прожил... Как сын умер, как родители умерли – переехали из Киева в мой родительский дом.

    Дом – из обычных: небольшой, на зиму хватает машины дров. Машина – даже льготная – это две с половиной пенсии Елены Викторовны: за полвека трудового стажа – две тысячи двести гривен. И одну пенсию, понятно, пока не получила.

    – Придет – богатой будешь, – говорит Антон. – И мне придет, тоже разбогатею. Тратить на что? Вон продукты бесплатные идут, дай бог и дальше не забудут нас.

    – Главное, чтобы больше никто не пулял по нам, – говорит Елена Викторовна. – Никогда, ни с какой стороны. Сколько тут и вокруг хат сгорело, хватит с нас на сегодняшний день. И все равно бабахают. Хату нашу от каждого выстрела трясет до подвала.

    – Да нет, женщины утрируют. Это не снаряды, это самолеты барьер переходят, – авторитетно говорит Антон. – И далеко, не над нами. Я на аэродроме служил, ни с чем не спутаю.

    Служил Антон в конце шестидесятых, как призвался. А призвался из Архангельска, где родился. Потом женился на Елене Викторовне, переехал в тогда еще УССР.

    – Одной страной жили, никому не мешало, – отвечает Антон на вопрос о желаемых перспективах. – Не знаю, как получится сейчас – обратно все повернется к трезубу или куда-то еще пойдет. Мы сидим, ждем.

    * * *

    – Сегодня ничего не будем Феневичам давать, ничего сюда не дам сейчас, – вновь объясняет староста Козаченко тем, кто подошел к сельпо позже. – Я проехала по тем селам, там люди вообще без ничего все недели эти сидят.

    – Так шо ж ты сразу не сказала, что не будет?

    – Так шо, я не говорила?

    – Так не нам.

    – Шо я, бачыла, сколько вас тут? – спрашивает Галина Ивановна. – Тикай от хлиба, – это уже конкретно к односельчанке, потянувшейся за буханкой.

    – Тамаре, Тамаре дай, я ей лично принесу. У них вообще нет, там люди из [пострадавших] домов сидят.

    – Бери, – несколько секунд подумав, говорит Галина Ивановна и показывает несколько пальцев. Женщина берет три буханки и уходит, провожаемая взглядами односельчан.

    – А чому?.. – начинается над сходом у сельпо.

    – Ну если я дала, значит, так надо, – говорит Козаченко, возвращаясь к процессу выгрузки из КамАЗов. - Крупа до крупы, олию (растительное масло) до олии на одну полку. Шоб я бачыла, шо и к чему. Сахар давайте сюды. Чи мука? Тогда сюды. От же...

    Сколько в каком поддоне – уже никто не спрашивает. Магазин в Феневичах загружен полностью. Хлеб, подсолнечное масло, крупы, мешки, ящики. Зал, прилавки, подсобка.

    - Не стойте, - повторяет Галина Ивановна. – Христом Богом, ну. Завтра остатки от тех сел побачу, выдам, ничего не сховаю. Про них подумайте, тоже ведь наши.

    Жители расходятся, переговариваясь:

    - Так-то пока у нас и морковка есть, и картошка.

    - А мука из помощи будет, так можно блинов напечь.

    - Борщ сегодня моя поставила, приходи. Если есть, - тут характерный жест, - то приноси.

    - Откуда «есть». Ни выпить, ни сигарет две недели. Не везут даже за гроши. Самосад, которые деды курят, уже из ушей лезет, скоро никакой доктор не спасет...

    * * *

    - И тушенки привезите, как в прошлый раз, - доносится от дома, где российские офицеры собирают пожелания.

    - И кирпича бы, - вполголоса говорит Валерий, строитель из-под Киева.

    Валерий занимался ремонтом убитых хрущевок по украинской госпрограмме – «на снос и реновацию, как у вас, таких денег тут нет, только на подшаманить, но качественно». Подшаманить – это прежде всего замена коммуникаций.

    - Где человек коммуналку тысячу гривен платил, после нас платит триста, - говорит Валерий.

    Валерию предстоит восстанавливать собственный родовой дом: снесло полстены. Сюда он приехал в конце февраля – «и не пешком, и успел». Возраст у него мобилизационный, хоть и по верхнему пределу – но украинские блокпосты проехать удалось. Даже, говорит Валерий, не особо договариваясь.

    - Возраст-то да, а пузо вот – нет, - показывает он. – Не повоюешь, даже если хотелось бы.

    Тем более, выехать ему было очень надо.

    - Три бабули – видишь, на скамейке сидят? – спрашивает Валерий. – Мама моя и тетки родные. Погодки: 78, 79, 80 лет. Я тут один за всех. Что с братьями двоюродными, кузенами то есть, не знаю. Где живут... какая тебе разница? В Украине живут.

    - Из Москвы найти, почему нет. Сказать, что мамы живы-здоровы, и вы тоже.

    - Да нет, спасибо, - подумав, отвечает Валерий. – Наверное, говорить с Россией им сейчас не нужно, мало ли что. А мне потом не перезвонишь: связь-то накрылась.

    До того, как доехать до родных мест, где накрылась связь, Валерий успел позвонить в Москву:

    - Сказал, что полные непонятки у нас – что, почему, зачем все это... И попрощался на всякий.

    - А в Москве кто, тоже двоюродный?

    - Первая любовь, - говорит Валерий.

    * * *

    - Глина, кирпич понадобятся. Но это потом, - добавляет стоящая поодаль Анна. Та самая, у которой несколько образований: конструктор-технолог по швейным изделиям, дизайнер – и третье, самое недавнее. Анна – печник, причем шестого разряда.

    Ее дом сгорел в первые дни - «когда были столкновения», формулирует она:

    – Вон там был, где красный забор. Снаряд какой-то... ну правда, не знаю я, чей, не спрашивайте. Повезло, что было старое перекрытие на 30 сантиметров, глинобитное: задержало осколок прямо над головой мужа. Мы не сразу в подвал перебежали: перестрелка была. Когда все-таки смогли [перебежать], тогда только дом и загорелся.

    - А почему сейчас не попросить?

    - Только по теплу можно что-то складывать, - объясняет печник шестого разряда Анна. - Будем думать, опять же, про материалы. Если варочные плиты, колосники, дверцы можно снять [со старых печей], то с кирпичом и глиной тут всегда были проблемы. Своих заводов и карьеров рядом нет.

    - А можно мне денег, чтобы отсюда уехать? - просит Виктор. По профессии – водитель грузовика, согласен на любую работу. – Да, в Россию. В Белоруссию можно, на МАЗ устроиться – в смысле на завод в Минске. Я перед всем видел, что там люди требуются. Почему нас не агитируют, не рассказывают, как уехать?

    - Ну так уже не воюют, - возражает кто-то из соседей.

    - Я не хочу, чтобы снаряд в мой дом прилетел вместе со мной, - отвечает Виктор. - Если бои вдруг вернутся... Если Украина будет в Российскую Федерацию целиться, вот тут, в этом селе... Мне какая разница, какими деньгами потом за новый платить, если меня не будет?

    * * *

    «Зачем вы пришли?» – таких вопросов у жителей Феневичей и окрестностей сейчас, через три недели – считайте, нет. Уже легче, когда ты из России, а перед тобой – жители Украины. Которым, конечно, можно рассказать про демилитаризацию и денацификацию. Но людей здесь куда больше занимает деэлектрификация – и, соответственно, вопрос, когда вернется свет. Когда вернется связь. Когда продукты можно будет, все же, купить – а не ждать гуманитарную помощь, за которую здесь реально благодарны и российским военным, что ее возят, и вот Воронежской области в данном случае. Когда села перестанут быть островами.

    Короче, когда будет мир. И – главное, - каким он будет, когда вокруг Феневичей кончится «то, что сейчас». То, о чем жители этого и других сел – без сети и телевизора - догадываются только в общих чертах.

    «Зачем было приходить, если не собираетесь оставаться?» - таких вопросов у живущих «от каравана до каравана» хоть отбавляй. Потому что «жизнь без флага», о которой говорила Анна – единственная здешняя реальность последних недель - сейчас, в конце марта, угнетает людей ничуть не меньше, чем стрельба последних дней февраля. Тем более, в этих местах стрельба, пожалуй, и окончилась совсем – если не считать редких ночных стычек в окрестностях. Но без снарядов; уже хорошо.

    - Если вы пока ничего не решили... - начинает Елена Викторовна.

    - Я?

    - Нет. Вы, - показывает она в сторону сельпо, где колонна КамАЗов и войсковые готовятся к отъезду. – Только не стреляйте больше. Только об этом просим уже сейчас, после всего.

    - У кого?

    - У всех. На снарядах не написано, откуда они, - говорит Елена Викторовна.- А там - какой мир придет, в таком и будем жить. Только чтобы он понятный был, мир этот.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •