«Нас оставили на мясо». Признания пленных солдат ВСУ под Мелитополем

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21 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 17:09  |  vz.ru
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Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
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Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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США теряют важнейшего союзника в битве против России

Саудовская нефть очень нужна Америке Hasan Jamali/AP/ТАСС
Отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией можно назвать одной из основ существующего миропорядка и мировой власти доллара. И вот теперь мы видим целый ряд признаков того, что эти отношения находятся под угрозой. Арабы отказываются помогать Байдену в его санкционной битве против России. Почему такое произошло? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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«Мутная каша, которая заварилась в головах»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос. Подробности...

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Дмитрий Грунюшкин
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США торопятся, им надо успеть провернуть свой ультраглобалистский проект. Но в самый неудобный момент на сцене появляется Россия и говорит: мы тут подумали и решили, что тоже поучаствуем в переменах. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
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    «Нас оставили на мясо». Признания пленных солдат ВСУ под Мелитополем

    Пленные украинские солдаты думали, что их везут на учения
    		   21 марта 2022, 16:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Анна Долгарева

    «Мы думали, что едем на учения, а получилось, что нас закинули воевать», – попавшие в плен под Мелитополем украинские солдаты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады рассказали корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, почему они сдались в первом же бою, что их заставило пойти служить и какие нравы царят в ВСУ.

    В коридоре курит молодой парень в черной куртке в штатском. Странно он здесь выглядит, среди военных. Ну да, думаю я, наверное, пост сдал и сейчас у него выходная смена. Но сопровождающий меня военный кивает парню:

    – Пойдем, Вася, интервью давать будешь.

    – Добре, – кивает в ответ Вася, – докурю тилькы.

    Нас с оператором Сашей провожают в комнату, а мы переглядываемся. Это что, и есть пленный? – разделяет мое недоумение оператор.

    Тем временем в соседней комнате я слышу мрачно повторяющееся: «Нас вбйуть. Нас вбйуть. Нас вбйуть». Заглядываю. Докуривший парень стоит у окна и с любопытством смотрит на меня. Мужчина в свитере и жилетке сидит за компьютером, уставившись в карточный пасьянс, и повторяет, что их убьют.

    – Да не переживай ты, – увещевает его военный. – Скоро на твоей родине не будет тех, кто тебя за интервью захочет убить. Денацифицируем.

    – Все равно, мне туда возвращаться. Они это интервью увидят и вбйуть меня, когда я вернусь, – мрачно повторяет пленный. – А не меня, так родных.

    – Ну давай, Саш, – уговаривает его военный. – Надо, надо.

    – Вбйуть, – с роковой обреченностью повторяет Александр.

    – Может, вы маски медицинские наденете? – предлагает оператор.

    Маска немного успокаивает пленного Александра. Впрочем, деваться ему некуда.

    Васыль – молодой парень 20 лет из Черновцов. Александру 35, хотя выглядит он старше, и он из Ровенской области. Служили в первом батальоне операторами БМП-1.

    – Мы на контракте, – поясняет Александр. – Мы не мобилизованные.

    Васыль подписал контракт полтора года назад, Александр чуть раньше – год и восемь месяцев. Причина банальная: пандемия, карантин, работы нет, денег нет.

    – Вы знали, что происходит в Донбассе? – в упор задаю вопрос я.

    Васыль качает головой.

    – Если честно, такой информации – что именно, как – у нас не было. Ну, говорили по телевизору о нападении террористов. Что ведется антитеррористическая операция.

    – Вы знали, что там убивают людей?

    Васыль молча кивает. В глазах у него мрачная тоска. Одновременно с ним Александр отвечает:

    – Нет.

    – Васыль, вы кивнули? То есть знали?

    – Да, – мрачно говорит парень, который ходил в школу, когда война в Донбассе началась.

    – То есть вы знали, что людей убивают?

    –  Да. В новостях показывали.

    –  Такие же ВСУшники, как вы, – уточняю я.

    Васыль снова кивает.

    – Да, – обреченно говорит он.

    – И у вас не возникло морально-этических вопросов, когда вы записывались на контракт?

    – Я не думал, что я попаду именно в ООС (Операция объединенных сил, с 2018 года на Украине так официально называют военные действия против ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД), – просто отвечает Васыль.

    – Как это объяснялось, Васыль? Что там террористы-сепаратисты?

    – Да.

    – А вы к этому лично как относились?

    – Безразлично. Они воюют. Я думал, что буду нести службу рядом с домом. Что я буду рядом с домом работать на контракте, – повторяет он, – а не в ООСе.

    В итоге эти два «заробитчанина» все-таки попали в Донбасс – под Мариуполь, в Павлополь.

    – Мы не допускали проникновения вражеских войск РФ в сторону Украины. Так нам говорили, – Васыль нервно смотрит в пол и дергает кадыком. – Недолго, пять месяцев.

    – Но там не было российских войск, я свидетель, до признания республик в Донбассе не было российских войск. Вы понимали это?

    – Нет, – качает головой Васыль. – Если честно, мы даже противника не видели.

    – Просто ходили, смотрели, нет ли никого, – добавляет Александр. – Оборону держали просто на позициях, все, не более.

    – Расскажите вообще, как вам служилось, – предлагаю я.

    – Не особо, – мрачно отвечает Васыль.

    – А что не нравилось?

    – Коррупция. Почти каждый месяц скидывались от 100 до 700 гривен с зарплаты. Могли и 1000, но это уже в ООСе.

    – Скидывались кому, командиру? – уточняю я.

    – Да. Ну, якобы на ремонт техники, на всякую канцелярию и прочее.

    – Какому именно офицеру?

    – Не знаю, нам просто давали номер карты.

    Дождавшись ротации и покинув Донбасс, Васыль и Александр ушли в отпуск.

    – Нас досрочно вызвали из отпуска угрозами, якобы если мы не явимся из отпуска, нас посадят, будет уголовная ответственность. Вызвали якобы на учения. Говорили, что это [боевое] слаживание, – рассказывает Васыль.

    – Ну это типа как переподготовка, – уточняет Александр. – Типа нас всех собирают на полигоне, мы тренируемся.

    Это было 24 февраля, в день начала военной спецоперации. 24 февраля вечером, примерно в 11 часов, Васыль и Александр, по их словам, не следившие за новостями, выехали, как они полагали, на полигон. И в 9 утра 25 февраля уже были под Мелитополем.

    – Мы думали, что едем на учения, а получилось, что нас закинули воевать, – мрачно говорит Александр. – Они все прекрасно знали, просто нам ничего не говорили.

    По его словам, на учения, а на деле в бой бросили всю 128-ю бригаду.

    – Не знаю, какая судьба постигла бригаду. Знаю, что нас постигло: только начало смеркаться, нас полностью обстреляла артиллерия. Одного человека ранило. Мы передислоцировались на 10–15 километров, и нас опять накрыли. По времени – 4–5 часов нас артиллерия била полностью. Ближе к утру артиллерия стихла – все, тишина. Нам сказали: ждите, колонна должна ехать. А у нас даже БК (боекомплекта – прим. ВЗГЛЯД) особо не было. Колонна на нас ехала большая, и они это прекрасно знали. И нас оставили на мясо. На мя-со, – по слогам повторяет он.

    – Двоих, что ли?

    – Не, нас было от 20 до 30.

    – И что дальше?

    – Ну, что дальше? Дальше мы сдались в плен, – пожимает плечами Александр.

    – Все?

    – Не все, мы с Васылем двое. Остальные кто разбежался, кто погиб.

    – И много погибло?

    – Человек 10–15 точно, – уверенно отвечает Васыль.

    Оборонялись ВСУшники меньше суток. Уже 26-го рано утром все было кончено, и они сдались.

    Я спрашиваю:

    – Если бы можно было сейчас что-то изменить, что бы вы изменили?

    – Даже не знаю, – качает головой Александр.

    – Не приехал бы из отпуска, – кривится Васыль.

    – А мыслей о том, что, возможно, не стоило идти на этот контракт, не возникает? – интересуюсь я. – Или настолько была печальная ситуация?

    – Очень была печальная ситуация, – отвечает Васыль. – Кто ж знал, что так вообще случится.


     
     
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