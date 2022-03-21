ВС России уничтожили центр подготовки наемников в Ровенской области

Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен центр подготовки наемников в Ровенской области, а также склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по центру подготовки наемников и украинских националистов в Ровненской области.

«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов», – сказал он.

Кроме того, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец», – передает ТАСС слова Конашенкова.

Он добавил, что группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила ночью 15 бронированных машин ВСУ.

«Группой «Ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено восемь танков, четыре БМП и три БТР», – сказал он.

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочев, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники», – добавил Конашенков.

По словам генерала, российскими средствами ПВО ночью сбиты в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотных летательных аппарата.

ВС России начала спецоперации на Украине уничтожили 216 беспилотников, 1506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.