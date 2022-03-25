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25 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
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Что будет с Польшей без российского газа

Чем Польше грозит исполнение ее газовой мечты Zuma/ТАСС
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях. Если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. Польские политики наконец исполнят свою давнюю мечту – откажутся от российского газа не только на словах, но и на деле. Только последствия для польской экономики и польских граждан будут катастрофичными. Подробности...
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Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

Байден и другие лидеры НАТО отклонили призыв Польши направить войска на Украину REUTERS/Evelyn Hockstein
Вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие, заявил Джо Байден. «Химические атаки» – любимый казус белли американцев. Именно их США использовали как повод для нападений на Ирак и Сирию. И в обоих случаях угрозы использования химоружия потом оказывались выдумкой. Похоже, на Украине сейчас готовят провокацию по «сирийскому сценарию». Подробности...
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Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Чеченские бойцы наводят страх на украинских националистов Максим Блинов/РИА Новости
Одним из источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченские спецподразделения сейчас привлечены для освобождения Мариуполя и других населенных Украины. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно? Подробности...
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Западные СМИ: Предел НАТО – не стать участником войны

США пытались изолировать Россию, но не смогли остановить ее, пишут западные СМИ REUTERS/Henry Nicholls/Pool
«До конца неясно, НАТО действительно оживает, или альянс обречен и оживился лишь из-за происходящего на Украине», – так западные СМИ описывают итоги прошедшего накануне саммита НАТО, экстренно созванного по воле Байдена. Там отмечают, что ни поездка главы Белого дома в Брюссель, ни эмоциональные призывы Зеленского не избавили западных лидеров от глубокого нежелания принимать более активное участие в конфликте на Украине. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?! Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Что Польша хочет сделать с Западной Украиной

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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Запад испугался «второго фронта» в Косово

Для врагов России газ только за рубли

Спецоперация России расколола Скандинавию

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Западные СМИ: Предел НАТО – не стать участником войны

    США пытались изолировать Россию, но не смогли остановить ее, пишут западные СМИ
    		   25 марта 2022, 14:24
    Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «До конца неясно, НАТО действительно оживает, или альянс обречен и оживился лишь из-за происходящего на Украине», – так западные СМИ описывают итоги прошедшего накануне саммита НАТО, экстренно созванного по воле Байдена. Там отмечают, что ни поездка главы Белого дома в Брюссель, ни эмоциональные призывы Зеленского не избавили западных лидеров от глубокого нежелания принимать более активное участие в конфликте на Украине.

    «Глава Белого дома Джо Байден и лидеры стран – союзников США до сих пор не могут или не хотят удовлетворить просьбы президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении истребителей», – такой вывод в материале CNN делает репортер Кевин Липтак.

    По его словам, «эмоциональный призыв Зеленского к НАТО дать Украине хотя бы 1% имеющегося у альянса вооружения один чиновник из Белого дома назвал «красноречивым». «Но, похоже, это не избавило западных лидеров от глубокого нежелания принимать более активное участие в конфликте», – пишет журналист.

    «США вместе с союзниками по НАТО пытались изолировать Россию и президента Путина с помощью санкций, включая замораживание зарубежных активов российского Центрального банка. Однако Россию это не остановило. При этом 56% американцев считают, что Байден был недостаточно жестким по отношению к России, а 36% говорят, что его подход был «почти правильным». Даже среди членов своей собственной партии Байден сталкивается с давлением», – указывает The Associated Press.

    «Для Байдена тикают часики, и в США растут сомнения в том, что на данный момент он справится с нынешними вызовами», – пишет Politico. «Хотя поездка главы Белого дома в Брюссель была призвана продемонстрировать достигнутые США дипломатические успехи, она показала, что реакция Запада на внешнюю политику Путина применительно к Украине оказалась весьма ограниченной», – отмечается в материале.

    Кроме того, по данным западных СМИ, инициатива Польши ввести миротворческий контингент НАТО на Украину вызывает расколы в альянсе. «По итогам саммита стало ясно, что многие члены альянса попросту напуганы польским предложением о размещении миротворческих сил на Украине», – передает CNBC со ссылкой на Мэтью Брайза, бывшего дипломата США и сотрудника нежелательной в России организации Atlantic Council.

    Вместе с тем «в коммюнике по итогам саммита содержится только очень сухое обещание продолжать «практическую поддержку» Украины в ее самообороне, сетует Deutsche Welle: «Самым откровенным оказался президент Франции Эммануэль Макрон: «Есть предел – не стать участником войны. С этим согласны все союзники. Поэтому сегодня никто не пошел на поставки нового снаряжения, прежде всего самолетов или танков, потому что это бы означало стать участником войны».

    В то же время опрос Fox News показывает, что подавляющее большинство американцев хотят, чтобы США сделали больше для помощи Украине. «Огромное количество американцев выступают за отправку оружия на Украину и только 42% одобряют нынешнюю реакцию Байдена на спецоперацию России. Как вы думаете, почему? Потому что Байден, как обычно, тянул время, колебался, боялся Путина. Джо, проснись! Джо, отдай им оружие!» – сказал ведущий телеканала Шон Хэннити.

    «Чрезвычайный саммит НАТО был идеей Байдена, и он застал некоторых европейских дипломатов врасплох.

    В итоге им пришлось быстро разрабатывать инициативы нового давления на Россию – от новых санкций до заявления о том, что они предоставят Украине оборудование для химической и биологической защиты. Таким образом члены НАТО стремились показать, что они не просто собрались, чтобы поговорить о проблеме», – пишет The New York Times.

    «Президент США, выступая позже перед журналистами, сказал, что его настоящая цель состояла в том, чтобы гарантировать сохранение давления на Россию. «Послушайте, если вы думаете, что Европа рухнет через месяц, или через шесть недель, или через два месяца – они могут принять все что угодно. И причина, по которой я попросил о встрече, заключается в том, чтобы все согласились на постоянное давление на Россию», – цитирует американское издание Байдена.

    С другой стороны, немецкий журнал Spiegel допускает, что «боевые действия на Украине запустили процесс воскрешения альянса, о смерти которого все говорили еще несколько лет назад», подразумевая под этим прежде всего высказывания президента Франции. 

    «Ранее для НАТО было шоком, когда Трамп вел себя как крестный отец мафии, требуя денег за защиту. Теперь же другой президент США заявил о небывалой сплоченности альянса», говорится в публикации. «Впрочем, пока до конца неясно, НАТО действительно оживает, или альянс обречен и оживился лишь из-за происходящего на Украине», – добавляют немецкие журналисты.

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