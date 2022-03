«Хуже нет, когда флага нет». Чего ждут жители Киевской области Западные СМИ: Предел НАТО – не стать участником войны 25 марта 2022, 14:24

Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«До конца неясно, НАТО действительно оживает, или альянс обречен и оживился лишь из-за происходящего на Украине», – так западные СМИ описывают итоги прошедшего накануне саммита НАТО, экстренно созванного по воле Байдена. Там отмечают, что ни поездка главы Белого дома в Брюссель, ни эмоциональные призывы Зеленского не избавили западных лидеров от глубокого нежелания принимать более активное участие в конфликте на Украине. «Глава Белого дома Джо Байден и лидеры стран – союзников США до сих пор не могут или не хотят удовлетворить просьбы президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении истребителей», – такой вывод в материале CNN делает репортер Кевин Липтак. По его словам, «эмоциональный призыв Зеленского к НАТО дать Украине хотя бы 1% имеющегося у альянса вооружения один чиновник из Белого дома назвал «красноречивым». «Но, похоже, это не избавило западных лидеров от глубокого нежелания принимать более активное участие в конфликте», – пишет журналист. «США вместе с союзниками по НАТО пытались изолировать Россию и президента Путина с помощью санкций, включая замораживание зарубежных активов российского Центрального банка. Однако Россию это не остановило. При этом 56% американцев считают, что Байден был недостаточно жестким по отношению к России, а 36% говорят, что его подход был «почти правильным». Даже среди членов своей собственной партии Байден сталкивается с давлением», – указывает The Associated Press. «Для Байдена тикают часики, и в США растут сомнения в том, что на данный момент он справится с нынешними вызовами», – пишет Politico. «Хотя поездка главы Белого дома в Брюссель была призвана продемонстрировать достигнутые США дипломатические успехи, она показала, что реакция Запада на внешнюю политику Путина применительно к Украине оказалась весьма ограниченной», – отмечается в материале. Кроме того, по данным западных СМИ, инициатива Польши ввести миротворческий контингент НАТО на Украину вызывает расколы в альянсе. «По итогам саммита стало ясно, что многие члены альянса попросту напуганы польским предложением о размещении миротворческих сил на Украине», – передает CNBC со ссылкой на Мэтью Брайза, бывшего дипломата США и сотрудника нежелательной в России организации Atlantic Council. На эту тему Вместе с тем «в коммюнике по итогам саммита содержится только очень сухое обещание продолжать «практическую поддержку» Украины в ее самообороне, сетует Deutsche Welle : «Самым откровенным оказался президент Франции Эммануэль Макрон: «Есть предел – не стать участником войны. С этим согласны все союзники. Поэтому сегодня никто не пошел на поставки нового снаряжения, прежде всего самолетов или танков, потому что это бы означало стать участником войны». В то же время опрос Fox News показывает, что подавляющее большинство американцев хотят, чтобы США сделали больше для помощи Украине. «Огромное количество американцев выступают за отправку оружия на Украину и только 42% одобряют нынешнюю реакцию Байдена на спецоперацию России. Как вы думаете, почему? Потому что Байден, как обычно, тянул время, колебался, боялся Путина. Джо, проснись! Джо, отдай им оружие!» – сказал ведущий телеканала Шон Хэннити. «Чрезвычайный саммит НАТО был идеей Байдена, и он застал некоторых европейских дипломатов врасплох. В итоге им пришлось быстро разрабатывать инициативы нового давления на Россию – от новых санкций до заявления о том, что они предоставят Украине оборудование для химической и биологической защиты. Таким образом члены НАТО стремились показать, что они не просто собрались, чтобы поговорить о проблеме», – пишет The New York Times. «Президент США, выступая позже перед журналистами, сказал, что его настоящая цель состояла в том, чтобы гарантировать сохранение давления на Россию. «Послушайте, если вы думаете, что Европа рухнет через месяц, или через шесть недель, или через два месяца – они могут принять все что угодно. И причина, по которой я попросил о встрече, заключается в том, чтобы все согласились на постоянное давление на Россию», – цитирует американское издание Байдена. С другой стороны, немецкий журнал Spiegel допускает, что «боевые действия на Украине запустили процесс воскрешения альянса, о смерти которого все говорили еще несколько лет назад», подразумевая под этим прежде всего высказывания президента Франции. «Ранее для НАТО было шоком, когда Трамп вел себя как крестный отец мафии, требуя денег за защиту. Теперь же другой президент США заявил о небывалой сплоченности альянса», говорится в публикации. «Впрочем, пока до конца неясно, НАТО действительно оживает, или альянс обречен и оживился лишь из-за происходящего на Украине», – добавляют немецкие журналисты. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД