Газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором

Россия ответила на санкции Запада решением продавать свой газ только за рубли. Москва искусно заставляет европейцев самостоятельно сделать выбор – принять новые правила игры ради сохранения экономики или перекрыть российский газовый вентиль ради геополитики. Как поступит в этой ситуации Европа?

«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого, с нашего природного газа – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют» – заявил президент России Владимир Путин. По его словам, поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами.

Стоит оговориться, что те страны, которые не поддержали западные санкции, в частности, Китай, Белоруссия, Турция, Сербия и другие, продолжат получать российский газ в той валюте, которая прописана в контрактах. Решение принято в отношении недружественных стран - это 27 членов ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия. Основные поставки газа идут в Евросоюз, который поддержал американские санкции против России и уже дошел до обсуждения нефтяного эмбарго.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию это стратегически верное решение. Таким образом мы обеспечим, пусть и искусственно, более высокий спрос на российскую валюту, которая потребуется недружественным европейским странам для оплаты поставляемого из РФ природного газа», – считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

«Перевод европейских покупателей на рубли при расчете за газ равнозначен тому, как если бы Газпром всю свою валютную выручку продавал бы на внутреннем рынке. По данным на январь, Газпром в месяц продает газа на 9,5 млрд долларов. Конечно, это укрепит рубль, который станет более востребованным»,

– говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На новостях рубль уже в среду смог укрепиться против доллара и евро. Российская валюта отвоевала у доллара психологический рубеж в 100 рублей. В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля (это минимум со 2 марта), а евро – до 108 рублей.

Решение России перевести оплату газовых поставок на рубли вместо валюты является, по сути, ультиматумом. «Это решение касается не только новых контрактов, но и действующих контрактов с Газпромом, где прописано в какой валюте происходят взаиморасчеты – в долларах. Переход на рубли потребует изменения контрактов с европейскими компаниями. Россия ставит ультиматум: либо мы вам продаем газ за рубли, либо не продаем никак», – считает Игорь Юшков.

Теперь Газпрому предстоят сложные переговоры по каждому конкретному долгосрочному контракту с европейскими компаниями. У них есть на выбор две опции. Первая – европейцы могут признать ситуацию, связанную с санкциями против России, в том числе против ее золотовалютных резервов и банков, форс-мажором, сесть за стол переговоров с Газпромом и изменить условия контракта в части валюты оплаты поставок.

Второй вариант – европейская страна может расценить это как нарушение контрактных условий и отказатся платить в рублях. Это означает разрыв соглашения с Газпромом и нулевые поставки российского газа. Это самый негативный сценарий для России.

«С другой стороны, это огромные риски для самой Европы, которая не в состоянии полностью отказаться от российского газа и не сможет этого сделать как минимум в течение ближайших нескольких лет.

Зависимость европейских стран от российского газа наиболее серьезная. Заменить его объективно нечем. Именно поэтому решение о переводе расчетов на рубли принято по газу, а не по другим энергоносителям»,

– говорит Громов.

В мире нет другого газа для замены российского – это факт, который сама Европа вынуждена признавать. Буквально в среду канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа устранит свою энергетическую зависимость от России, но делать это сразу же означало бы погрузить ее в рецессию, рискуя сотнями тысяч рабочих мест и целыми промышленными секторами.

«Я считаю, что это апокалипсический сценарий, которым США давят на европейцев для того, чтобы те отказались от поставок наших энергетических ресурсов», - заявил вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос, реален ли полный или частичный отказ Европы от российских энергоносителей.

Россия поставляет в Европу около 200 млрд кубометров газа при потреблении около 500 млрд кубометров. «Однозначно, это нечем замесить. Ни в один год, ни в три, ни в пять лет», - говорит Новак.

Но ЕС ультимативному предложению Москвы, конечно, не обрадуется. Громов ждет, что со стороны Европы следует ожидать град обвинений и давления. Однако расчет российской стороны идет явно на то, что большая часть европейских стран не решится пойти на экономическое самоубийство и согласится на новые правила игры, навязанные Россией.

«Нельзя сказать, что завтра все наши недружественные партнеры выстроятся в очередь за российскими рублями для оплаты газовых поставок. Предстоит непростой период адаптации к этому решению в ближайшие 7-10 дней. Возможно, что некоторые страны, с которым у Газпрома есть долгосрочные контракты, потребуют их расторжения. Какие именно – время покажет», - не исключает Громов.

По его словам, на это могут пойти, например, страны, у которых контракт с Газпромом заканчивается в декабре 2022 года – это Польша и Болгария. «Однако каждая из этих стран при принятии такого решения столкнется с острым экономическим вопросом – где она возьмет другой газ взамен российского, чтобы обеспечить им свою экономику? Если происходит разрыв контракта, то сразу возникает дефицит газа в конкретной стране, рост цен на газ и далее по цепочке удорожание всего. Потому что энергоноситель влияет на всю цепочку товаров и услуг», – говорит Громов.

По его словам, европейские страны встанут перед сложным политическим и социально-экономическим выбором. Отказ оплачивать российский газ рублями спровоцирует внутренние экономические и социальные проблемы в конкретных странах.

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Новости о решении России перевести продажу газа для недружественных стран на рубли, спровоцировали удорожание газа. Цена апрельских фьючерсов на газ достигла к вечеру 1500 долларов за тысячу кубометров. Тот факт, что газ подорожал, но не улетел до новых рекордов (а цена раньше была и выше 2 тыс. долларов) косвенно говорит о том, что рынок тоже не ждет от всей Европы отказа от российского предложения торговать в рублях, но не исключает, что некоторые страны на это все-таки решатся.

Австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что собирается платить за газ России в соответствии с действующим контрактом в евро.

А вот министр энергетики Болгарии Александр Николов накануне вечером выразил готовность оплачивать поставки российского газа в рублях. По его словам, в стране «есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях... Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг».

Газовая промышленность ФРГ заявила, что сбита с толку заявлением Путина о переводе расчетов за поставки российского природного газа в рубли, сказал глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.

Между тем, глава комитета Бундестага сказал, что оплата за газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции и подогреет дискуссии об эмбарго.

Для большинства партнеров Газпрома, которые согласятся на новые правила игры, встанет вопрос, как на практике обеспечить механизм покупки российского газа за рубли. «Необходимо будет обеспечить каналы приобретения рублей западными партнерами для оплаты поставок. Как этот процесс будет реализован через банки-корреспонденты (посредники), через российские банки? Эти транзакции, вероятно, будут выводиться из-под действия зарубежных санкций, что также имеет важное значение для поддержки российской финансовой системы в условиях геополитического противостояния», – говорит Громов.

«Возможно, что газовый ультиматум России связан не столько с газовой сферой, сколько с желанием заставить европейцев разморозить украденные золотовалютные резервы Центрального банка России», – не исключает Игорь Юшков.

Кроме экономических целей – поддержать рубль и финансовую систему, Россия может преследовать также геополитическую. Решение перевести продажу газа на рубли – это повышение ставок со стороны Москвы для усиления собственной переговорной позиции по украинскому вопросу, не исключает Юшков.

«Мы видим, что по украинской истории стороны продвигаются к какому-то соглашению, которое поставит точку и станет началом для развития новых отношений с Западом. Ясно, что переговоры ведутся не в формате Россия и Украина, а в формате Россия – Запад, хотя это происходит формально в форме российско-украинских договоренностей. Логично, что стороны повышают ставки и пытаются укрепить свои переговорные позиции в преддверии подписанием документа», – не исключает Игорь Юшков.