Трампу нужна помощь Путина для возвращения во власть

Дональд Трамп хочет вернуться в Белый дом и готов проводить там совсем другую политику в отношении России, нежели Джо Байден. Это следует из заявлений бывшего президента – чуть ли не единственного политика США, кто не ушел на информационный фронт борьбы с Владимиром Путиным. Вместо этого он обратился к президенту России с просьбой.

Личное пожелание бывшего президента США к действующему президенту России касается похождений Хантера Байдена в Восточной Европе, о которых газета ВЗГЛЯД писала совсем недавно. Похождения колоритные, в них многое: разработка биологического оружия, ОПГ из американских мажоров, оргии под наркотиками, отставки генпрокуроров, заоблачные гонорары и обязательные 10% за лоббистские услуги «большому парню», под которым, скорее всего, подразумевается нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.

Речь об этом зашла в интервью Дональда Трампа изданию Just the News. На своем тернистом пути (который, судя по всему, потихоньку ведет его на скамью подсудимых) Байден-младший пересекался с деньгами самой богатой женщины России Елены Батуриной, по крайней мере, это утверждается в отчете Сената США за 2020 год. Трамп полагает, что информация об этих контактах может быть у Владимира Путина, как и информация о других сделках Байдена-младшего (с вероятным участием Байдена-старшего) с крупными бизнесменами из Восточной Европы, где их обычно называют «олигархами».

На Украине такая информация тоже есть, но оттуда, считает Трамп, ее уже не получить, а вот президент России вполне мог бы обнародовать все, что известно российским спецслужбам, и пролить тем самым свет на коррупционные сделки семейства Байденов.

Иными словами, Трамп попросил Путина помочь ему вернуться в Белый дом. Множество косвенных признаков свидетельствуют о том, что миллиардер собрался взять реванш в 2024 году. У него сейчас на это очень хорошие шансы.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Трамп обошел бы Байдена со счетом 47% на 41%

Действующий президент уже неоднократно заявлял о намерении переизбираться, но есть мнение, что здоровье не позволит. Вице-президента в таких случаях часто рассматривают как преемника, но Камалу Харрис в том же опросе Трамп побеждает просто разгромно – 49% против 38%. Она менее популярна даже, чем «сонный Джо» (так Байдена называет Трамп) – человек, который, как следует из слов его подчиненных и коллег, сам не понимает, что говорит.

Правда, оценивать шансы Трампа сейчас, когда до выборов два с половиной года, по большей части бессмысленно: во-первых, политтехнологов Демократической партии не стоит недооценивать – пускай и грязными методами, но Трампа они уже обыгрывали; во-вторых, за оставшиеся годы еще много «черных лебедей» успеет прилететь.

Еще в начале 2020-го казалось, что Трамп проклят, а его потенциальная попытка переизбраться будет иметь катастрофические последствия и для него самого, и для консервативной Америки. Но звезды сошлись так, что теперь он с явным нетерпением ждет осени и выборов в Конгресс, на которых Демпартии сулят болезненное поражение. В этом случае в довесок ко всем кризисам, с которыми не может справиться – от инфляционного и миграционного до афганского и украинского, администрация Байдена получит еще и оппозиционный парламент.

Тогда-то Трамп и объявит о своем возвращении «ради спасения страны».

Дополнительный компромат на отца и сына Байденов для амбициозного миллиардера что-то вроде страховочного выстрела. Но интересна текущая ситуация не этим, а, как ни странно, тем, что выделила администрация Белого дома, комментируя просьбу бывшего президента.

Директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд заявила следующее: «Какой еще американец, тем более бывший президент, мог бы подумать, что сейчас удачное время войти в сговор с Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с ним? Есть лишь один такой – и это Дональд Трамп».

Иными словами, пока обе ведущие партии Америки пытаются выставить президента России максимально плохим парнем (Байден, к примеру, употреблял выражения типа «военный преступник» и «мясник»), нашелся один политик, которому глубоко плевать и на спецоперацию РФ на Украине, и на глобальное противостояние с Россией, которое Вашингтон навязывает всему миру.

Но этот политик не кто-нибудь, а самый популярный политик страны и вероятный будущий президент.

Тот же скепсис касательно интересов США на Украине и необходимости конфликта с Путиным продвигает и Такер Карлсон – тоже не кто-нибудь, а самый популярный телеведущий США. Но из числа действующих политиков Трамп практически единолично разрушает межпартийный консенсус о противостоянии Москве в Восточной Европе.

Ранее «русская тема» была для него токсичной – его ведь прямо обвиняли в том, что он «путинский агент». Теперь, когда официально установлено, что он не агент, а жертва сговора политтехнологов Демпартии, СМИ и агентов ФБР, Трамп даже не боится назвать решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР «гениальным». В том, что касается отношений с Россией, он идет наперекор буквально всему Вашингтону – но чувствует себя при этом уверенно и комфортно.

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Если, несмотря на все это, ему действительно удастся победить в 2024-м, это будет означать, что русофобия более не является во внутренней политике США ходовым товаром и что американских избирателей волнуют последствия от экономической войны с Россией в виде, например, высоких цен за бензин, а не противостояние с Путиным и поддержка Украины – то, что всучивают им все, кроме Трампа и Такера.

Это охладит тех, кто пытался зарабатывать очки на русофобии, причем в условиях второго срока Трампа. Если его прежнее желание «поладить» с Владимиром Путиным живо (а оно живо, судя по нынешней просьбе), большую политику могут ждать большие изменения – руки «большого Дональда» наконец-то развязаны.

До 2024 года, что называется, еще надо дожить, но непосредственность экс-президента в его оценках и просьбах к Москве допустимо воспринимать как интересный политико-социологический эксперимент. По его итогам выяснится, насколько средний американский избиратель ненавидит Россию, точнее, насколько его обучили ее ненавидеть в последние 8-15 лет.

Судя по поведению Трампа, который чувствует себя абсолютно «тефлоновым» и неуязвимым для обвинений в «работе на Москву» – и в то же время неплохо умеет чувствовать своего избирателя, американцам начинает надоедать Украина. Не тем из них, кто продолжает ходить на митинги в ее поддержку, а тем, кто видит последствия борьбы с Россией на чеках и банковских выписках.