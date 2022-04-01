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1 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Трампу нужна помощь Путина для возвращения во власть

По сути Трамп просит Путина помочь ему вернуться в Белый дом REUTERS/Jorge Silva
Дональд Трамп хочет вернуться в Белый дом и готов проводить там совсем другую политику в отношении России, нежели Джо Байден. Это следует из заявлений бывшего президента – чуть ли не единственного политика США, кто не ушел на информационный фронт борьбы с Владимиром Путиным. Вместо этого он обратился к президенту России с просьбой. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Русские останутся европейцами ради самих себя

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Коль скоро скулить под железным занавесом и неприлично, и бессмысленно, напрашивается зеркальная реакция. Вы отменяете нас? Ну что ж, тогда мы отменяем вас. Как говорится, лучше грешным быть, чем грешным слыть. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
ВСУ и западные разведки сообщают об отводе части войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта? Подробности...

В проукраинскую пропаганду Запад закачал миллиарды долларов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц – глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьезные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Россия увеличится на 3900 кв. км

Личная просьба Трампа к Путину

Обсуждение: 5 комментариев

Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Трампу нужна помощь Путина для возвращения во власть

    По сути Трамп просит Путина помочь ему вернуться в Белый дом
    		   1 апреля 2022, 10:58
    Фото: REUTERS/Jorge Silva
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Дональд Трамп хочет вернуться в Белый дом и готов проводить там совсем другую политику в отношении России, нежели Джо Байден. Это следует из заявлений бывшего президента – чуть ли не единственного политика США, кто не ушел на информационный фронт борьбы с Владимиром Путиным. Вместо этого он обратился к президенту России с просьбой.

    Личное пожелание бывшего президента США к действующему президенту России касается похождений Хантера Байдена в Восточной Европе, о которых газета ВЗГЛЯД писала совсем недавно. Похождения колоритные, в них многое: разработка биологического оружия, ОПГ из американских мажоров, оргии под наркотиками, отставки генпрокуроров, заоблачные гонорары и обязательные 10% за лоббистские услуги «большому парню», под которым, скорее всего, подразумевается нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.

    Речь об этом зашла в интервью Дональда Трампа изданию Just the News. На своем тернистом пути (который, судя по всему, потихоньку ведет его на скамью подсудимых) Байден-младший пересекался с деньгами самой богатой женщины России Елены Батуриной, по крайней мере, это утверждается в отчете Сената США за 2020 год. Трамп полагает, что информация об этих контактах может быть у Владимира Путина, как и информация о других сделках Байдена-младшего (с вероятным участием Байдена-старшего) с крупными бизнесменами из Восточной Европы, где их обычно называют «олигархами».

    На Украине такая информация тоже есть, но оттуда, считает Трамп, ее уже не получить, а вот президент России вполне мог бы обнародовать все, что известно российским спецслужбам, и пролить тем самым свет на коррупционные сделки семейства Байденов.

    Иными словами, Трамп попросил Путина помочь ему вернуться в Белый дом. Множество косвенных признаков свидетельствуют о том, что миллиардер собрался взять реванш в 2024 году. У него сейчас на это очень хорошие шансы.

    Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Трамп обошел бы Байдена со счетом 47% на 41%.

    Действующий президент уже неоднократно заявлял о намерении переизбираться, но есть мнение, что здоровье не позволит. Вице-президента в таких случаях часто рассматривают как преемника, но Камалу Харрис в том же опросе Трамп побеждает просто разгромно – 49% против 38%. Она менее популярна даже, чем «сонный Джо» (так Байдена называет Трамп) – человек, который, как следует из слов его подчиненных и коллег, сам не понимает, что говорит

    Правда, оценивать шансы Трампа сейчас, когда до выборов два с половиной года, по большей части бессмысленно: во-первых, политтехнологов Демократической партии не стоит недооценивать – пускай и грязными методами, но Трампа они уже обыгрывали; во-вторых, за оставшиеся годы еще много «черных лебедей» успеет прилететь.

    Еще в начале 2020-го казалось, что Трамп проклят, а его потенциальная попытка переизбраться будет иметь катастрофические последствия и для него самого, и для консервативной Америки. Но звезды сошлись так, что теперь он с явным нетерпением ждет осени и выборов в Конгресс, на которых Демпартии сулят болезненное поражение. В этом случае в довесок ко всем кризисам, с которыми не может справиться – от инфляционного и миграционного до афганского и украинского, администрация Байдена получит еще и оппозиционный парламент.

    Тогда-то Трамп и объявит о своем возвращении «ради спасения страны».

    Дополнительный компромат на отца и сына Байденов для амбициозного миллиардера что-то вроде страховочного выстрела. Но интересна текущая ситуация не этим, а, как ни странно, тем, что выделила администрация Белого дома, комментируя просьбу бывшего президента.

    Директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд заявила следующее: «Какой еще американец, тем более бывший президент, мог бы подумать, что сейчас удачное время войти в сговор с Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с ним? Есть лишь один такой – и это Дональд Трамп».

    Иными словами, пока обе ведущие партии Америки пытаются выставить президента России максимально плохим парнем (Байден, к примеру, употреблял выражения типа «военный преступник» и «мясник»), нашелся один политик, которому глубоко плевать и на спецоперацию РФ на Украине, и на глобальное противостояние с Россией, которое Вашингтон навязывает всему миру.

    Но этот политик не кто-нибудь, а самый популярный политик страны и вероятный будущий президент.

    Тот же скепсис касательно интересов США на Украине и необходимости конфликта с Путиным продвигает и Такер Карлсон – тоже не кто-нибудь, а самый популярный телеведущий США. Но из числа действующих политиков Трамп практически единолично разрушает межпартийный консенсус о противостоянии Москве в Восточной Европе.  

    Ранее «русская тема» была для него токсичной – его ведь прямо обвиняли в том, что он «путинский агент». Теперь, когда официально установлено, что он не агент, а жертва сговора политтехнологов Демпартии, СМИ и агентов ФБР, Трамп даже не боится назвать решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР «гениальным». В том, что касается отношений с Россией, он идет наперекор буквально всему Вашингтону – но чувствует себя при этом уверенно и комфортно.

    Если, несмотря на все это, ему действительно удастся победить в 2024-м, это будет означать, что русофобия более не является во внутренней политике США ходовым товаром и что американских избирателей волнуют последствия от экономической войны с Россией в виде, например, высоких цен за бензин, а не противостояние с Путиным и поддержка Украины – то, что всучивают им все, кроме Трампа и Такера.

    Это охладит тех, кто пытался зарабатывать очки на русофобии, причем в условиях второго срока Трампа. Если его прежнее желание «поладить» с Владимиром Путиным живо (а оно живо, судя по нынешней просьбе), большую политику могут ждать большие изменения – руки «большого Дональда» наконец-то развязаны.

    До 2024 года, что называется, еще надо дожить, но непосредственность экс-президента в его оценках и просьбах к Москве допустимо воспринимать как интересный политико-социологический эксперимент. По его итогам выяснится, насколько средний американский избиратель ненавидит Россию, точнее, насколько его обучили ее ненавидеть в последние 8-15 лет.

    Судя по поведению Трампа, который чувствует себя абсолютно «тефлоновым» и неуязвимым для обвинений в «работе на Москву» – и в то же время неплохо умеет чувствовать своего избирателя, американцам начинает надоедать Украина. Не тем из них, кто продолжает ходить на митинги в ее поддержку, а тем, кто видит последствия борьбы с Россией на чеках и банковских выписках
     
     
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