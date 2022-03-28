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28 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 15:22  |  vz.ru
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«Свобода» от российского газа влетит прибалтам в копеечку

Прибалтика надеется обойтись без российского газа REUTERS/Ints Kalnins
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться. Все это ставит их перед лицом не очень приятных вариантов. Газ, поступающий не от России, а из других источников, обойдется им гораздо дороже – да и не факт, что его будет хватать. Подробности...
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Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
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Как Новороссия стала важнейшей частью России

Князь Потемкин принимает у турок сдачу крепости Бендеры общественное достояние
Северное Причерноморье, где сейчас идут боевые действия – и Николаев, и Херсон, и Мариуполь, и другие города региона – имеет особое значение для истории нашей страны. Как все эти земли в свое время достались Российской империи, какие города там основала Россия – и почему все они оказались настолько важны? Подробности...
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Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США

Европейское турне Байдена оказалось провальным Anna Voitenko/Global Look Press
Своим европейским турне Джо Байден сумел разочаровать все стороны без исключения: единодушную критику заявлениям главы Белого дома высказали Россия, Европа, Украина и сами американцы. Президенту США вменяют в вину сознательную эскалацию конфликта на Украине, неподобающую риторику и развал отношений с Россией. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант. Подробности...
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Как возникли информационные войны

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Разложение происходит на уровне смыслов, на уровне идей. Новая методика ведения войны, одним из проявлений которой и является информационная война, делает акцент на идею, на «захват воображения». Захватывается общество, которое влияет и на армию, как производную от этого общества. Подробности...
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Европа взяла в заложники шедевры русской культуры

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если случится худшее и коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны. Подробности...
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

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Для врагов России газ только за рубли

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премий «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США

    Европейское турне Байдена оказалось провальным
    		   28 марта 2022, 14:44
    Фото: Anna Voitenko/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Своим европейским турне Джо Байден сумел разочаровать все стороны без исключения: единодушную критику заявлениям главы Белого дома высказали Россия, Европа, Украина и сами американцы. Президенту США вменяют в вину сознательную эскалацию конфликта на Украине, неподобающую риторику и развал отношений с Россией.

    Речь главы Белого дома Джо Байдена в Варшаве, которая подытожила его европейское турне, подверглась критике со стороны украинцев. «Каких-то конкретных новостей в обращении президента США так и не прозвучало. По поводу прямой военной поддержки не было сказано ни слова. У многих на Украине, кто ждал более весомой поддержки, такая концепция понимания не встретила», – пишет издание «Страна».

    «Вы держитесь, Запад вам поможет. Хорошего настроения, здоровья, счастья. Из выступления Байдена я понял, что до выборов в ноябре этого года дедушка не заинтересован в прекращении войны. Война будет долгой и вестись она будет руками Украины», – посетовал украинский политолог Юрий Романенко.

    «Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – спросил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. «Не бойтесь!» – говорит Байден, обращаясь к Европе. Но при этом противокорабельных ракет Украине не дает, комплексы ПВО Patriot не дает, истребители не дает, танки не дает, артиллерию не дает, ударные беспилотники не дает. Не дает вообще ни одного вида оружия, которое могло бы существенно изменить ситуацию на поле боя», – вторит депутату украинский журналист-международник Иван Яковина.

    «Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена к ноябрьским выборам в палату представителей. Гибнущие украинцы для «Дяди Сэма» всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – написал украинский бизнесмен Сеяр Куршутов.

    Схожих взглядов на речь Байдена придерживаются и в США. «Всё, что мы делаем, вместо того, чтобы ускорить прекращение боевых действий и найти какой-то компромисс, кажется, направлено на продление боевых действий», – заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью информационному порталу The Gray Zone.

    «Запад, по сути, говорил: «Мы будем драться до последнего украинца за украинскую независимость». Это остается нашей позицией по сей день. Довольно цинично, несмотря на весь патриотический пафос. И я знаю людей, которые пытаются быть объективными в этом вопросе, но их тут же обвиняют в том, что они российские агенты», –добавил высокопоставленный американский дипломат.

    «В Америке называют «пророссийской пропагандой» тот неоспоримый факт, что США не защищают Украину, а скорее эксплуатируют ее и приносят в жертву, чтобы вести опосредованную войну с Москвой», – утверждает американский журналист Гленн Гринвальд.

    В Европе также усомнились в конструктивности политики Байдена. «Президент США в пятницу объявил себя спасителем ЕС от его энергетической зависимости от России, но организовать быстрое увеличение количества сжиженного природного газа, отправляемого в Европу, будет непросто», – пишет Politico, комментируя реакцию европейцев на визит Байдена.

    Отдельный шквал критики и оправданий – уже самой американской стороны – вызвали слова Байдена о том, что Путин «не может оставаться у власти». Вскоре США поспешили опровергнуть это заявление. «Вашингтон не выступает за смену власти в России, несмотря на комментарий президента Байдена, призывающего к тому, чтобы Владимир Путин не находился у власти. Это было обычной человеческой реакцией на беженцев», – приводит CNN слова постпреда США при НАТО Джулианн Смит.

    «Высказывание президента не соответствует официальной политике США. Это высказывание было эмоциональным»,

    – приводит ТАСС слова старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина. Однако прессу это не успокоило. «Замечание Байдена о том, что Путин «не может оставаться у власти», подверглось критике за то, что оно запутывает политику США и угрожает подорвать дипломатические усилия, направленные на прекращение войны на Украине», – указывает издание The Wall Street Journal.

    «Помощники Байдена были застигнуты врасплох, но постарались приуменьшить значение сказанных слов. При этом, по словам аналитиков, заявление президента может усложнить ситуацию. Высказывание может укрепить позиции Путина в стране и приведет к большему сплочению россиян вокруг лидера», – указывает газета.

    «В этой связи Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса. Конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей», – добавил журналист WSJ Джеймс Фриман.

    Во время обсуждения заявлений Байдена в эфире телеканала Fox News журналисты отметили, что президент США допустил большое количество ошибок, которые пришлось исправлять сотрудникам его администрации. Заявлениями о «смене режима» в России и оскорблениями в адрес Путина «Байден может втянуть США в Третью мировую войну», отметили ведущие эфира. 

    А по мнению Washington Post, «напряженные отношения России и США из-за слов Байдена все ближе к краху». «Я думаю, что большинство людей, далеких от международных отношений, не осознают, что те девять слов, которые он произнес, вызовут такой взрыв. Пожалуйста, мистер президент, придерживайтесь сценария», – сказал сенатор-республиканец Джим Риш.

    Европейские политики также попытались разрядить обстановку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что смена власти в России «не является целью НАТО или американского президента». «Мы долго говорили c Байденом в Белом доме. Мы оба едины во мнении, что это не предмет и не цель политики, которую мы преследуем», – сказал немецкий лидер.

    Другие недипломатические заявления Байдена также не остались без критики со стороны мировых политиков. «Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», – подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

    В целом в США крепнет разочарованность провальной политикой Байдена. По данным NBC, большинство американцев (52%) не одобрило действия Байдена на фоне конфликта на Украине. Кроме того, 44% респондентов заявили о том, что у них «крайне мало уверенности» в способностях Байдена разрешить сложившийся кризис. Всего по Соединенным Штатам уровень поддержки президента составляет 40%.

    «Байден убил американскую мечту. Можете взять пять худших президентов в американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», – сказал экс-президент США Дональд Трамп. Он отметил, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал «сонный сукин сын».

    Тем не менее в Москве не стали игнорировать слова Байдена даже после того, как Белый дом и Госдеп их дезавуировали. «Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США, мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», – отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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