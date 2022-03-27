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Макрон осудил Байдена за высказывания в адрес Путина
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые допустил американский президент Джо Байден.
«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Он отметил, что «Франция сделала выбор не вмешиваться в конфликт военным путем». По его словам, необходимо сначала добиться прекращения огня, а затем полного вывода российских войск с территории Украины.
«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», – добавил французский лидер.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
Напомним, что Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о Путине. Песков заявил, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Кроме того, Песков заявил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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Захарова отреагировала на слова Макрона о карикатурах от посольства России в Париже
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о карикатурах на Евросоюз.
«Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры – это нормально. Даже такие чудовищные, как в «Шарли Эбдо». Мы решили последовать их (президентов Франции) совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? Нет уж. Получите и распишитесь», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее она прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», в которых украинских беженцев сравнивают с животными. Журнал также скандально известен карикатурами в адрес мусульман, которые привели к теракту в редакции издания в 2015 году, а также карикатурой, описывающей авиакатастрофу с российскими туристами над Синайским полуостровом.
В Китае ранее использовали карикатуру, высмеивающую ограниченность представления стран Запада о «международном сообществе». На опубликованной карте изображены очертания лишь США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и стран Западной Европы. Чжао Лицзянь пояснил, что это и есть «то самое международное сообщество», о котором можно «постоянно слышать» в заявлениях западных государств.
В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Посол России в Италии подал в прокуратуру Рима иск на La Stampa
Посол России в Италии Сергей Разов подал иск в римскую прокуратуру из-за провокационной публикации в местной газете La Stampa.
Разов заявил, что «22 марта в газете La Stampa была опубликована авторская статья, в заголовке которой ставится вопрос о возможности убийства президента России», передает ТАСС.
«В уголовном кодексе Итальянской Республики предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления. Я, как находящийся на территории Италии гражданин России, подал заявление в римскую прокуратуру с просьбой внимательно, объективно и беспристрастно разобраться в этом деле», – подчеркнул дипломат.
До этого телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД резко раскритиковал главу Госдепа Энтони Блинкена за оправдание оскорблений со стороны президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
Песков: Не Байдену решать, кто будет находиться у власти в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего высказывания Байдена во время выступления в Варшаве.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
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Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мир.
Глава страны сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии, передает ТАСС.
«Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги», – сказал он, открывая в пятницу встречу с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.
Российскую культуру он назвал обращенной к человеку, отметив, что ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу.
«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — провел параллель Путин.
Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов.
«Представить такое в нашей стране невозможно! Застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, а культурное многообразие является гордостью общества, силой и преимуществом нашего государства», — подчеркнул президент.
Говоря о культуре отмены, Путин указал, что отменить пытаются целую тысячелетнюю страну.
«Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», — констатировал Путин.
Ранее Миланский театр «Ла Скала» потребовал российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе отстранит его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта. В среду стало известно, что Гергиева заменили другим российским дирижером. Также в «Ла Скала» сообщили об отмене выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко.
Вучич выразил обеспокоенность заявлением Байдена о Путине
Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям.
«В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило», – цитирует РИА «Новости» Вучича.
Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций
Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах, доходы за этот же период по вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории России, сообщается на официальном портале правовой информации.
При этом всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства предоставляется право применения заявительного порядка возмещения НДС.
Помимо прочего, в 2022–2024 годах курсовая разница, начисленная по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, будет учитываться при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности. Такая мера нужна для исключения влияния на налоговые обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля к иностранным валютам.
Кроме того, устанавливается беспроцентная ставка налога на прибыль организаций для IT-компаний на 2022–2024 годы. По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.
Ранее стало известно, что Путин подписал федеральный закон, который коснется урегулирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций.
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Посла России в Париже вызвали в МИД Франции после сообщения в соцсетях
Посол России во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter.
«Эти посты неприемлемы. Сегодня мы ясно дали понять это российскому послу», – говорится в заявлении французского министерства, которое цитирует агентство Reuters, передает РИА «Новости».
Российское посольство опубликовало фотографию, на которой изображено тело под названием «Европа», а персонажи CША и Европейский союз вонзают в него иглы. Во французском МИД сочли подобное неприемлемым.
«Одновременно российский посол привлек внимание французских собеседников к провокациям и случаям вандализма в отношении российских загранучреждений», – указали в пресс-службе посольства.
Как сообщили в посольстве, в ночь на пятницу здание Российского православного духовно-культурного центра на набережной Сены было забрызгано краской. Ранее посольство направляло в МИД Франции ноту в связи с нападением на здание Русского дома науки и культуры в Париже.
Макрон разрешил французским компаниям работать в России
Французские компании сами смогут выбирать, оставаться ли работать на территории Российской Федерации или нет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон сообщил об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7, передает ТАСС.
Также он заявил о небывалом ранее продовольственном кризисе в мире и напомнил, что Россия и Украина – крупнейшие сельскохозяйственные производители.
Особо уязвимы в продовольственном плане страны Магриба, Африки, Ближнего Востока, подчеркнул французский лидер.
Во вторник проходили переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона по теме украинского вопроса.
Путин возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой
Единственными победителями нацизма в голливудских фильмах назывались США, а в Японии умалчивают о том, кто сбросил бомбы на их города, заявил президент России Владимир Путин.
«На Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», – цитирует ТАСС Путина.
«В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, ее решающий вклад – просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь – мол это сделали некие абстрактные союзники», – отметил президент.
Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.
По его словам, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире.
«Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу», – отметил президент.
Ранее в школьных учебниках в ДНР и ЛНР нашли русофобию.
Путин назвал уникальное качество российского народа
Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и делать выводы, а национальный характер заставляет россиян принимать все близко к сердцу, идя на помощь другим, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.
«Российская культура всегда обращена к человеку. Все лучшие, ставшие классикой, произведения отражали его внутренний мир, искания, переживания, ставили волнующие его вопросы, учили думать, оценивать и делать выводы», – приводит ТАСС слова Путина.
По мнению главы государства, неудивительно, что в российском национальном характере есть такая черта, как «принимать близко к сердцу», «обостренно чувствовать чужую боль и несправедливость, способность искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается».
«Отечественная культура во все времена защищала и самобытность России. Она с готовностью принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти», –
По оценке Путина, это уникальное качество «надежно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы».
Ранее Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Россия гордится росгвардейцами, которые бесстрашно выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Высокую оценку их службе в реальной боевой обстановке дал президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России.
«Сегодня хочу особо обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации – в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно», – подчеркнул глава государства. «Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», – передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что росгвардейцы, «проявляя личный героизм, грамотно, четко решают все поставленные сложнейшие задачи». «Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии России. <...> Хочу сказать вам «спасибо» – спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу», – обратился к глава государства к бойцам, командирам, всему личному составу и ветеранам Росгвардии. Российский лидер пожелал военнослужащим и их семьям здоровья, успехов и удачи.
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии 27 марта отмечают свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии РФ. Он был установлен указом президента Владимира Путина 16 января 2017 года.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, 5 апреля 2016 года указом президента РФ на основе внутренних войск была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии России. В ее состав вошли отряды СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, подразделения, осуществляющие функции государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
В ведомстве отметили, что войска Росгвардии во взаимодействии с другими силовыми ведомствами участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом. «В 2021 году военнослужащими и сотрудниками ведомства, выполняющими служебно-боевые задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, нейтрализовано 13 террористов, более 70 участников бандгрупп задержаны. Из незаконного оборота изъято свыше 350 единиц стрелкового оружия, около 80 килограммов взрывчатых веществ, порядка 78 тыс. различных боеприпасов», – сказали в пресс-службе.
Ежедневно тысячи росгвардейцев выходят на маршруты патрулирования. Только в прошлом году росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности свыше 250 тыс.массовых мероприятий во всех регионах страны.
Кроме того, под охраной Росгвардии находятся атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплексов, предприятия ядерной и химической промышленности.
Также сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану более миллиона квартир граждан. Тревожные кнопки, установленные в школах, медицинских и социальных учреждениях, в машинах скорой помощи и общественном транспорте, на объектах культуры и массового отдыха граждан выведены на пульты вневедомственной охраны. По данным ведомства, в 2021 году более 1,4 млн раз группы задержания вневедомственной охраны выезжали по сигналу «тревога».
Сегодня подразделения войск национальной гвардии России выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. В пресс-службе ведомстве отметили, что военнослужащие и сотрудники принимают участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданами в налаживании мирной жизни.
«Кроме того, росгвардейцы выполняют служебно-боевые задач по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях. Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС, а также Каховская ГЭС», – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, многие военнослужащие и сотрудники Росгвардии награждены государственными наградами.
Ранее Росгвардия рассказала о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине: многие из них, несмотря на полученные ранения и обстрелы противника, успешно выполняли боевые задачи и уничтожали бандформирования националистов.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
В Турции анонсировали переговоры Эрдогана с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын.
«Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни», – цитирует РИА «Новости» Калына.
Ранее Эрдоган заявил, что власти Турции не будут присоединяться к антироссийским санкциям, потому что не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа. Также он заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции.
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Путин предложил воссоздать общую дирекцию Большого и Мариинского театров
Президент Владимир Путин предложил дирижеру и худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров.
«Конечно, главный конкурент [Мариинского театра] внутри страны – это Большой театр. Это и понятно, и хорошо, что у нас есть такая возможность – сравнивать наши ведущие, лучшие, мирового класса коллективы. Тем не менее вы наверняка знаете, что в свое время у нас была Дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать, если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли», – передает его слова ТАСС.
«Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров», – сказал Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.
Дирекция императорских театров –государственное учреждение в Российской империи, осуществлявшее управление императорскими театрами с 1786 по 1917 год.