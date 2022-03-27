Макрон осудил Байдена за высказывания в адрес Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые допустил американский президент Джо Байден.

«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

Он отметил, что «Франция сделала выбор не вмешиваться в конфликт военным путем». По его словам, необходимо сначала добиться прекращения огня, а затем полного вывода российских войск с территории Украины.

«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», – добавил французский лидер.

В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.

Напомним, что Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о Путине. Песков заявил, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Кроме того, Песков заявил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.

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