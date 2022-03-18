Кремль списал оскорбления в адрес Путина на утомляемость Байдена

Путин: Миф о так называемом золотом миллиарде рушится

Россия будет уважать право собственности иностранных компаний, в отличие от Запада, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития», – передает его слова ТАСС.

«Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности.

По словам Путина, аресты зарубежных активов России и бизнеса послужат уроком для российских предпринимателей о том, что нет ничего надежней инвестиций на родине.

«Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу, пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, он действует по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру», – цитирует президента РИА «Новости».

Также Путин отметил, что «миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде рушится».

«Сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.